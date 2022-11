5 hachis parmentier faciles à faire à la maison

Envie d’un plat avec des fruits et des légumes d’automne ? Ou sinon d’un plat à la fois généreux, délicieux et conservable pour vos menus du soir ? Le hachis parmentier fait avec des légumes d’automne est le combo parfait pour vous. Découvrez à travers cet article quelques recettes de hachis parmentier faciles à réaliser.

Le hachis parmentier est une recette emblématique marquant la saison froide.

Le hachis parmentier au poulet et aux légumes

Pour cette recette de hachis, il vous faut :

600 g de poulet haché ;

1 courgette ;

4 cuillères à soupe d’huile d’olive ;

Du curry doux ;

15 cl de lait de coco ;

Du bouillon de poulet ;

Du fromage râpé ;

1 pincée de coriandre ;

2 citrons verts ;

Du sel.

Quant à la préparation :

Chauffez l’huile d’olive et y ajouter le poulet haché. Surtout, empêchez le haché de s’agglomérer en l’écrasant. Vous devez enlever le haché dans la poêle du feu pour ensuite le mettre de côté ;

Découpez la courgette et l’aubergine en dés. Faites frire le tout dans le reste d’huile d’olive pendant 10 min. Ajoutez l’oignon haché, le sel et le poivre et portez à l’ébullition. Laissez mijoter la poêlée pendant 10 min à feu doux ;

Ajoutez l’oignon haché, le sel et le poivre et portez à l’ébullition. Laissez mijoter la poêlée pendant 10 min à feu doux ; Chauffez votre four à 180 °C. Mettez la viande dans un plat à gratin, puis versez le lait de coco. Recouvrez le plat avec les légumes saucés en saupoudrant le tout avec le fromage râpé. Faites gratiner pendant 20 min au four ;

Coupez, ensuite, les citrons verts en quatre.

Pour finir, versez le hachis dans des bols, décorez avec de la coriandre et les citrons verts.

Le hachis parmentier à la saveur du Sud

Les ingrédients nécessaires quant à la préparation de ce plat sont :

500 g de viande hachée ;

2 carottes ;

1 courgette ;

800 g de pomme de terre ;

1 feuille de laurier ;

1 branche de thym ;

De la sauce tomate ;

6 pincées de chapelure ;

Du lait ;

De la noix de muscade, du beurre, du sel et du poivre.

Passons à la réalisation de ce hachis à la saveur du Sud :

Avant tout, préchauffez le four à 200 °C ;

Faites cuire les pommes de terre épluchées pour en faire de la purée. Ajoutez-y le lait, la noix de muscade, le sel et le poivre ;

Ajoutez-y le lait, la noix de muscade, le sel et le poivre ; Lavez les carottes et la courgette, puis découpez-les en dés. Faites sauter dans du beurre les carottes, le laurier, le thym et laissez mijoter pendant 10 minutes. Ajoutez par la suite la courgette dans le mélange. Puis, laissez cuire le tout ;

Mettez la purée de tomates sur feu doux. Ajoutez-y la crème, le sel et le poivre ;

Ensuite, faites cuire le haché sans oublier d’y ajouter le sel et le poivre ;

Disposez, dans un plat à four enduit d’huile, les légumes, le haché et la purée. Garnissez de chapelure avec des copeaux de beurre ;

Mettez le tout dans le fourneau avec un temps de cuisson de 20 min, le temps qu’une croûte dorée se forme dessus. Le hachis est prêt.

Le hachis parmentier aux haricots rouges à la viande

Pour cette recette, vous avez besoin de :

800 g de haricot rouge ;

2 oignons rouges ;

4 tomates ;

Lardons fumés ;

L’huile d’olive ;

De la viande hachée ;

4 cl de vin rouge ;

L’ail ;

Du chili ;

La coriandre hachée ;

Un demi-kilo de purée de viande ;

Une pincée de graine de Cumin ;

De la chapelure, du sel.

Pour cette recette :

Commencez par laver les haricots, puis les égoutter ;

Découpez les oignons et aussi coupez les tomates en lanières ;

Faites cuire 1 oignon découpé avec les lardons pendant 5 min à feu doux ;

Ajoutez le hachis, une pincée de chili, de l’ail pressé et le vin ;

Salez et poivrez, puis laissez mijoter 20 min ;

Écrasez ensuite la viande en le mélangeant avec les morceaux de tomate et la coriandre ;

; Faites frire les oignons restants dans une casserole pendant 5 min à feu doux. Plongez les haricots rouges, une gousse d’aile, le reste de chili et de l’eau. Salez et poivrez puis couvrir. Laissez mijoter pendant 15 min ;

Réchauffez une purée de pommes de terre ;

Chauffez le four à 180 °C ;

Disposez le haché, les haricots et la purée, dans cet ordre. Saupoudrez de chapelure et de grains de cumin ;

Enfournez et laissez dorer pendant 15 min.

Le hachis parmentier au potiron

Il vous faut :

De la chair de potiron ou de la courge ;

Des pommes de terre ;

Du bœuf haché ;

150 ml de lait ;

Deux oignons ;

Une carotte ;

Deux pincées de persil haché ;

80 g de gruyère râpé et des ails ;

Du cumin, de la muscade et de la cannelle en poudre ;

L’huile d’olive, du sel et du poivre.

La réalisation de cette recette se fait comme suit :

Préchauffez le four à 200 °C ;

Dans de l’eau bouillante salée, plongez la chair de potiron découpée et les pommes de terre découpées en dés pendant 30 minutes ;

Découpez également la carotte en petits morceaux ;

Émincez les oignons et l’ail. Puis, faites sauter l’oignon avec les morceaux de carotte pendant 7 minutes dans l’huile d’olive ;

Versez la viande hachée, le cumin, l’ail, le persil, puis salez et poivrez ;

Disposez sur un plat le mélange. Versez les pommes de terre et la purée de potirons. Saupoudrez avec le gruyère râpé et laissez cuire jusqu’à ce que le plat prenne une belle couleur dorée.

Le hachis parmentier végan

Pour cette recette, il vous faut :

2 patates douces épluchées ;

De l’ail ;

De l’huile d’olive ;

3 tasses de bouillon de légumes ;

Un demi de tasse de lentilles brunes lavées et égouttées ;

Du thym, des champignons shiitake tranchés, des épinards surgelés ;

Du beurre végétalien, du sel et du poivre.

Pour préparer cette recette :

Découpez en deux les patates, puis faites-les bouillir pendant 30 minutes ;

Préchauffez votre four à 200 °C en enduisant d’huile le plat de cuisson ;

Faites sauter l’ail dans l’huile d’olive pendant 2 minutes ;

Ajoutez le bouillon de légumes, les lentilles et le thym. Salez et poivrez ;

Laissez mijoter à feu doux jusqu’à ce que les lentilles absorbent le bouillon et deviennent tendres .

. Dans les dernières minutes de cuisson, versez les légumes et épinards surgelés. Mélangez jusqu’à ce qu’ils cuisent correctement ;

Laissez refroidir les pommes de terre cuites, puis écrasez-les dans un grand bol avec du beurre, salez et poivrez ;

Disposez le mélange dans le plat de cuisson dans cet ordre : le mélange de lentilles, puis la purée de patates. Lissez et saupoudrez de sel et de poivre ;

Mettez le tout au fourneau préchauffé pendant 20 minutes pour avoir une couleur dorée.

Notez que les légumes automnaux utilisés dans ces recettes de hachis peuvent être changés selon vos goûts et vos envies.