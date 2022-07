Comment faire exploser vos ventes en direct ?

Des conseils pour booster vos ventes en ligne

Qu’il s’agisse d’articles culinaires ou d’articles pour animaux domestiques, les entreprises de vente directe sont partout, mais il semble que seulement quelques consultants réussissent à bâtir des entreprises très prospères.

Avec la concurrence de plus en plus féroce et les restrictions sur ce que les représentants peuvent faire pour se commercialiser en ligne avec la marque principale, les nouveaux consultants sont souvent découragés lorsque les ventes ne commencent pas à affluer.

Même les consultants qui n’ont pas de budget de marketing important ou une compréhension solide du marketing sur internet, peuvent bâtir une entreprise incroyablement rentable. Voici ce que vous devez faire pour que vos efforts en vente directe explosent.

Établissez la crédibilité et l’expertise

Qu’est-ce qui vous rend différent ? Avec des milliers de consultants à travers le pays qui vendent les mêmes choses que vous, la différenciation est essentielle. Asseyez-vous et dressez une liste de ce qui vous rend unique par rapport à tous les autres consultants qui vous entourent. Voici quelques questions à considérer.

Quelle valeur ajoutée puis-je ajouter que d’autres consultants n’offrent pas ? Livraison locale gratuite ? Une lettre d’information avec des conseils que vos clients peuvent utiliser ?

Qu’est-ce qui me rend plus qualifié pour vendre ces produits ? Vous êtes un chef personnel qui vend des produits de cuisine ? Une cuisinière de talent prête à partager des recettes ?

Qu’est-ce qui m’a fait aimer autant ce métier autant ? Produits entièrement naturels ? La grande réputation de l’entreprise ?

N’oubliez pas les réponses à ces questions lorsque vous rédigez vos messages de vente et de marketing et que vous créez un engagement social avec votre public.

Les fondements via les blogs

Si ce n’est pas déjà fait, créez un blog qui complète votre activité de vente directe. Assurez-vous de vérifier les modalités de votre contrat d’expert-conseil pour connaître les règles à suivre à cet égard. De nombreuses entreprises ne vous permettent pas d’utiliser le nom de l’entreprise dans votre domaine. Choisissez un domaine qui se rapporte au produit et qui ne viole pas votre contrat.

Pour être efficace, le blog doit devenir un objet à part entière, utilisé comme un outil de marketing supplémentaire. Ajoutez de la valeur à vos clients et les ventes commenceront à arriver d’elles-mêmes. Votre blog devrait inclure des trucs et astuces pour améliorer la satisfaction du client.

Par exemple, si vous étiez un conseiller de vente dans une entreprise de cosmétiques, les sujets pourraient inclure : “Comment créer un il charbonneux”, “Les bienfaits d’un maquillage entièrement naturel” ou “Comment choisir la bonne palette de couleurs pour votre visage”. Bien que le contenu original soit génial, vous n’avez pas besoin d’écrire tous les messages par vous-même. De nombreux sites de partage vous permettent de rechercher du contenu sélectionné sur tout le Web pour intéresser vos clients.

Vous devez comprendre ce que vos clients veulent et vous imposer comme la solution.

Tirez parti de la puissance du marketing de contenu

L’une des premières leçons que vous apprendrez en tant que conseiller en vente directe est d’utiliser les plateformes de médias sociaux pour promouvoir votre entreprise. Facebook admet que les pages de fans n’atteignent qu’environ 16% de leur audience, ce qui signifie que si vous voulez en capturer plus, vous devrez payer pour le faire. Pour le conseiller en vente directe avec un budget limité, ce n’est pas toujours pratique, il faut donc aller plus loin et faire plus.

Le marketing de contenu consiste à créer du contenu, tel que votre blog, pour fournir aux clients des informations sans leur demander de dépenser un centime. À partir de là, vous ferez la promotion de ce contenu pour faire connaître votre entreprise. Rendez le contenu facile à partager pour vos clients fidèles.

Pour éviter d’avoir l’air de radoter et de s’évanouir dans le “bruit” d’internet, ne faites pas tout ce que vous écrivez ou partagez “sur la vente”. Bien qu’il n’y ait pas de règle d’or, la règle des tiers des médias sociaux est une bonne ligne directrice à suivre. Faites en sorte que 1/3 de votre contenu soit sur votre entreprise et sa promotion, 1/3 sur les leaders d’opinion dans votre industrie, et le tiers restant pour les interactions personnelles.

Pourquoi le marketing de contenu est-il si précieux pour le propriétaire d’une entreprise de vente directe ? 82% des bloggeurs journaliers constatent une augmentation du retour sur investissement de leurs efforts marketing globaux, selon des sociétés commerciales et de support clients.

Les outils de promotion de contenu facilitent les choses

Utilisez la plateforme en ligne “Scoop.It”



C’est une plateforme de conservation de contenu et de création de liens. Vous pouvez y partager votre propre contenu, ainsi que trouver du contenu à partager avec vos lecteurs. Créez un compte gratuit, entrez des mots-clés relatifs à votre entreprise et vous êtes prêt à commencer. Recherchez les pages de votre niche qui ont un grand nombre de visiteurs. Suivez ces “Scoops” et connectez-vous avec les “Scoopers” sur les plateformes de médias sociaux. Proposez votre contenu, et lorsque le propriétaire de la page le poste sur sa page, votre contenu est devant les yeux de milliers de lecteurs.

Créez des graphiques accrocheurs

Grâce à des outils comme “Canva”, vous n’avez pas besoin d’être un graphiste professionnel pour en avoir l’air. Votre société de vente directe vous fournira des graphiques de marketing approuvés pour que vous puissiez les utiliser, et elle peut avoir des règles sur la création de vos propres graphiques, alors portez une attention particulière à votre contrat de consultant.

Des graphismes accrocheurs compléteront vos articles de blog et Canva vous facilite la tâche. Avec une variété d’éléments d’image gratuits et un simple outil Web, vous pouvez créer un graphique de qualité professionnelle en quelques minutes.

Personne n’a jamais dit qu’il est facile de diriger une entreprise, mais avec le marketing de contenu et la promotion de votre côté, vous pouvez créer un avantage dans votre entreprise pour concurrencer les autres consultants sur le marché.