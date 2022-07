Combien de temps l’alcool reste t-il dans votre organisme ?

L’alcool reste dans l’urine et dans le sang

Il est important de savoir combien de temps l’alcool reste dans votre système pour éviter les interactions dangereuses avec les médicaments ainsi que les déficiences de votre performance physique et mentale. Le métabolisme de l’alcool a été étudié en détail, mais de nombreux facteurs individuels déterminent combien de temps il sera actif dans votre corps et combien de temps il faudra pour qu’il soit éliminé. A retenir : On détecte la présence d’alcool dans l’urine ou dans le sang mais aussi dans la salive et les cheveux !



Temps de détection

Déterminer exactement combien de temps l’alcool est détectable dans le corps dépend de nombreuses variables, y compris du type de test de dépistage de la drogue utilisé. L’alcool peut être détecté plus rapidement avec certains tests, mais peut être visible jusqu’à trois mois avec d’autres tests.

Voici une fourchette estimative de temps, ou fenêtres de détection, pendant lesquels l’alcool peut être détecté au moyen de diverses méthodes d’analyse.

La respiration : l’alcool peut être détecté dans l’haleine au moyen d’un alcootest pendant 24 heures au maximum.

L’urine : l’alcool peut être détecté dans l’urine pendant trois à cinq jours par le métabolite de glucuronide d’éthyle (EGT) ou pendant 10 à 12 heures par la méthode traditionnelle.

Le sang : l’alcool peut se manifester dans un test sanguin pendant 12 heures.

La salive : un test de salive peut être positif à l’alcool entre un et cinq jours.

Les cheveux : comme beaucoup d’autres drogues, l’alcool peut être détecté à l’aide d’un test de dépistage des drogues dans les follicules pileux pendant 90 jours au maximum.

Le test urinaire d’alcool

Le test urinaire EtG permet de dépister dans les urines toute consommation d’alcool. EtG est l’abréviation de Ethyl Glucuronide. Il s’agit en fait des traces que l’on retrouve dans l’organisme après avoir été exposé à de l’éthanol, et notamment à des boissons alcoolisées. Ce test permet de mettre en évidence une consommation récente d’alcool, mais ne permet en aucun cas de révéler un état d’ébriété. Le test d’alcool dans l’urine permet la détection de l’éthylglucuronide, ou EtG 2 à 3 jours après la dernière consommation d’alcool. De ce fait, il ne doit jamais être utilisé à des fins de sécurité routière ou de sécurité professionnelle. L’EtG est le marqueur biologique de référence lorsqu’il s’agit de mettre en évidence une consommation d’alcool, car c’est l’un des principaux métabolites de l’éthanol contenu dans les boissons alcoolisées.



Le calendrier de détection de l’alcool dans le système dépend également du métabolisme, de la masse corporelle, de l’âge, du niveau d’hydratation, de l’activité physique, de l’état de santé et d’autres facteurs de chaque individu, ce qui rend presque impossible la détermination exacte de l’heure à laquelle l’alcool se présentera à un dépistage de drogues.

Combien de temps l’alcool reste dans le sang

L’alcool est détectable dans le sang pendant 6 heures environ, puis 12 à 24 heures dans l’haleine, l’urine et la salive, et jusqu’à 90 jours dans les cheveux.

Le taux d’alcoolémie légal

La limite d’alcoolémie est fixée à 0,5 grammes d’alcool par litre de sang. Les permis probatoires ou en apprentissages sont limités à 0,2 grammes.



Chaque verre d’alcool consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. (2 verres maxi donc ! ) Ce taux peut augmenter en fonction de l’état de santé, le degré de fatigue ou de stress, mais aussi le tabagisme ou simplement les caractéristiques physiques de la personne : pour les plus minces, chaque verre peut représenter un taux d’alcool de 0,30 g.

