© Combien de temps les dinosaures ont-ils vécu ?

La durée de vie des dinosaures

Longévité des dinosaures : Le squelette blanchi d’un Deinonychus de cent millions d’années peut nous en dire long sur ce que ce dinosaure a mangé, comment il a couru, et même comment il a interagi avec les autres de son espèce, mais pas beaucoup sur la durée de sa vie avant de mourir de vieillesse. Le fait est que l’estimation de la durée de vie d’un sauropode ou d’un tyrannosaure moyen repose sur de nombreux éléments de preuve, y compris des analogies avec des reptiles, des oiseaux et des mammifères modernes, des théories sur la croissance et le métabolisme des dinosaures et (de préférence) une analyse directe des os fossilisés pertinents des dinosaures.

Avant toute chose, bien sûr, il est important de déterminer la cause de la mort d’un dinosaure donné. Étant donné l’emplacement de certains fossiles, les paléontologues peuvent souvent déterminer si les individus malchanceux ont été enterrés par des avalanches, noyés dans des inondations ou étouffés par des tempêtes de sable ; de plus, la présence de marques de morsure dans les os solides est une bonne indication que le dinosaure a été tué par ses prédateurs (même s’il est également possible que le corps ait été retrouvé après sa mort naturelle ou que le dinosaure s’en soit tiré à cause de blessures antérieures). Si un spécimen peut être identifié de façon concluante comme étant juvénile, alors la mort par vieillesse est exclue, mais pas la mort par maladie (et nous en savons encore très peu sur les maladies qui affligent les dinosaures).

La durée de vie des dinosaures : le raisonnement par analogie

L’une des raisons pour lesquelles les chercheurs s’intéressent tant à la durée de vie des dinosaures est que les reptiles modernes comptent parmi les animaux qui vivent le plus longtemps sur terre : les tortues géantes peuvent vivre plus de 150 ans et même les crocodiles et les alligators peuvent survivre jusqu’à 60 ans et 70 ans. Encore plus tentant, certaines espèces d’oiseaux, qui sont les descendants directs des dinosaures, ont aussi une longue durée de vie. Les cygnes et les vautours fauves peuvent vivre plus de 100 ans, et les petits perroquets survivent souvent plus longtemps que leurs maîtres humains. À l’exception des humains, qui peuvent vivre plus de 100 ans, les mammifères affichent des nombres relativement imprécis, environ 70 ans pour un éléphant et 40 ans pour un chimpanzé, et les poissons et amphibiens qui vivent le plus longtemps atteignent 50 ou 60 ans.

Il ne faut cependant pas se précipiter pour conclure que juste parce que certains des parents et des descendants des dinosaures atteignent régulièrement la barre du siècle, les dinosaures ont dû avoir une aussi longue durée de vie. Si une tortue géante peut vivre aussi longtemps, c’est en partie parce que son métabolisme est extrêmement lent ; la question de savoir si tous les dinosaures ont le même caractère fait l’objet de débats. De plus, à quelques exceptions importantes près (comme les perroquets), les petits animaux ont tendance à avoir une durée de vie plus courte, de sorte que le vélociraptor moyen de 11 kilos pourrait avoir eu la chance de vivre plus d’une décennie ou plus. Inversement, les créatures plus grandes ont tendance à avoir une durée de vie plus longue, mais ce n’est pas parce qu’un diplodocus était 10 fois plus gros qu’un éléphant qu’il a vécu 10 fois (ou même 2 fois) plus longtemps.

La durée de vie des dinosaures : Le raisonnement par métabolisme

Le métabolisme des dinosaures fait toujours l’objet de controverses, mais récemment, certains paléontologues ont avancé un argument convaincant selon lequel les plus grands herbivores, y compris les sauropodes, les titanosaures et les hadrosauridés, ont atteint l’”homéothermie” : ils se réchauffent lentement au soleil et refroidissent également lentement le soir, maintenant une température interne quasiment constante. Puisque l’homéothermie est compatible avec un métabolisme à sang froid et qu’un Apatosaurus à sang chaud (au sens moderne du terme) se serait cuit de l’intérieur comme une pomme de terre géante, une durée de vie de 300 ans semble être du domaine du possible pour ces dinosaures.

