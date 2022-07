Comment éviter et traiter les éruptions cutanées de l’été ?

Les éruptions cutanées de l’été

Prenez ces précautions judicieuses et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre enfant sera prêt pour une autre journée insouciante de plaisir estival en plein air.

Les éruptions cutanées et leur causes

Contournez ces spoilers d’été pour que votre journée au soleil reste amusante.

Les boutons dus à la chaleur

La chaleur peut affecter la peau de votre enfant du visage aux pieds. Les éruptions cutanées dues à la chaleur, aussi connues sous le nom de miliaire, sont très fréquentes par temps chaud et humide.

Lorsque les glandes sudoripares sont obstruées, vous remarquerez peut-être des bosses ou des pustules rouges, souvent sur le visage et les bras. Mais ne vous inquiétez pas : l’éruption de chaleur n’est pas grave et disparaît généralement d’elle-même. En attendant, évitez les crèmes et les onguents qui peuvent boucher les pores. Le bain de votre bébé l’aidera à se sentir plus à l’aise.

Pour éviter une récidive, gardez la peau de votre enfant au frais pendant la journée en l’habillant de coton léger et en prenant des pauses fréquentes pour éviter les chaleurs. La nuit, habillez-le aussi chaudement ou froidement que vous vous habillez.

Les éruptions dues à la natation

Une éruption cutanée qui apparaît après que votre enfant se soit éclaboussé dans la piscine, dans un lac ou dans l’océan peut être causée par l’une de ces choses :

Si de petites bosses rouges apparaissent autour des follicules pileux sous les vêtements ou le maillot de bain de votre enfant, souvent sur les fesses ou les cuisses, la folliculite dans un bain à remous provenant d’une piscine mal chlorée peut en être la cause.

Des bosses rouges qui démangent après une baignade dans l’océan peuvent être un cas d’ éruption de la baignade en mer. Cette situation est causée par des organismes marins qui s’incrustent dans les vêtements et injectent des toxines dans la peau.

La démangeaison du nageur peut se manifester sous forme de bosses rouges qui démangent et de minuscules cloques pouvant apparaître après une baignade dans l’eau salée ou l’eau douce. Dans ce cas, l’éruption apparaît généralement sur des zones qui n’étaient pas couvertes par un maillot de bain.

Généralement, ces éruptions disparaissent d’elles-mêmes, mais les antihistaminiques en vente libre et les produits apaisants ou anti-démangeaisons comme l’hydrocortisone, les produits d’avoine colloïdale et les crèmes au menthol et au camphre peuvent procurer un soulagement.

Les éruptions dues aux piqûres d’insectes et aux morsures

Les insectes volants et rampants comme les moustiques, les abeilles et les tiques ne sont pas seulement ennuyeux ; ils peuvent être porteurs de maladies comme le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme.

La meilleure façon de protéger les enfants, surtout les bébés, est de les tenir à l’écart des situations ou ils sont plus susceptibles de rencontrer ces insectes. Par exemple, gardez les nourrissons à l’intérieur ou dans un endroit contrôlé. Les enfants plus âgés ne devraient pas être à l’extérieur à l’aube et au crépuscule lorsque les moustiques et autres insectes sont à l’extérieur.

L’utilisation de Deet

Lorsque vous êtes à l’extérieur, la meilleure protection contre la plupart des piqûres est l’insectifuge contenant du daim. Mais le deet ne doit jamais être utilisé sur des enfants de moins de 2 mois. Pour les enfants plus âgés, les produits contenant 10 à 30 % de deet sont maintenant considérés comme sûrs, affirme un professeur. Plus la concentration est élevée, plus elle dure longtemps.

Néanmoins, certains experts ne recommandent que la concentration la plus faible c’est-à-dire une concentration à 10 % seulement pour les jeunes enfants, qui ne devraient de toute façon pas rester dehors pendant de longues périodes.

Veillez à n’appliquer l’insectifuge qu’avec parcimonie près de la bouche ou des doigts de l’enfant afin qu’il ne l’ingère pas et qu’il ne se coupe pas. N’oubliez pas de le laver à l’eau et au savon une fois à l’intérieur. De plus, évitez d’utiliser un double écran solaire et un insectifuge. Vous ne devriez appliquer le répulsif qu’une seule fois par jour, mais appliquez l’écran solaire plusieurs fois.

L’utilisation d’une combinaison des deux peut signifier un surdosage d’insectifuge.

Les morsures de tiques

Si vous vivez dans un endroit où les tiques sont un problème, habillez votre bébé avec des manches longues et des pantalons longs enfilés dans des chaussettes pour une protection supplémentaire.

Vérifiez régulièrement s’il y a des tiques et songez à utiliser un vaporisateur de perméthrine, qui est un insectifuge vendu dans les magasins de randonnée ou de plein air, sur les vêtements ou les tentes, mais jamais sur la peau.

Recherchez la marque Permanone ou tout produit dont l’ingrédient est la perméthrine. (La perméthrine est un insecticide et ingrédient actif utilisé dans certains produits domestiques pour lutter contre les insectes, les mouches piqueuses, les guêpes, les coquerelles et les araignées.)

Les piqûres d’abeilles

Bannissez les inquiétudes pour les abeilles en évitant les vêtements brillants, les parfums et les endroits ou les abeilles se rassemblent. Le port de chaussures peut également protéger les pieds de votre enfant s’il marche sur une abeille.

Ce que vous devriez avoir dans votre trousse de premiers soins d’été

N’allez pas à la plage, à la piscine ou au parc sans ces produits de soins de base de la peau tels que :

une crème solaire,

un flacon pulvérisateur d’eau fraîche,

des pansements,

de gaze,

des pommades antibiotiques telles que Bacitracine ou Polysporine (pour les coupures ou abrasions),

de l’alcool à friction (si votre enfant marche sur une écharde ou un clou)

une pince à épiler (pour enlever les tiques),

de la crème hydrocortisone et Benadryl (pour les piqûres d’insectes et les piqûres d’abeilles).

