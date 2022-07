Comment améliorer les résultats de référencement de votre entreprise sur Google ?

Améliorer la présence de votre entreprise sur Google !

La solution pour améliorer le classement Google de votre site Web d’entreprise est intégrée dans l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). La gestion du référencement est une tâche importante pour tout propriétaire d’entreprise, mais il y a quelques meilleures pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre pour conduire le trafic Web vers le site Web de votre entreprise. Google est devenu la plaque tournante principale de l’information de chacun. C’est le principal endroit où les consommateurs se rendent pour trouver des produits, obtenir des réponses à leurs questions et en apprendre davantage sur le monde. C’est une excellente occasion pour les propriétaires d’entreprise d’entrer en contact avec des clients potentiels.

Plus important encore, l’expérience d’achat d’un client comprend l’interaction en ligne. Un stratège numérique a affirmé :”La plupart de vos futurs clients choisiront au moins 70 % de la société auprès de laquelle ils achèteront en fonction des surfaces de votre entreprise sur les moteurs de recherche “. La marque de votre entreprise est maintenant la sagesse collective de ce que les futurs clients découvrent sur votre entreprise en demandant à Google.

Si vous dirigez un site Web pour votre entreprise et que vous n’accordez pas la priorité au référencement, vous manquez un grand nombre de clients potentiels. Il est crucial d’avoir un site Web solide et bien organisé pour que vos clients puissent interagir avec votre entreprise et obtenir les produits dont ils ont besoin. Si vous êtes aux prises avec la construction d’un site Web fort avec de bonnes tendances SEO, il peut être utile d’embaucher un directeur de marketing numérique pour travailler sur votre site. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur le référencement grâce à la recherche en ligne, mais si ce que vous essayez ne fonctionne pas, faire appel à un expert pourrait être d’une valeur inestimable pour votre entreprise.

Sinon, avec suffisamment de recherche et de réflexion critique, vous pouvez prendre des mesures importantes pour améliorer la présence de votre entreprise en ligne grâce au référencement.

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Avant de vous plonger dans les meilleurs moyens d’améliorer votre classement Google, il est important de comprendre la structure des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, qui sont des services de recherche fournis par des entreprises comme Google, Microsoft et Yahoo, fonctionnent en trouvant et en indexant l’information des sites Web. Il existe des robots très intelligents appelés crawlers qui parcourent Internet à la recherche de sites Web et d’URLs de suivi. Au fur et à mesure que ces robots se déplacent dans les données, ils stockent l’information dans d’immenses centres de données partout dans le monde. Cela permet aux moteurs de recherche d’identifier et de fournir rapidement différents sites Web lorsque vous entrez une requête dans la barre de recherche.

Il y a des milliards de pages Web, donc les ingénieurs ont développé des algorithmes pour que lorsque vous recherchez quelque chose, vous obteniez des résultats que vous voulez vraiment voir. Ces algorithmes priorisent la pertinence et la popularité lors du classement de chaque site Web sur la page de résultats des moteurs de recherche. Votre objectif global en pensant à votre approche du référencement devrait être de conduire la popularité de votre site et de fournir la pertinence afin que vos futurs clients puissent vous trouver.

Gardez à l’esprit que les moteurs de recherche voient les pages Web différemment des humains – un bon exemple est la version cache des sites Web de Google Chrome. Les moteurs de recherche et les robots d’exploration n’interagissent qu’avec le texte et le code HTML de vos sites Web. Cela signifie que certaines balises SEO et certains champs comme les titres de pages, les URL et les métascriptions qui peuvent ne pas être essentiels à l’expérience de vos utilisateurs sont toujours très importants.

Comment améliorer le référencement de votre site

Il y a beaucoup de façons rapides de construire le référencement de votre site web. Gardez à l’esprit qu’un site sur mesure SEO est un site qui se construit au fil du temps – il y a quelques conseils rapides, mais vous devez vous engager à construire une présence en ligne. Au fur et à mesure que vous incorporerez et ajouterez de la valeur à votre site Web, il deviendra de plus en plus populaire, ce qui aidera votre entreprise à croître également.

Les plateformes de Netlinking

Les plateformes d’achats de liens permettent d’acquérir des liens vers votre site internet. En effet Google considère qu’un site qui reçoit un lien est populaire et mérite donc d’être mis en avant sur son moteur. Ces plateformes répondent aux besoins d’acquisition de liens par la mise en relation des vendeurs et des acheteurs.

Les agences SEO

Les agences SEO sont dédiées au référencement de votre site. Par des actions ciblées l’agence SEO améliora votre classement dans les moteurs de recherches.

Le titre de la page

Le titre de la page est le texte de style titre que l’utilisateur verra sur la page de résultats du moteur de recherche. Il apparaît également dans la barre de titre du navigateur Web. Considérez cela comme un titre que votre client et le moteur de recherche doivent comprendre. Cela signifie incorporer des mots-clés qu’un moteur de recherche peut identifier et utiliser un langage naturel que votre client comprendra.

Chaque titre de page devrait avoir un titre unique et descriptif qui représente exactement ce que l’utilisateur trouvera sur cette page. Le titre devrait aussi inclure le mot-clé “focus” de façon naturelle. Il y a quelques facteurs à prendre en compte lorsque vous considérez le titre de votre page pour chaque page Web. Inclure des mots-clés, mais s’assurer qu’ils sont ajoutés d’une manière naturelle.

