Chatte enceinte : tout ce que vous devez savoir !

Comment prendre soin d’une chatte gestante ?

Tout ce que vous devez savoir pour une chatte enceinte : La saison des chaleurs débute dès la fin de l’hiver pour les chattes. Dès lors qu’une chatte s’accouple et est fécondée, elle tombera enceinte. Sa gestation dure 67 jours, en moyenne, et pendant cette période, vous apercevrez d’importants changements chez elle.

Découvrons, dans le présent article, les signes annonçant une gestation et la mise-bas chez la chatte, ainsi que la façon de bien prendre soin d’une chatte gestante pour le bon déroulement de cette période délicate.

Quels sont les signes de la gestation chez la chatte ?

La durée de la gestation chez la chatte varie entre 60 et 69 jours. Cet animal, étant très fertile, pourrait être en gestation très facilement et même plusieurs fois durant l’année. Les signes indiquant qu’une chatte est gestante ne vont pas apparaître immédiatement, il faudra patienter plusieurs semaines afin que vous puissiez les constater. On cite :

votre animal se montrera soudainement plus câlin et cherchera à être en contact constant avec vous ;

ses tétines enfleront légèrement et prendront une teinte rosée ;

son ventre va gonfler ;

elle va prendre 1 jusqu’à 2 km :

le bassin de votre chatte va s’élargir et son dos se creusera ;

il peut arriver qu’elle ait des nausées matinales et qu’elle refuse de s’alimenter ;

elle se mettra, avec le temps, à chercher un endroit où elle pourra donner naissance à ses petits en toute tranquillité, et qui, selon elle, sera confortable.

Consultez un vétérinaire dès que vous constatez un de ces signes pour qu’il vous confirme sa gestation ! Il vous donnera aussi des conseils en ce qui concerne son suivi.

Comment prendre soin d’une chatte gestante ?

La période de gestation est une période assez délicate chez les chattes, c’est pourquoi, il faut bien en prendre soin durant cette phase. Découvrons quelques conseils qu’il faudrait suivre dans ce qui suit !

Vous devez penser à lui donner des repas adaptés pour chattes gestantes ou bien pour chatons, à partir de sa quatrième semaine de gestation. Il faut savoir que son appétit sera réduit et ses besoins nutritionnels seront plus élevés.

Il est donc important de lui donner une alimentation de qualité, hautement digestive et plus riche. Privilégiez les croquettes pour chatons de type Prémium pour que ces derniers suivent le modèle de leur mère après le sevrage.

Pensez à traiter la chatte contre les vermifuges et les puces durant sa gestation pour éviter la contamination des chatons et renforcer son système immunitaire. Faites cet achat chez un vétérinaire pour qu’il lui administre des formules spéciales pour son cas (femelle gestante), les vermifuges classiques étant dangereux pour ses chatons.

Vous devez consulter votre vétérinaire pour lui faire une échographie de contrôle dès 1 mois de gestation. Il faut rester à l’écoute de ses besoins lorsqu’elle souhaite être tranquille ou lorsqu’elle veut avoir des caresses.

Vous devez l’aider à préparer le lieu qui lui corresponde, où elle peut mettre bas ses petits. Choisissez un endroit agréable et confortable à la fois. Enfin, vous devez penser à prévoir une source de chaleur afin de réchauffer la mère et ses chatons lors des premiers jours après la naissance.

Voici quelques sources de chaleur :

coussin chauffant ;

bouillotte ;

lampe infrarouge.

Signes annonçant la mise-bas chez une chatte enceinte

Il existe plusieurs signes précurseurs du début de la mise-bas, on cite :

dans le but de faciliter l’accouchement, les flancs se creusent et le ventre s’abaisse pour former un corps en poire ;

des gouttes de lait vont se former dans les bouts des mamelles ;

sa vulve va se dilater ;

son bouchon muqueux va évacuer des sécrétions épaisses opaques s’écoulant du vagin. Si elles sont de couleur rouge, verte ou brun foncé, vous devrez immédiatement contacter le vétérinaire pour éviter toute complication ;

la chatte aura peu faim, mais très soif ;

elle peut avoir des vomissements ;

elle va fréquemment uriner, sa respiration sera forte et elle cherchera à s’allonger sur le côté.

La mise-bas chez la chatte se déroule en général bien, vous n’aurez qu’à la laisser tranquille et à la surveiller discrètement pour ne pas la stresser. Une fois l’accouchement passé, faites de même, car elle aura besoin de repos et de beaucoup de calme. Évitez de la déplacer et laissez-la tranquillement s’occuper de ses chatons !

Les césariennes chez les chattes sont assez rares, mais vous devez tout de même rester vigilant et agir très rapidement en cas d’urgence. La durée de la mise-bas varie, en moyenne, entre 2 et 6 heures, et ce, en fonction de son âge ainsi que du nombre de chatons qu’elle a (2 à 6 en général).