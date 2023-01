© Comment aménager un sous sol pour le transformer en chambre ?

Aménager un sous-sol et le transformer en chambre est une excellente façon de gagner des mètres carrés supplémentaires dans votre maison. Non seulement cela peut ajouter plus de valeur à votre maison, mais cela peut également être très amusant et créatif de donner une nouvelle vie à un espace non exploité. Voici quelques conseils pour transformer votre sous-sol en une belle et confortable chambre.

Est-ce que je dois traiter l’humidité et les moisissures avant de commencer ?

La première chose à faire pour transformer votre sous-sol en chambre est de vérifier l’état du sol, des murs et des plafonds. Vous devrez peut-être les traiter pour éliminer l’humidité et les moisissures, ou les réparer ou les remplacer si nécessaire. Assurez-vous également de vérifier l’état de l’isolation. Vous devez peut-être en ajouter pour réduire les bruits extérieurs et conserver la chaleur. Après avoir traité l’humidité dans le sous-sol de votre maison, suivez les étapes suivantes pour l’aménagement de votre nouvelle chambre :

Réaliser des travaux d’isolation au niveau des murs ;

Installer une ventilation ;

Optimiser l’éclairage ;

Ajuster la hauteur du plafond.

Faire des travaux d’isolation sur les murs

Au sein d’une maison, le sous-sol est souvent la pièce la plus froide, car il ne possède pas la même isolation que les autres pièces habitables. De ce fait, avant d’aménager votre sous-sol en chambre, vous devez réaliser des travaux de rénovation au niveau des murs et revoir la structure de l’isolation. L’humidité est l’ennemi primaire d’un sous-sol, et de ce fait, vous devez impérativement isoler les murs avec un isolant qui résiste à l’eau.

Installer une ventilation

Après avoir réalisé des travaux d’isolation, vous devez installer un système d’aération pour que la nouvelle pièce habitable soit bien aérée. En effet, si vous envisagez de convertir votre sous-sol en une espace de vie, vous devez à tout prix installer un système d’aération performant. Pour ce faire, vous pouvez mettre en place un système d’aération mécanique dans la nouvelle pièce habitable de votre maison. En effet, ce genre de système peut non seulement réduire la pollution dans la salle, mais il peut efficacement lutter contre les moisissures.

Optimiser l’éclairage

Lorsqu’il s’agit d’un aménagement de sous-sol, vous devez toujours veiller à ce que la pièce à aménager ne manque pas de lumière. Les ouvertures et la lumière sont des points importants à considérer lorsqu’on souhaite convertir un sous-sol en une pièce habitable. Dans ce cas, si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à installer des fenêtres dans votre sous-sol. En effet, les fenêtres, peu importe leurs tailles, peuvent diminuer la sensation d’environnement cloisonné et vous permettent de profiter d’une luminosité naturelle. Par contre, si la salle ne vous permet pas d’installer une fenêtre, vous pouvez toujours installer des lampes LED pour éclairer l’espace.

Ajuster la hauteur du plafond

Selon la loi qui encadre l’aménagement intérieur, les sous-sols doivent avoir une hauteur de plafond d’environ 1,80 mètre au minimum. Par contre, les normes sont différentes lorsqu’il s’agit d’une pièce habitable. En effet, pour convertir votre sous-sol en une chambre, la hauteur de plafond de la salle doit mesurer 2 mètres au minimum. Si votre sous-sol n’a pas cette hauteur, vous pouvez envisager de réduire l’épaisseur du sol et posant des revêtements très fins.

Quel type de style décoratif et de couleurs devrais-je choisir pour ma chambre ?

Une fois l’espace prêt, vous devez déterminer l’usage que vous allez en faire de votre toute nouvelle chambre. Allez-vous l’utiliser en tant que chambre principale, bureau, salle de jeux ou autre ?

Vous devrez alors choisir le style décoratif et les couleurs qui vous plaisent en pensant aux meubles et à tout autre élément qui se mariera bien avec le style.

Généralement, les sous-sols sont des pièces étroites et encombrées et ne disposent que d’une petite surface. Dans ce cas, pour la décoration, vous devez opter pour des couleurs douces pour votre nouvelle chambre au sous-sol. N’hésitez pas à vous orienter vers la couleur blanche immaculée pour évoquer un effet lumière, les teintes pastel sont aussi intéressantes en matière de couleurs.

Optimisez l’atmosphère de l’espace en choisissant des couleurs naturelles comme le vert, le brun ou l’écru. En effet, les couleurs naturelles peuvent parfaitement optimiser la décoration, surtout si la plupart des matériaux installés dans votre sous-sol sont en bois.

L’aménagement d’un sous-sol peut paraître difficile, mais en suivant ces conseils, rien ne vous empêche de réussir à aménager cette pièce et la convertir en une chambre totalement habitable.