Qu’en est-il des petits dinosaures ? Ici, les arguments sont plus obscurs et compliqués par le fait que même les petits animaux à sang chaud (comme les perroquets) peuvent avoir une longue durée de vie. La plupart des experts croient que la durée de vie des petits dinosaures herbivores et carnivores était directement proportionnelle à leur taille, par exemple, les compsognathus de la taille d’un poulet pourraient avoir vécu pendant cinq ou dix ans, alors qu’un allosaure beaucoup plus gros aurait pu atteindre son apogée à 50 ou 60 ans. Cependant, s’il peut être prouvé de façon concluante qu’un dinosaure donné avait le sang chaud, le sang froid, ou quelque chose entre les deux, ces estimations seraient sujettes à changement.

La durée de vie des dinosaures : Le raisonnement par la croissance osseuse

Vous pourriez penser qu’une analyse des os réels de dinosaures aiderait à éclaircir la question de la vitesse à laquelle les dinosaures ont grandi et combien de temps ils ont vécu, mais de façon frustrante, ce n’est pas le cas. Comme l’écrit le biologiste R.E.H Raide dans son livre “Le Dinosaure au complet”, la croissance osseuse était souvent continue, comme chez les mammifères et les oiseaux, mais parfois périodique, comme chez les reptiles, certains dinosaures suivant les deux styles dans différentes parties de leur squelette. De plus, pour établir les taux de croissance osseuse, les paléontologues doivent avoir accès à de multiples spécimens du même dinosaure, à différents stades de croissance, ce qui est souvent impossible étant donné les caprices des fossiles.

Tout se résume à ceci : certains dinosaures, comme l’hypacrosaurus à bec de canard, ont grandi à une vitesse phénoménale, atteignant des tailles adultes de quelques tonnes en une dizaine d’années à peine (ce taux de croissance accéléré a probablement réduit la fenêtre de vulnérabilité des jeunes aux prédateurs). Le problème est que le métabolisme à sang froid est incompatible avec ce rythme de croissance, ce qui pourrait bien signifier que l’hypacrosaurus en particulier (et les grands dinosaures herbivores en général) avait un type de métabolisme à sang chaud, et donc une durée de vie maximale bien inférieure aux 300 ans mentionnés plus haut.

De même, d’autres dinosaures semblent s’être développés plus comme des crocodiles et moins comme des mammifères, à un rythme lent et régulier, sans la courbe accélérée observée pendant l’enfance et l’adolescence. Le sarcosuchus, le crocodile de 15 tonnes mieux connu sous le nom de “SuperCroc”, a probablement mis 35 ou 40 ans à atteindre la taille adulte, puis a continué à croître lentement aussi longtemps qu’il a vécu. Si les sauropodes suivaient ce modèle, cela indiquerait un métabolisme à sang froid, et leur durée de vie estimée se rapprocherait à nouveau de la marque des siècles.

La longévité était de 5 à 6 ans pour les dinosaures d’une taille inférieure à 1 m de haut, et plus de 70 ans pour les plus imposants. Pour évaluer cette espérance de vie, les chercheurs ont comparé des coupes osseuses de fossiles à celles de reptiles et de mammifères actuels proches.

Les dinosaures ont vécu sur Terre entre 165 et 177 millions d’années. Ils sont apparus pour la première fois il y a entre 243 et 231 millions d’années, pendant la période du Trias. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d’années.

Alors, pour conclure, tant que plus de détails sur le métabolisme et les taux de croissance des différentes espèces ne sont pas établis, toute estimation sérieuse de la durée de vie des dinosaures devra être prise avec un grain gigantesque de sel préhistorique !