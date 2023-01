© 5 Conseils pour nettoyer un évier noir qui blanchit

Des actuces pour nettoyer un évier

L’évier est l’un des équipements essentiels à installer dans une cuisine. Sur le marché, ce sont des équipements de cuisine disponibles en plusieurs modèles et chaque évier se distingue par sa forme et sa couleur. Beaucoup choisissent un évier noir, en particulier mat, pour donner un style chic et sobre à la cuisine.

Cependant, un évier noir ou blanc est souvent difficile à nettoyer. Notamment pour les éviers noirs, il arrive parfois que ces derniers blanchissent en raison de l’usage du savon et d’autres produits de nettoyage. On s’attend à ce qu’un évier noir soit bien sombre et uniforme, mais de temps en temps, il commence à blanchir et à perdre sa belle couleur. Heureusement, il existe des moyens simples pour nettoyer et entretenir un évier noir qui blanchit, sans avoir tout de suite à le remplacer.

Pourquoi un évier noir devient blanc ?

Ne soyez pas surpris lorsque vous constatez des taches blanches sur votre évier en résine noir. En effet, même si ce choix évoque un design et une esthétique unique, il peut présenter des taches ou des traces blanches inesthétiques au fil du temps.

En général, on peut identifier deux raisons qui peuvent causer le blanchissement chez les éviers noirs : le calcaire et le tartre. Dans votre maison, la source de l’eau du robinet que vous utilisez se situe généralement dans les terres souterraines. De ce fait, avant d’arriver dans la maison, l’eau peut récolter des minéraux en chemin comme la chaux, le calcium ou le magnésium. En effet, ce sont des minéraux qui contribuent à la formation du tartre.

L’excès de tartre contenue dans l’eau forme ensuite du calcaire. Puis, lorsque l’eau riche en calcaire entre en combinaison avec les résidus de savon que vous utilisez durant le nettoyage de la vaisselle, elle affecte la surface de votre évier noir et ce dernier devient blanc. Dans ce cas, vous devez immédiatement adopter les meilleures méthodes pour nettoyer correctement votre évier.

Quels produits puis-je utiliser pour nettoyer un évier noir qui blanchit ?

La première étape consiste à mélanger une solution de nettoyage douce, telle qu’un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Appliquez la solution sur toutes les surfaces sales et laissez-la agir pendant quelques minutes. Puis, vous pouvez le rincer avec de l’eau chaude et l’essuyer avec une serviette douce. Vous pouvez également frotter l’évier avec une éponge ou un chiffon doux pour éliminer les taches les plus tenaces.

Vous pouvez par ailleurs utiliser un produit nettoyant spécialisé pour éviers noirs. Utilisez un chiffon doux et appliquez le produit sur toutes les surfaces. Laissez le produit agir pendant quelques minutes et rincez à l’eau chaude. Une fois l’évier séché, vous pouvez appliquer un produit d’entretien spécial conçu pour les éviers en granit pour le protéger et le faire briller.

En France, l’installation d’un évier en résine de synthèse dans une cuisine est devenue une tendance. Cependant, un évier en résine noir peut se blanchir lorsqu’il entre en contact avec l’eau de javel, l’eau bouillante ou le citron. Si vous utilisez régulièrement votre évier en résine, vous devez employer des produits de nettoyage doux ou dilués. Voici les 5 produits à utiliser pour l’entretien d’un évier en résine qui devient blanc :

Liquide vaisselle : avec ses propriétés dégraissantes, un liquide peut parfaitement nettoyer votre évier en profondeur ;

Savon noir : un produit de nettoyage naturel qui vous permet de préserver la couleur de votre évier. Il suffit d’humidifier une éponge ou un chiffon avec quelques gouttes de savon noir et l’appliquer sur l’évier ;

Produit à vitre : il vous permet de faire la surface de l’évier ;

Pierre d’argile : vous pouvez humidifier une éponge ou un chiffon avec une solution à base de pierre d’argile et l’appliquer sur l’évier pour nettoyer les parois.

Vinaigre blanc : il vous permet d’éliminer les résidus de tartre et de nettoyer entièrement votre évier en résine s’il est abîmé par le calcaire.

Peu importe la méthode d’entretien que vous choisissez, gardez à l’esprit qu’il est fortement déconseillé d’utiliser une éponge abrasive, car elle risque d’abîmer l’évier.

À présent, vous connaissez les meilleures astuces qui vous permettent d’entretenir votre évier noir qui présente des traces blanches. Parmi ces astuces, on a constaté que la méthode avec l’utilisation du vinaigre blanc est la plus efficace et la plus pratique.