Dans notre société moderne, les sneakers sont partout. Les gens les portent pour faire du sport, pour se promener, pour aller au travail, pour sortir en ville. En effet ces chaussures de sport pour l’usage ludique et quotidien avec semelle de caoutchouc sont confortables, pratiques et souvent jolies. D’où viennent-elles ? Comment sont-elles devenues si populaires ?

Les sneakers ont été inventées en 1916 par l’entreprise United States Rubber Company (Uni Royal) entreprise de confection américaine qui fabrique essentiellement des chaussures de sport. Il y a plus de 100 ans sont nées les premières sneakers de l’histoire sous la marque Keds. Le saviez-vous ? La sneaker doit son nom à « sneak » (anglais pour « se faufiler » ou « chuchoter ») car la chaussure est silencieuse grâce à sa semelle en caoutchouc.

Au début, les sneakers étaient uniquement portées par les athlètes et les travailleurs. Cependant, au cours du 20ème siècle, elles ont gagné en popularité et sont devenues un symbole de la culture jeune et branchée. Aujourd’hui elles sont portées par des gens de tous âges et de toutes classes sociales.

La sneaker le style avant tout

Mentionner les sneakers dans une conversation peut soulever un débat passionné. Sont-elles uniquement des chaussures de sport ou ont-elles évolué au fil du temps pour devenir un accessoire de mode incontournable ?

Elles ont connu au fil du temps une évolution significative en termes de style et de fonctionnalité. Les plus grandes marques de sneakers, comme Nike, Adidas et Converse, ont chacune créé leur propre style iconique de sneakers.

Aujourd’hui portés par les gens de tous les âges et de toutes les classes sociales, elles sont devenus un symbole de style et d’individualité.

La sneaker est devenue un accessoire de mode incontournable pour les célébrités et les influenceurs.

Ne négligez pas l’esthétique ! Les sneakers sont un excellent moyen d’exprimer votre style personnel, alors assurez-vous que vous choisissez des modèles qui correspondent à votre look général. Les couleurs vives et audacieuses sont idéales pour les occasions décontractées, tandis que les tons neutres sont parfaits pour les événements formels. De plus, si vous êtes à la recherche d’une paire de sneakers particulièrement élégante, optez pour des modèles en cuir ou en daim luxueux.

Si vous êtes à la recherche de la sneaker vous aurez l’embarras du choix ,mais pourquoi pas opter pour celles à la mode dans les années 90/2000

La sneaker, appelées aussi tennis ou running est un incontournable de la mode masculine. Pourtant, elle n’a pas toujours eu cette allure si élégante et si tendance.

Au début du 20ème siècle, les sneakers étaient simplement des chaussures de sport destinées à être portées pour faire du jogging ou pour jouer au tennis. Les premières sneakers étaient en toile et en cuir et n’étaient pas très confortables. Heureusement, les choses ont bien changé depuis !

Aujourd’hui, les sneakers sont devenues de véritables fashion items et sont portées aussi bien en semaine qu’en week-end. On les choisit de plus en plus souvent pour compléter une tenue chic et décontractée. Les sneakers se déclinent désormais dans toutes les couleurs et les matières : du cuir aux tissus techniques en passant par la fourrure, il y en a pour tous les goûts !

Alors, si vous n’avez pas encore craqué pour une paire de sneakers, il est peut-être temps de vous laisser séduire par cet incontournable de la mode masculine !

Les différents modèles de Sneakers

Généralement en toile ou en cuir la sneaker avec sa semelle en caoutchouc peut être portée avec tous types de vêtements. Les sneakers peuvent être lacées ou non et disponibles dans une variété de couleurs, de motifs et de styles.

Portés aussi bien par les hommes, les femmes et les enfants elles sont populaires auprès des sportifs car elles offrent un bon soutien et une bonne absorption des chocs. Les moins sportifs apprécient son style décontracté.

Les sneakers peuvent être portées avec une variété de vêtements, y compris les jeans, les shorts, les leggings, les robes et les jupes.

Il existe différents types de sneakers. Les sneakers de course sont conçues pour offrir un bon soutien et une bonne absorption des chocs lors de la course. Les sneakers de fitness sont conçues pour offrir un bon soutien et une bonne absorption des chocs lors de l’exercice. Les sneakers de skate sont conçues pour offrir un bon soutien et une bonne absorption des chocs lors du skateboard. Les sneakers de mode sont conçues pour le style et le confort.

Quelques marques de Sneakers

Disponibles dans de nombreuses marques et il est parfois difficile de faire un choix. Voici quelques-unes des meilleures marques de sneakers :

Converse Chuck Taylor All Star

Converse dispose désormais d’une large gamme de modèles (Jack Purcell, One Star, les Varvatos ou encore les Stars Players).

Les Chuck Taylor All Star sont déclinées en diverses finitions : en toile, en cuir, montantes, basses, avec ou sans motifs, personnalisées…

Converse fabrique également des chaussures adaptées à la pratique du basket ball comme les Weapon, les Wade, les Icon Pro ou encore les Maverick. La marque réédite souvent ses anciens modèles

Adidas Stan Smith

L’Adidas Stan Smith est une chaussure de tennis produite par Adidas et sortie en 1964. D’abord appelée Robert Haillet du nom de son concepteur français, elle devient dans les années 1970 la Stan Smith, à la suite de l’accord de la marque avec le joueur de tennis américain. Elle connait un important succès, vendu à plus de 70 millions d’exemplaires dans le monde, selon le Guiness Book.

