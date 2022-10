© Faire un don à une association - Action contre la Faim

Pour quelles raisons envisager de faire un don à une association ?

Faire un don à une association. La charité se définit comme le fait de donner des ressources telles que du temps et de l’argent sans rien attendre en retour. Aujourd’hui, vous pouvez trouver des organisations caritatives pour d’innombrables causes axées sur la santé, la culture, l’éducation, l’environnement, l’emploi, etc. Dans cet article, nous vous donnons quelques raisons pour lesquelles soutenir les associations est important. Si ce sujet vous intéresse, continuez la lecture !

Vous n’êtes pas obligés de donner beaucoup

Les organismes caritatifs dépendent des personnes qui s’engagent à donner de petits montants. Les dons des grands groupes sont certes formidables, mais les petits dons qui s’additionnent font beaucoup pour les associations. Sachez que même les petites sommes d’argent sont importantes. Par exemple, Action contre la Faim est une association qui aide les personnes en situation de famine dans le monde.

Les dons au profit des associations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % à 75 % du montant versé, selon l’association. En vertu de l’article 200 du CGI, ouvrent droit à réduction des dons effectués au profit :

• d’œuvres ou organismes d’intérêt général ;

• de fondations ou associations reconnues d’utilité

publique ;

• de fondations universitaires et fondations

partenariales ;

• de fondations d’entreprise. La réduction d’impôt

est réservée aux seuls salariés des entreprises

fondatrices ou des entreprises du groupe auquel

appartient l’entreprise fondatrice ;

• de fonds de dotation.



Avec le taux de change, quelques euros peuvent valoir bien plus dans un autre pays. Pour soutenir l’association et faire un don, n’hésitez pas à vous rendre sur son site.

Vous aidez des personnes dans le besoin

Les organisations caritatives sont très efficaces pour réduire la pauvreté. Cela est dû au fait qu’elles se concentrent sur les facteurs qui contribuent à la pauvreté, tels que l’inégalité entre les sexes et l’accès limité à l’éducation. Si cette cause vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers des associations mondiales, mais aussi vers des organisations qui œuvrent dans votre ville. Cette dernière option vous permettra également de faire du bénévolat si vous le souhaitez. Toutes ces actions vous donnent l’occasion de donner de votre personne pour une cause charitable.

Vous pouvez vous épanouir

La charité consiste à donner sans rien attendre en retour, mais les donateurs en retirent des avantages intangibles. Aider les autres crée des sentiments de paix, de fierté et de détermination. Ces sentiments se traduisent par une vie plus épanouie. Lorsque les gens ressentent cette positivité, ils sont plus susceptibles de continuer à donner et à participer d’autres manières. Si vous vous engagez à donner de votre argent ou de votre temps à des personnes qui en ont besoin, vous éprouverez un sentiment très gratifiant. De plus, vous pouvez rencontrer des personnes qui partagent la même philosophie de vie que vous.

Vous encouragez les autres à devenir meilleurs

La plupart des gens veulent aider ceux qui les entourent, car cela favorise le sentiment d’appartenance à la communauté et la détermination. Cependant, beaucoup ne comprennent pas l’urgence de certains problèmes ou ne savent pas comment aider. En parlant à votre entourage des associations que vous soutenez, vous pouvez leur donner envie d’en faire autant. Cela peut passer par un post sur les réseaux sociaux, l’envoi d’une pétition par mail ou une action de bénévolat entre amis. N’hésitez pas à leur en parler !

Merci d’avoir lu cet article, nous espérons qu’il vous a plu ! Si vous souhaitez soutenir une association, pensez à prendre contact avec des bénévoles ou les dirigeants pour apprendre à mieux connaître ses actions. Vous pouvez aussi vous rendre sur son site et ses réseaux sociaux. Cela vous permettra de choisir l’association qui vous tient le plus à cœur.

Action contre la faim

Action contre la faim (ACF) est une organisation à but non lucratif créée en 1979 par un groupe d’intellectuels comprenant notamment Alfred Kastler, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Françoise Giroud, Marek Halter et Jean-Christophe Victor.

Les objectifs d’Action contre la faim sont d’éliminer la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. La stratégie de l’ONG est de réduire les conséquences de la faim, de s’adresser à ses causes, et de changer l’image de la faim.

Ensemble, luttons contre la faim !

À chaque instant, nous agissons sans relâche pour combattre la sous-nutrition et sauver des vies ! Parce que la faim fait toujours plus de victimes, la mobilisation de tous est essentielle. Mais ce n’est pas une fatalité : avec un don, vous avez le pouvoir d’agir ! Grâce à l’engagement sans faille de nos donateurs, nous avons pu venir en aide à 25 millions de personnes en 2020 à travers le monde.

Donner par SMS Donner de façon simple et rapide avec votre téléphone ? C’est possible avec le don par SMS ! Pour ce faire, il suffit d’envoyer DON au 9 20 20. Vous serez prélevé.e de 3€ directement sur votre facture téléphonique. Avec un simple SMS, vous pouvez venir en aide aux personnes les plus pauvres, en France ou à l’autre bout du monde ! À lire aussi Quels accessoires pour voiture sont conseillés pour un chien ? Donner par chèque Si vous préférez, vous pouvez également nous soutenir en envoyant un don par chèque à l’adresse suivante : ACTION CONTRE LA FAIM

LIBRE RÉPONSE 11172

75851 PARIS CEDEX 17