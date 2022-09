Entretenir son jardin à l’automne – Dites au revoir à la saison estivale et saluez l’automne qui pointe déjà le bout de son nez. Passer d’une saison à une autre, rien de sorcier. Par contre, ce sont les légumes, les fleurs, les arbres et les autres plantes qui vont subir ce changement. En effet, après la chaleur de l’été, voilà l’automne qui est la saison intermédiaire pour se préparer à l’arrivée de l’hiver. Pour les férus de jardinage, il est temps de penser à l’entretien et à la préparation de votre jardin. Pour que les légumes et les fleurs dans votre jardin puissent retrouver leur vivacité, vous devez suivre quelques étapes primordiales, à savoir comment entretenir votre jardin à l’automne. Focalisons-nous sur la marche à suivre.

Jardinage : les essentiels à savoir

Chacun sait qu’avoir un petit coin pour jardiner apporte quelques avantages :

Sur la santé, que ce soit physique ou mental ;

Diversité de plantes comme des légumes, des fleurs, un gazon, et autres ;

Un joli paysage.

Jardinage et bienfaits

Comme toute activité, s’occuper d’un jardin est aussi bénéfique pour la santé. En effet, cela permet de réduire votre stress et de permettre la relaxation du corps. De plus, entretenir un jardin est aussi une activité physique à part entière, car il demande un certain effort. Par exemple, bêcher le sol, gratter la terre pour planter des légumes ou des fleurs, tondre le gazon, arracher les feuilles mortes, tailler les haies, récolter les produits du potager, etc. Ce sont toutes les actions à faire pour l’entretien d’un jardin.

Avoir un jardin dont la diversité des plantes prime (comme les légumes et les fruits) permet également de manger sainement. De plus, vous pouvez impliquer toute la famille.

Jardin : un joli paysage

Peu importe la saison été, printemps, hiver ou automne, si vous voulez vous mettre au jardinage, il vous suffit tout simplement de suivre quelques conseils pour obtenir le jardin idéal. Vous devez savoir qu’à partir de ces points, vous pouvez choisir vos plantes ou arbustes :

La qualité du sol : lourd ou bien drainé ;

Les zones ensoleillées ;

Les plantes adaptées à la région comme des plantes vivaces : ces plantes demandent moins d’entretien, seulement au moment de la plantation et lors de la taille en automne ou au printemps ;

Respect des espaces de plantation entre chaque plante.

De ce fait, vous pouvez également compter sur les conseils avisés d’un jardinier, par exemple sur le moyen d’entretenir votre jardin suivant la saison, spécialement en automne.

Jardin : entretien en automne

L’automne étant la saison de transition pour passer à l’hiver, il est temps de vous mettre à l’entretien de votre jardin, notamment préparer vos plantes pour l’hiver : nettoyage des feuilles mortes, tonte du gazon, et autres. De ce fait, les gestes à adopter pour bien entretenir votre jardin en automne se résument en quelques étapes :

Ne pas laisser les feuilles mortes recouvrir le jardin potager ;

Tailler les haies à la bonne hauteur ;

Rajeunir les arbustes ;

Ramasser les légumes et les fruits dans le potager ;

Mélanger de l’engrais avec de la terre ;

Anticiper les effets du froid sur votre jardin par le paillage ;

Tondre le gazon.

Jardin et feuilles mortes

Chacun sait que l’automne est réputé pour les différentes couleurs des feuilles mortes, vous pouvez être tentés de les laisser recouvrir le sol de votre jardin. Cependant, la forte humidité automnale favorise la décomposition des feuilles. De ce fait, l’une des étapes à respecter pour bien entretenir votre jardin est de ramasser les feuilles mortes. Par exemple, vous pouvez les utiliser pour faire du compost ou du paillage au pied des arbustes ou autres plantations.

Taille des haies

Pensez à les tailler à la bonne hauteur tout en faisant attention au côté visuel. Une des étapes pour avoir un jardin bien entretenu consiste à préserver vos haies des feuilles qui tombent, car cela pourrait étouffer les plantes, de même que le sol de votre jardin.

Pour bien entretenir votre jardin ainsi que votre potager, si vous avez quelques arbustes, pensez également à retirer les feuilles mortes et certaines branches sèches. Cela permet à vos arbustes de reprendre vie facilement au printemps.

Jardin et paillage

Pour affronter avec quiétude l’arrivée du froid, vous devez penser à recouvrir certaines plantes d’un voile d’hivernage jusqu’au sol, par exemple en procédant au paillage de votre jardin potager. Mais également en procédant à la tonte de votre gazon. Vous pouvez ajouter de l’engrais spécial saison automnale pour aider les plantes à faire face au gel : riche en potassium et faible en azote.

Ainsi, voilà le moyen de bien entretenir votre jardin en automne. Veillez à les respecter afin que les arbres et autres puissent supporter paisiblement le froid et retrouver la splendeur de votre jardin au retour du printemps.

Le paillage est une étape importante pour protéger le pied de vos arbustes ou de votre potager du gel occasionné par l’hiver.

L’occasion est donnée de vous donner des astuces de jardinage pour modifier et entretenir votre petit paradis pour qu’il soit encore plus beau dès le printemps prochain ! C’est le moment propice pour éplucher vos catalogues de plantes. Chinez de nouvelles variétés de végétaux à introduire dans votre jardin. Pensez aussi à recycler vos semis naturels, ramassez les feuilles parterre et faites-en un paillage pour vos massifs, taillez vos rosiers et plantez vos bulbes !

L’automne est bien arrivé ! Regardez tous ces feuillages colorés, c’est magnifique ! Mais, la plupart des végétaux, qui peuplent notre jardin, se préparent à un long sommeil. Pour que vos plantes résistent convenablement aux mois d’hiver et prospèrent au printemps prochains, je vous donne quelques conseils de jardinage à appliquer sans plus tarder.