Les premières Robert Haillet et les premières Stan Smith sont des chaussures basses, à lacet, reconnaissables à leur couleur blanche et à leur pièce de cuir verte à l’arrière (heel tab). Depuis, les coloris se sont multipliés : bleu foncé, rouge, noir… À partir des années 1990, des modèles proposent des bandes en velcro à la place des lacets. Depuis 2003, une version montante existe.

Adidas Superstar

La Superstar est une basket fabriquée par la société de produits de sport Adidas depuis 1969. La caractéristique principale de ce modèle est son embout en caoutchouc, surnommé « shell-toes » (orteils de coquille) quand la Superstar fut introduite aux États-Unis. Dans les années 1970, la Superstar a cependant été livrée sans renfort en caoutchouc pour les joueurs de la NBA, puisque certains se sont plaints de douleurs aux orteils. Ces Superstars sont très rares et très recherchés par les collectionneurs. La version montante de la Superstar est la chaussure de basket-ball Pro Model

Nike Air Force One

La Nike Air Force One est un modèle de chaussure de basket-ball conçu par Nike à partir de 1982 pour les joueurs de basket-ball. Le nom donné par le fabricant fait référence à l’avion du président américain lui aussi surnommé Air Force One. Produites en trois modèles (hautes, moyennes et basses) et déclinées dans des centaines de coloris, la Air Force One est restée une chaussure à la mode et fait partie des classiques, notamment dans les milieux du rap et dans les milieux urbains en général.

Nike Air Max

La Nike Air Max est un modèle de basket créée pour Nike en 1987 par Tinker Hatfield, designer chez Nike. Elle se distingue par son coussin d’air visible sur les côtés de la semelle. Le premier modèle, appelé « Air Max 87 » ou « Air Max 1 », est blanc, gris et rouge et c’est une véritable icône du running et du streetwear. Elle sort la même année que d’autres modèles phare de la firme de l’Oregon comme la Air Trainer et la Air Safari. Ces nouveautés, et particulièrement la Air Max, marquent l’entrée de Nike dans une nouvelle ère car elle se différencie complètement des designs sobres adoptés jusque-là par l’entreprise.

La Nike Air Max Plus est une sneaker fabriquée et commercialisée par Nike depuis 1998. Modèle dérivée de la « stab » créée en 1981, la « Tn » originaire de 1998 est un modèle emblématique. Elle possède différents surnoms en fonction des pays et des époques, comme « Nike TN », « Nike Tuned » ou « Requin », en français. L’appellation « Requin » revient le plus souvent à cause de la couleur originelle (OG) du modèle, le bleu océan (« Hyper Blue »).

Il existe bien sûr d’autres marques de sneakers notamment chez Pumpa, et Reebook.

Comment porter la sneaker ?

Les sneakers sont les chaussures de sport les plus populaires au monde et ont été adoptées par de nombreuses personnes comme une partie de leur style de vie. La sneaker peut être portée de différentes manières, en fonction de votre style personnel.

Voici quelques conseils pour vous aider à porter vos sneakers avec style.

Tout d’abord, choisissez la bonne paire. Il existe de nombreux types et styles de sneakers, alors assurez-vous de choisir une paire qui vous correspond. Si vous avez un style décontracté, optez pour une paire de sneakers basse ou en toile. Si vous préférez les looks plus élaborés, essayez une paire de sneakers hautes ou en cuir.

Ensuite, choisissez la bonne occasion de la porter. Généralement considérées comme des chaussures de sport elles sont donc idéales pour une activité physique ou un entraînement. Cependant, elles peuvent également être portées comme chaussures décontractées pour aller au travail ou pour une sortie en ville.

Pour un look décontracté, portez vos sneakers avec un jean ou un pantalon en coton et un T-shirt basique. Vous pouvez également ajouter une veste en jean ou un sweat-shirt à capuche pour un look plus sportif.

Pour un look plus élaboré, portez vos sneakers avec une jupe ou un pantalon chic et un haut tendance. Vous pouvez également ajouter une veste ou un manteau pour un look plus élégant.

Enfin, n’oubliez pas d’accessoiriser votre look avec les bons accessoires. Les bijoux et les sacs peuvent ajouter une touche d’élégance à votre look décontracté ou élaboré. Les lunettes de soleil sont également un excellent accessoire pour protéger vos yeux du soleil et ajouter du style à votre look.

Entretien des sneakers

Comment bien entretenir ses sneakers pour qu’elles durent dans le temps ?

Tout d’abord, il est important de bien les nettoyer régulièrement. Pour cela, il existe des produits spécifiques que l’on trouve dans le commerce. Sinon, vous pouvez aussi les nettoyer avec un peu de savon liquide et de l’eau. Frottez doucement avec une brosse pour enlever toute la saleté.

Si vos sneakers sont en toile, il est conseillé de les imprégner régulièrement avec une bombe spéciale toile. Cela les protégera de la pluie et de l’humidité.

Pour les sneakers en cuir, il est important de les nourrir régulièrement avec une crème spéciale cuir. Cela évitera qu’elles ne s’abîment trop vite.

Enfin, pensez à bien aérer vos sneakers après chaque utilisation pour éviter les mauvaises odeurs !

Aujourd’hui, les sneakers sont plus populaires que jamais et il n’y a pas de signe que cela va changer. Les gens aiment leur style décontracté et confortable, et ils sont parfaits pour toutes les occasions. Que vous soyez à la recherche d’une paire de sneakers pour le sport ou pour une simple promenade, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Alors, n’attendez plus et trouvez la paire de sneakers parfaite pour vous !