Google évitera les pages contenant des mots-clés redondants ou trompeurs. De plus, songez à découvrir ce que les gens recherchent dans votre domaine afin d’atteindre le bon public. Utiliser les outils de Google Webmaster pour voir ce que les gens recherchent lorsqu’ils trouvent votre site Web. Il faut aussi donner à la page un nom qui correspond à ce que les gens cherchent. Cela peut rapidement vous faire classer plus haut, et il est recommandé à toute entreprise d’accorder une attention sérieuse aux requêtes des visiteurs de leur site sur Google.

Les métadescriptions

La métadescription est le court paragraphe qui apparaît sous le titre de la page sur Google. Les moteurs de recherche n’en tiennent pas compte lors de l’établissement de la pertinence, mais il s’agit d’un moyen crucial pour expliquer aux clients pourquoi ils devraient visiter votre site Web. C’est probablement la deuxième chose qu’un client lira après avoir regardé le titre de votre page.

Vous devriez l’écrire vous-même pour empêcher les moteurs de recherche d’utiliser une partie moins pertinente du contenu de la page comme description. Le contenu ne doit pas dépasser 160 caractères et doit également inclure le mot-clé focus de manière naturelle.

Les URLs

L’URL de votre site Web ou de votre page Web est un autre domaine clé pour les clients et les moteurs de recherche. Les URLs doivent être structurées de manière conviviale et indiquer clairement ou se trouve un client sur votre site Web. Évitez le jargon, les symboles ou tout autre texte de type robotique. Souvent, des mots-clés peuvent aider, mais n’en incluez pas trop. Cela pourrait déclencher le filtre anti-spam et les moteurs de recherche pourraient remarquer que vous essayez de jouer le système en incluant autant de mots clés que possible dans une URL. Au lieu de cela, comme avec tout dans le référencement, gardez les choses naturelles.

Les URL doivent être uniques et vous devez aussi expliquer clairement où se trouve l’utilisateur sur votre site. Évitez d’utiliser des noms de raccourcis tels que ‘new-page-1,’ et au lieu de cela, nommez chaque catégorie, sous catégorie et page.

Le contenu

Inclure des mots-clés dans votre contenu est un bon moyen de montrer aux moteurs de recherche que vos pages Web sont pertinentes. Comme pour les URLs, le contenu poivré avec des mots-clés peut être trompeur. Gardez les choses naturelles et faites de votre mieux pour obtenir un mot-clé dans le premier paragraphe. Votre contenu doit également être original et non dupliqué à partir d’autres pages de votre site Web. Le contenu dupliqué est un signal d’alarme pour les moteurs de recherche, et souvent, cela peut sérieusement affecter votre classement. Les moteurs de recherche veulent du nouveau contenu pertinent pour les utilisateurs. L’inclusion de nouvelles informations et l’allongement de votre contenu – en particulier pour les billets de blog – à plus de 500 mots devrait vous aider avec le référencement.

La meilleure façon d’aborder le contenu de votre site est de le voir à travers les yeux de vos clients. Vous devriez créer du contenu intéressant avec lequel vos clients voudront interagir. Cela favorisera la popularité et aidera avec les résultats SEO globaux.

Il faut arrêter d’être obsédé par ce que Google veut mais il faut se concentrer sur ce que vos clients veulent et ce dont ils ont en besoin .

Les photos

Les photos sont une excellente occasion d’obtenir des résultats SEO. Vous pouvez souvent ajouter des mots-clés aux balises Alt et aux légendes des photos pour affirmer davantage la pertinence de votre site sur un sujet. Les balises Alt sont le principal moyen pour Google de savoir quelles sont vos photos et auront un impact sur votre classement général. Sans balises Alt, les moteurs de recherche n’ont aucune idée de ce qu’il y a dans une photo.

Si vous avez une photo d’un verre de vin, votre Alt pour cette photo pourrait simplement lire, “Verre de vin”, cela vous aide à améliorer votre classement dans la recherche en donnant plus de contexte à Google, et en fin de compte, de chercheur”

Créez un site mobile convivial

La recherche mobile est devenue une source majeure de trafic sur Google. Après tout, les études montrent que les utilisateurs consacrent 69 % de leur temps d’utilisation des médias aux smartphones et Google génère 96 % du trafic de recherche mobile. Google accorde de l’importance aux sites Web conviviaux pour les téléphones mobiles, alors assurez-vous de créer un site qui fonctionne sur les téléphones mobiles.

La vitesse de votre site Web

Google accorde également la priorité à la vitesse du site Web. Un facteur supplémentaire de pertinence et de popularité est la convivialité de votre site Web. L’une des principales composantes de ce phénomène est liée à la vitesse du site Web.

Payer pour un bon hébergement web peut faire une grande différence en augmentant la vitesse de votre site.

Si votre site Web ne se charge pas rapidement, les visiteurs partiront rapidement Cela indique à Google que votre page n’est pas pertinente pour les requêtes du chercheur, et votre classement en souffrira. Appelez votre hébergeur et assurez-vous que vous payez pour un bon opérateur, pas pour le forfait de base.

Choisir un bon hébergeur

Souvent négligé le choix de l’hébergement de votre site internet est primordial. L’hébergeur peut influer sur la disponibilité de votre site, sa vitesse d’affichage. Il faudra faire un choix entre l’hébergement mutualisé ou l’hébergement dédié (si votre site a beaucoup d’audience)

Les meilleurs hébergeurs web selon différents classements sont :

Top 5 des meilleurs hébergeurs web