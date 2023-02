Calculer le volume d’un cylindre : Explications et formules

Le calcul du volume d’un cylindre est un exercice simple que l’on rencontre souvent en mathématiques. Cette figure géométrique tridimensionnelle a une forme qui se rapproche d’une boîte mais avec des côtés plus arrondis. Dans cet article nous vous expliquerons comment calculer ce volume en utilisant la formule donnée par les mathématiciens.

Présentation du cylindre

Un cylindre est une figure géométrique qui se compose de 2 grandes surfaces planes perpendiculaires entre elles, appelées bases. Cette forme est obtenue en reliant deux cercles de même diamètre par leur bord externe. Une droite issue de ce bord relie les deux cercles et permet de former un cylindre dont la hauteur correspond à la longueur de cette droite.

Exemple : La tige d’une lampe est un cylindre car elle possède une base sur le pied et une seconde sur le culot, reliées par le corps du cylindre.

Comment calculer le volume d’un cylindre ?

Pour déterminer le volume d’un cylindre il faut connaitre sa hauteur et le rayon de ses bases. Une fois que ces 2 informations sont connues, le calcul devient relativement simple. Sachez que pour effectuer ce calcul vous n’avez pas besoin de connaitre le diamètre du cylindre.

Une formule pour le calcul du volume

La formule exacte pour calculer le volume d’un cylindre est la suivante : V = π x rayon² x hauteur. La lettre « V » représente ici le volume du cylindre. Le symbole « π » correspond à la valeur 3.14 et représente le rapport entre le diamètre et le périmètre d’un cercle. Les autres variables sont le rayon (r) et la hauteur (h).

Prenons un cas concret pour comprendre le principe de calcul. Supposons qu’il s’agisse d’un cylindre qui a un rayon de 5 cm et une hauteur de 10 cm. On peut alors appliquer la formule et obtenir : V = 3.14 x 5² x 10 = 785 cm³.

Utilisation de la Formule

La formule mentionnée précédemment s’utilise aussi bien pour les cylindres parfaits que pour les cylindres imparfaits. Il suffit pour cela de connaitre les dimensions du cylindre et de les inscrire dans la formule.

La principale difficulté réside dans le fait de trouver la bonne unité de mesure pour exprimer le volume. Par exemple, vous devez convertir le volume en cm³ si le rayon est donné en centimètres et la hauteur en mètres.

Autres applications de la formule

La formule peut également servir à calculer d’autres figures optiques géométriques telles que le cone, le cube ou encore la pyramide. Là encore, il faut connaître les dimensions et les unités de mesure afin d’appliquer la formule et obtenir le résultat attendu.

Le calcul du volume d’un cylindre est une opération très simple et rapide à réaliser. La formule donnée par les mathématiciens est très facile à retenir et s’utilise aussi bien pour les cylindres parfaits que pour les cylindres imparfaits. Elle peut également être appliquée aux autres figures géométriques comme le cone, le cube ou encore la pyramide.

Pour calculer le volume d’un cylindre, on doit connaître sa hauteur et son rayon.

La formule exacte pour calculer le volume d’un cylindre est V = π x rayon² x hauteur.

En fonction des unités de mesure utilisées, il peut être nécessaire de convertir le résultat final.

La formule peut également être utilisée pour calculer le volume des autres figures géométriques.

