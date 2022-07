Comment acquérir du Bitcoin ? BTC

Le bitcoin est une monnaie numérique, ou crypto-monnaie, qui est créée et stockée électroniquement. Elle est décentralisée, c’est-à-dire contrôlée par ses utilisateurs plutôt que par un pays ou une autorité centrale. Alors que les banques peuvent simplement imprimer plus de monnaie pour couvrir la dette, ce qui dévalue la monnaie, il y a une limite (21 millions) sur le nombre de pièces qui peuvent être créées, et sa valeur est basée sur les mathématiques plutôt que l’or ou l’argent.

Comment ça marche ?

Les bitcoins sont transférés via le Web d’un utilisateur à l’autre, sans qu’une banque soit nécessaire pour traiter le paiement. Tout ce dont vous avez besoin est une entrée (la source des pièces), une sortie (l’adresse du destinataire) et le montant. L’avantage est que les paiements sont rapides et les frais de transaction sont normalement minimes, voire inexistants. Les transactions peuvent être vérifiées par les ’mineurs’ et ensuite enregistrées dans un registre public appelé ’chaîne de blocs’, qui contient chaque transaction Bitcoin jamais traitée.

Sur un Casino en ligne

La crypto monnaie est proposée par certains casinos en ligne : Les coûts de traitement moins élevés font de Bitcoin une proposition attrayante pour les entreprises en ligne comme les sites de paris et de casinos en ligne, et le nombre de sites de casinos exclusivement Bitcoin est en augmentation. Les dépôts et les retraits ne coûtent rien, ce qui leur donne plus de fonds pour les promotions et les bonus et leur permet d’offrir potentiellement des paiements plus généreux.

Déposer et retirer de l’argent sur le site d’un casino en utilisant le Bitcoin est simple et n’est pas différent de l’utilisation d’un service e-Wallet comme PayPal ou Skrill, tout ce dont ils ont besoin est l’information du portefeuille et le montant que vous voulez transférer.

Attention si vous cherchez un casino en ligne, fiable tournez-vous vers les casinos français de préférence !

En Angleterre les sites de casinos Bitcoin doivent encore être agréés par la Commission britannique des jeux de hasard, et ils doivent également effectuer régulièrement des tests indépendants pour confirmer que leurs générateurs de nombres aléatoires sont équitables. Si votre site de casino Bitcoin n’est pas enregistré au Royaume-Uni, vérifiez s’il est autorisé par une autre autorité.

Achat de Bitcoin – BTC

Les bitcoins sont achetés soit par le biais d’échanges, soit auprès de particuliers. Comme le Bitcoin est encore une technologie relativement nouvelle et qu’il n’a pas encore été accepté comme mode de paiement courant, il peut être difficile d’obtenir la monnaie. Par exemple, la plupart des échanges ne vous permettent pas d’acheter des Bitcoins par carte de crédit ou PayPal en raison du risque de rétro-facturation, alors que certaines banques sont réticentes à s’impliquer dans quoi que ce soit à cet égard. Cependant, les options pour les utilisateurs de Bitcoin sont de plus en plus nombreuses, selon l’endroit ou vous vous trouvez dans le monde.

La plupart des utilisateurs réguliers ont un compte d’échange Bitcoin ou vous pouvez acheter et vendre des devises.

Une autre alternative est un guichet automatique Bitcoin, qui vous permet d’insérer de l’argent liquide dans votre porte-monnaie électronique ou d’en retirer.

Une des caractéristiques fondamentales du protocole Bitcoin est la limite stricte du nombre de bitcoins qui seront créés : il est stipulé qu’on ne pourra jamais dépasser 21 millions de bitcoins.

Le stockage

Techniquement, Bitcoin n’est stocké nulle part. Ce que vous stockez dans un portefeuille Bitcoin sont les clés numériques sécurisées utilisées pour accéder aux adresses et signer des transactions. Les portefeuilles Bitcoin se présentent sous cinq formes : ordinateur de bureau, mobile, web, papier et matériel.

1. Ordinateur de bureau : Il existe toute une gamme de portefeuilles d’ordinateur de bureau différents, chacun avec des caractéristiques différentes. Bitcoin Core est l’original développé par Satoshi Nakamoto, le créateur de la monnaie.

2. Mobile : Si vous voulez utiliser Bitcoin pour payer des choses dans les magasins physiques, alors un portefeuille mobile est pratique. Ceux-ci fonctionnent comme des applications sur votre smartphone et vous permettent de payer pour des choses avec votre téléphone.

3. Web : Les portefeuilles en ligne stockent vos clés privées sur le Web, ce qui signifie que vous pouvez y accéder sur n’importe quel appareil. Certains seront également reliés à des portefeuilles mobiles ou de bureau.

4. Matériel informatique : Il s’agit d’une invention relativement nouvelle et donc relativement peu répandue à l’heure actuelle. Les portefeuilles matériels sont des dispositifs spéciaux qui détiennent des clés privées électroniquement et facilitent les paiements.

5. Papier : Un porte-monnaie en papier est un moyen économique et sûr de ranger vos bitcoins. Ceux-ci génèrent une adresse pour vous et contiennent deux codes QR :

l’un est une adresse publique que vous utilisez pour recevoir des bitcoins,

l’autre est une clé privée que vous utilisez pour dépenser des bitcoins depuis cette adresse.

Réglementation

Comme le bitcoin est décentralisé et peut être anonyme, son utilisation potentielle pour des activités criminelles suscite des inquiétudes. Elle en est encore à ses balbutiements et n’est pas reconnue comme monnaie légale dans la plupart des pays. Par conséquent, il n’y a pas de réglementation internationale standard autour du Bitcoin. Une poignée de pays sont allés jusqu’à interdire le Bitcoin, tandis que d’autres ont mis en garde contre ses risques. Cependant, les personnes impliquées dans Bitcoin font valoir qu’elle est intrinsèquement sécurisée en raison de la nature anonyme et de la nature pair à pair des transactions.

Les détails personnels et de carte de crédit ne sont pas impliqués, et vous ne faites confiance à personne d’autre pour gérer votre argent.