Pour faire baisser votre taux d’alcoolémie le temps est votre allié ! L’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d’alcool par litre de sang en une heure. Dans notre exemple avec 2 verres d’alcool soit 0.5 g il faut attendre 4 heures pour retrouver un taux d’alcool en dessous du seuil légal. Si vous avez bu, ne prenez pas le volant !

Le taux d’alcool maximal est atteint :

Un quart d’heure après absorption à jeun

Une heure après absorption au cours d’un repas.

Comment l’alcool est-il absorbé ?

La raison pour laquelle le taux d’alcool s’accumule dans votre organisme est que, pour la plupart des gens, il est absorbé dans le système plus rapidement qu’il n’est métabolisé.

Par exemple, une boisson standard augmentera sa concentration d’alcool dans le sang d’environ 0,02%, mais le corps ne peut enlever qu’environ 0,016%par heure. Par conséquent, même si vous ne consommez qu’un seul verre par heure, votre taux d’alcoolémie (TA) va continuer à augmenter. Si vous buvez plus d’un verre par heure, il augmente beaucoup plus rapidement.

Le taux d’absorption de l’alcool dépend de nombreuses variables, comme votre poids corporel total, la teneur en eau de votre corps et la quantité d’aliments que vous avez dû manger avant de boire, et le sexe est aussi un facteur. Les femmes ont tendance à absorber l’alcool beaucoup plus rapidement que les hommes.

Comment l’alcool est-il éliminé de votre corps?

Le corps métabolise l’alcool en oxydant, l’éthanol en acétaldéhyde, en acide acétique, en dioxyde de carbone et en eau. Environ 5 pour cent de l’alcool que vous buvez est excrété par le corps par la sueur, la respiration, l’urine, les selles et la salive.

Cependant, la majeure partie de l’alcool que vous consommez est métabolisée dans le foie et celui-ci ne peut en traiter qu’une quantité d’alcool par heure. Le foie métabolise l’alcool à un taux moyen de 0,016% de l’alcoolémie par heure (moins d’un verre). Le taux de métabolisme dépend également de la taille de votre foie et de son fonctionnement. De plus, il existe des variations génétiques dans les systèmes enzymatiques qui décomposent l’alcool.

Vous ne pouvez pas accélérer le processus

Quelle que soit la rapidité avec laquelle votre corps absorbe de l’alcool, il “brûle” à un taux de 0,016% par heure. Rien de ce que vous faites ne va accélérer le processus, boire du café, boire de l’eau, prendre une douche ou même vomir.

Si vous savez qu’il vous faudra prendre une analyse d’haleine, de sang ou d’urine pour détecter la présence d’alcool dans votre système, vous ne pourrez abaisser votre taux d’alcoolémie que de le retarder le plus longtemps possible. après votre dernier verre, car seul le temps qui le réduira.

Autres facteurs affectant le métabolisme de l’alcool

D’autres facteurs peuvent influer sur la vitesse ou la lenteur avec laquelle votre organisme éliminera l’alcool de votre organisme. Voici quelques-uns de ces facteurs :

le sexe génétique,

l’ethnicité,

la teneur en graisse corporelle,

l’âge,

la quantité que vous avez dû manger avant de boire ou pendant que vous buviez,

la teneur en matières grasses de l’aliment que vous avez mangé,

les médicaments,

la vitesse à laquelle vous avez consommé l’alcool.

La consommation excessive d’alcool et les tests d’alcoolémie

En termes simples, si vous buvez cinq verres ou plus pour les hommes et quatre pour les femmes au cours d’une même séance de consommation d’alcool, cela peut prendre plusieurs heures avant que l’alcool ne disparaisse complètement de votre organisme. Il est possible que votre organisme ait encore assez d’alcool le lendemain matin pour que vous puissiez échouer à un test d’urine ou de sang pour la conduite en état d’ébriété. Vous auriez certainement de la difficulté à réussir un test conçu pour détecter la présence d’alcool, quel qu’il soit.

Le seuil réglementaire du taux d’alcool :