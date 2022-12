© Check-list d'un bon bikepacker

Le bikepacking consiste à réaliser un voyage de longue ou de courte durée avec un vélo. Ce qui implique l’acquisition des matériels ou des équipements appropriés pour effectuer le voyage en toute sécurité.

17 décembre 2022 10h49

Dans tous les cas, une telle aventure ne doit être entamée sans les compétences, le condition physique et les accessoires nécessaires.

Partir pour une aventure à vélo rime avec s’équiper des outils nécessaires, une maitrise des travaux de maintenance d’un vélo et quelques connaissances en survie (les notions de base).

Les compétences indispensables pour réaliser du bikepacking

Le bikepacking est un voyage généralement à long trajet, que l’on réalise à vélo. Selon le niveau des aventuriers, il peut aussi être de courte durée et de distance modéré pour certains cas. Quoi qu’il en soit, la maîtrise de certaines compétences est vitale pour devenir un bon bikepacking :

Maîtrise de la mécanique du vélo ;

Maîtrise des compétences de survie ;

Savoir se soigner soi-même : une longue route à vélo entraîne la fatigue, ce qui peut occasionner une perte l’équilibre, une chute et même des blessures.

Équipement indispensable pour le bikepacking

Pour partir en aventure avec votre vélo, il vous faut vous procurer la trousse d’équipements appropriés et de quelques outils essentiels.

Liste des sacoches pour emporter vos affaires de bikepacking

Pour transporter les équipements de vélo et vos affaires personnelles, vous aurez besoin des sacoches de bikepacking :

Une sacoche de 12 litres ;

Une mini sacoche de guidon ;

Un sac à dos ;

Mini sacoche sur la cadre.

Toutefois, le choix du volume des sacoches varie en fonction des outils, des vêtements et autres effets que vous allez emporter pour l’aventure à vélo. Cela dépend également du poids de votre vélo.

Liste d’équipements pour vélo

Pour entamer et réussir un long voyage en toute sérénité avec votre vélo ( préalablement révisé), vous aurez besoin des outils suivants dans vos sacoches de bikepacking :

Chambres à air, liquide préventif tubeless ou du boyau de rechange ;

Un gonfleur fiable ;

Matériel de réparation des crevaisons ;

Des outils pour repasser les pneus ;

Un multi-outil ;

Un GPS vélo avec chargeur ;

Un antivol léger et bon marché.

Pour avoir un Varia515, c’est clair que c’est un gros plus de l’avoir dans les sorties en solitaire, surtout en hiver avec un peu de brouillard. On est super bien averti du nombre de véhicules qui arrivent et on a une idée approximative de leur vitesse d’approche.

Vêtements et équipements pour le bike packer

Outre le matériel de vélo à mettre dans les sacoches, vous aurez besoin de vous habiller comme un vrai cycliste. Cela inclut le port de casque de vélo, de cuissards, des chaussures de vélo avec des chaussettes basses, etc. Le choix du style varie en fonction de vos préférences. Cependant, n’oubliez pas d’emporter des vêtements de rechange dans votre sacoche pour ce long voyage.

Liste d’équipements de santé et hygiène pour le bikepacking

Pour votre longue aventure à vélo, emportez dans votre sac votre téléphone avec un mini-panneau solaire chargeur. N’oubliez pas non plus d’emmener dans le sac de l’argent liquide ainsi qu’une carte bancaire. Vos papiers d’identités, un couteau, lampe frontale, carte de groupe sanguin et un sifflet doivent également se trouver dans votre sac à dos ou sacoche de voyage.

Équipement de couchage pour le bikepacking

Cet équipement est seulement essentiel si vous prévoyez de vous coucher en pleine nature. Vous pouvez également emporter une tente, un sac de couchage adapté à toutes conditions et un drap de soie. Cela signifie que vous devez également embarquer une autre sacoche pour ces affaires.

Les nourritures pour le bikepacking

Du côté des vivres, le choix varie en fonction de vos besoins pendant le voyage. Cependant, il faut privilégier les aliments riches en apport énergétique.

La liste des équipements que doivent contenir vos sacoches varie en fonction de la durée de votre voyage sauf que les outils de réparation de vélo, kit de soin, bouteille d’eau restent des priorités. Ensuite, vous pouvez choisir de les compléter avec d’autres matériels dont vous pensez en avoir personnellement besoin. Sachez toutefois faire le tri de ceux qui sont vraiment essentiels puisque les charges peuvent vite s’alourdir au fil que votre voyage avance et que votre corps se fatigue.

