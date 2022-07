Cette année 2022 est une année pleine de couleurs si l’on parle de mode et tendance. En termes de tendance, l’accessoire qui est un objet indispensable pour la femme ne fait pas exception, à savoir le bijou. De même que les robes et les chaussures, les accessoires fantaisie tels que les bracelets, le collier et les bagues pour femme ont aussi des tendances qui suivent les courants.

À propos des bijoux tendance pour femme, découvrez dans cet article le top des nouveautés.

Bijoux tendance printemps-été

En 2022, les accessoires de fantaisie tendance pour femme sont faits avec des tas de matières différentes, mais les styles argent et or sont les plus en vogue. Que ce soit les bagues, le collier, les boucles d’oreilles ou bien le bracelet, le matériau tendance reste l’argent et l’or. Des bijoux de formes et de style tendance faits avec d’autres matières foisonnent aussi sur tous les étals, mais choisissez ceux qui sont de couleur argentée ou dorée pour rester au top de la tendance.

Les bijoutiers créent des bijoux de tous les styles pour femme et homme pour enjamber les pas des créateurs des bijoux fantaisie dans la grande cour des producteurs d’accessoires de mode tendance. Entre autres, les perles comptent parmi les pierres de prédilection qui accompagnent le collier, le bracelet ou des boucles d’oreilles en termes de tendance.

Le top des nouveautés des bijoux tendance

Voici des bijoux tendance qui sont au top des nouveautés.

Jovono Bohemia multicouche pour dames

Le collier tendance pour femme de JOVONO BOHEMIA est un bijou à plusieurs couches.

Ce collier tendance pour femme est de couleur dorée.

C’est également un collier à chaîne avec un pendentif pentagramme à la mode.

Ce collier à pendentif tendance ne risquera pas de peser sur votre cou avec ses quelque 40 grammes.

Le matériau à partir duquel ces bijoux (colliers) ont été fabriqués est en alliage, c’est pour cela qu’il est en multicouche. Il s’agit d’un collier à pendentif qui a la taille de 40, 45, 50 et jusqu’à 60 cm. Avec ces bijoux (collier), vous allez avoir un look original et tendance à la fois. Vous pouvez porter ce collier lors des grandes occasions comme une cérémonie de mariage, une soirée ou un dîner mondain. Le style de fermeture de ce collier est un fermoir mousqueton facile à manipuler, donc le collier est simple à mettre et à enlever. Ce collier tendance et à la mode pour femme existe en stock chez Amazon, à un très bon rapport qualité-prix.

Il est suggéré d’accompagner ce collier à pendentif avec des boucles d’oreilles et le bracelet du même genre et de la même couleur.

Cet ensemble de bracelets de JOVONO BOHO pour femme est réalisé par des matériaux en strass. Ce bracelet a la couleur dorée avec des petites feuilles, des petites perles et une lune comme accessoires. Cet ensemble peut convenir à une femme d’un certain âge tout comme aux petites filles. Ce bracelet a un poids de 18,4 grammes. Il est donc très léger et confortable à porter au poignet.

En parlant de bijoux tendances (collier, bracelet, bague,…), les styles dorés et argentés marquent cette année 2022.