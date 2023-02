© Comment apprendre à mon enfant le respect des ainés ?

Les parents doivent former leurs enfants afin qu’ils apprennent le respect des ainés, car cela fait partie d’une bonne éducation. Enseigner à respecter leurs aînés est l’un des meilleurs moyens de préparer les jeunes enfants à affronter la vie en société et le monde qui les entoure. Cet article explique comment les parents peuvent aider leurs enfants à apprendre le respect des ainés.

Pourquoi est-il important d’apprendre à un enfant le respect envers ses ainés ?

L’éducation et les valeurs inculquées à votre enfant influenceront son comportement lorsqu’il sera une personne adulte. Tous les parents rêvent que leurs enfants deviennent des adultes respectueux, dotés d’une conscience sociale et empathique. L’acquisition de ces traits de caractère commence normalement par l’initiation des enfants au respect de ses ainées dès leur jeune âge. L’apprentissage peut commencer avec les personnes proches d’eux, comme :

Les parents ;

Les grands-parents ;

Les oncles et tantes ;

Les grands frères et sœurs ;

Les professeurs et directions à l’école ;

Les personnes âgées qui croisent leurs routes.

Apprendre à un enfant à respecter autrui, c’est lui donner une clé qui va lui permettre d’ouvrir beaucoup de portes dans sa vie personnelle et professionnelle, avec une bonne communication. Un enfant respectueux des autres aura plus de chances d’avoir des relations plus équilibrées et saura faire face aux diverses situations délicates ou agressives.

Comment apprendre à mon enfant le respect envers ses ainés ?

En règle générale, c’est chez lui qu’un enfant doit apprendre les bases de son éducation. Il va acquérir d’autres règles de vie et de comportements plus tard à l’école, y compris le respect des règlements et des responsables de leur enseignement. Toutefois, l’apprentissage du respect doit commencer avec les parents. Le respect, des aînés ou de tout son entourage d’ailleurs, fait partie des valeurs précieuses de la vie que tout parent ou enseignant doit apprendre aux enfants. Voici quelques conseils pour aider les parents dans l’apprentissage de leurs enfants.

Montrer l’exemple à l’enfant

A savoir que les enfants observent plus les comportements des parents et des grands autour d’eux, plus qu’ils ne les écoutent, le meilleur moyen de leur apprendre quelque chose est donc de leur servir de modèles. Montrez-vous respectueux, poli et aimable envers les personnes plus âgées que vous. Votre attitude, vos paroles, mais aussi les émotions affichées sur votre visage vont servir d’exemple à votre enfant.

Discutez du respect envers les autres avec votre enfant. Expliquez-lui le concept du respect et son importance et faites en sorte qu’il ait le plus souvent possible l’occasion de pratiquer ce que vous lui apprenez, avec ses grands parents, ses cousins, etc. Encouragez-le à les aborder avec des gestes simples comme leur dire bonjour, leur donner des cadeaux à chaque rencontre, leur rendre service, etc.

Les attitudes et les émotions à afficher aux personnes âgées font également partie des essentiels à enseigner à votre enfant. Armez-vous de patience, d’attention et surtout d’amour à chaque apprentissage. Ne l’interrompez pas quand il s’exprime pour lui apprendre à ne pas interrompre les autres. Soyez attentif à ses petites discussions et il apprendra à écouter les autres avec attention, etc.

Encourager votre enfant à participer aux activités des aînés

Une autre manière d’enseigner le respect des aînés à votre enfant est de l’inclure de temps en temps dans les activités que vous faites, seul ou avec d’autres adultes. Plus il comprendra comment les plus grands que lui font quand ils sont entre eux, mieux il saura se comporter envers eux.

Côtoyer plus souvent des personnes plus âgés que lui l’aidera à enlever les à priori qu’il pourrait avoir à leur égard. Cela permettra non seulement d’apprendre à être respectueux envers les aînés, mais lui donnera également l’occasion de tisser une relation avec eux, en plus d’acquérir une meilleure compréhension de leurs habitudes et leurs besoins.

L’inciter à leur témoigner de la considération

Encouragez votre enfant à être gentil envers les aînés, à les traiter avec respect et considération. Les parents peuvent apprendre aux enfants des gestes de politesse comme :

Tenir la porte aux aînés ;

Leur proposer de l’aide pour effectuer certaines tâches ;

Leur rendre visite régulièrement ;

Etc.

Si possible, encouragez votre enfant à inviter lui même un grand-parent ou un aîné dans la famille à passer du temps à la maison. Cela donnera à votre enfant l’occasion d’apprendre à prendre soin de son invité (communiquer avec lui, se faire des échanges, etc.).

Donner à votre enfant des responsabilités

Demandez-lui de contribuer à des projets communautaires ou à des programmes destinés aux personnes plus âgées que lui.

Si vous avez des amis ou des membres de la famille âgés, demandez à votre enfant de prendre soin d’eux. Il peut leur apporter son aide et sa compagnie. Vivre ou passer du temps avec une personne âgée peut réellement aider un enfant à développer son sentiment de respect pour ses aînés. Le responsabiliser avec des tâches simples du quotidien fait naître en lui la compassion, l’importance de l’entraide, une confiance en lui et le respect entre les personnes, quelle que soit la différence d’âge.

Développer un comportement de gratitude

Une autre façon d’enseigner à votre enfant le respect des aînés est de l’encourager à développer un comportement de gratitude. Demandez-lui de remercier les personnes âgées pour leurs sages conseils et pour le temps passé avec lui.

Encouragez votre enfant à être reconnaissant pour les petits gestes que font les aînés pour lui. Et faire également la même chose envers lui. Dire merci après un service rendu, etc.

Enseigner le respect des aînés à votre enfant est une tâche importante. En tant que parent, c’est avec vous que leur apprentissage des valeurs de la vie doit commencer. Agissez et parlez avec vos aînés comme vous souhaitez que vos enfants agissent avec les leurs. Apprenez- leur à être respectueux envers tout le monde, quel que soit leur âge. Puis ensuite, prenez le temps de leur inculquer la valeur et l’importance de l’hiérarchisation.

Vous avez l’impression que votre enfant ne vous respecte pas. Il vous parle mal, laisse trainer ses affaires partout dans la maison. Vous empreinte vos affaires, des objets sans vous demander l’autorisation. La notion de #respect revient souvent dans les familles que j’accompagne et entraine beaucoup de colère, de conflit et de fatigue pour de nombreux parents. Dans une #parentalitépositive et une #parentalitérespectueuse, vous allez connaitre comment faire pour apprendre le respect de votre enfant