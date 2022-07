Comment identifier et traiter les points noirs ?

Identifier et traiter les points noirs

Tant de gens sont obsédés par les points noirs. Nous les voyons partout sur nos visages et pensons que tout le monde peut les voir aussi. Nous voulons désespérément nous en débarrasser et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Mais savez-vous vraiment ce que sont les points noirs et comment ils se forment ? Quelle est la meilleure façon de s’en débarrasser ?

Qu’est-ce qu’un point noir ?

Les points blancs et les points noirs sont très semblables, avec juste une très légère différence. Ils sont tous les 2 appelés comédons, et chacun sont formés quand le sébum (un mot fantaisiste pour l’huile) et les cellules mortes de la peau se trouvant piégées dans vos follicules de cheveux.

Expliquant davantage que les pores sont en fait de minuscules follicules pileux, un dermatologue célèbre dit que nous avons de minuscules petits follicules pileux partout sur notre visage, notre poitrine et notre dos qui s’ouvrent à la surface de notre peau, et nous voyons ces ouvertures comme des pores. La différence entre les blancs et les noirs est simplement si le follicule pileux est ouvert ou fermé.

Quand vous avez un comédon ouvert, l’oxygène dans l’air oxyde les huiles piégées et les cellules de peau les faisant brunir c’est un point noir. C’est la même chose qui arrive à une pomme coupée lorsqu’elle est laissée à l’air libre, elle devient brune.

Un point blanc, par contre, est un follicule fermé ou presque fermé, qui empêche l’oxygène d’oxyder l’huile. Au lieu de cela, il apparaît comme une bosse blanche sur votre peau par opposition à une bosse noire ou brune.

Contrairement à leur nom, ils ne sont pas toujours noirs. Ils peuvent être de couleur jaunâtre ou noire. La lumière qui se reflète sur les cheveux de votre follicule peut aussi donner l’impression que le point noir est de couleur foncée.

Quand est-ce qu’un point noir ne l’est pas

Si vous avez des points noirs, ne pensez pas que c’est parce que vous ne nettoyez pas votre visage assez bien. Leur cause est sous la surface de la peau. Si vous nettoyez votre visage quotidiennement, vous n’en êtes pas responsable. En frottant votre peau avec des produits agressifs, vous pourrez ne pas vous débarrasser des points noirs.

Un “imposteur” connu sous le nom de filament sébacé peut également être confondu avec un point noir. Si vous avez regardé dans un de ces miroirs grossissants (et soyons honnêtes qui ne l’a pas fait), alors vous avez probablement confondu un filament sébacé pour un point noir à un moment donné. Les deux se ressemblent bien qu’ils soient complètement différents, comme l’explique un dermato.

Les filaments sébacés sont des parties naturelles de vos pores destinées à remonter le sébum à la surface pour hydrater la peau. Le spécialiste de la peau est d’accord, ajoutant que vous ne pouvez pas les voir sans un miroir grossissant.

Les points noirs, d’autre part, sont plus grands et légèrement élevés au-dessus de la surface de la peau. Si vous fermez les yeux et passez votre main sur la peau, vous pouvez le sentir, mais vous ne pouvez pas sentir un filament sébacé. Traduction : Laissez ces derniers tranquilles.

Où sont les endroits les plus communs pour obtenir des points noirs ?

Ils sont les plus communs sur votre visage, spécifiquement sur votre nez (y compris les côtés), le front et le menton. Mais certaines personnes les ont à d’autres endroits, comme les oreilles, les épaules et le dos. Les points blancs et les points noirs peuvent en fait se former n’importe où sur votre corps, là où il y a un follicule pileux.

Comment se débarrasser des points noirs ?

Bien que chaque cas soit différent, les dermatologues s’entendent pour dire que le maintien d’une peau propre est une priorité absolue. Tout ce qui se fige à la surface et cause des bosses en surface devrait être éliminé par lavage. Le nettoyage après une séance d’entraînement devrait avoir lieu le plus tôt possible afin que l’huile, le tartre et le sel ne s’accumulent pas.

La clé pour se débarrasser de vos points noirs est de favoriser l’ouverture des pores, de déloger l’accumulation. Bien qu’il puisse être tentant de les faire sortir par vos propres moyens, ce n’est pas recommandé. Vos doigts ont de l’huile et de la saleté, ce qui pourrait causer d’autres éruptions. Vous pouvez également endommager votre peau en appuyant incorrectement sur celle-ci.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’utilisation de produits avec des ingrédients qui se débarrassent des points noirs. Recherchez des nettoyants, des exfoliants et des produits contre l’acné qui contiennent de l’acide salicylique ou de l’acide glycolique, ou une combinaison de ces ingrédients.

Le rétinol est également un excellent ingrédient pour s’en débarrasser. Les produits qui contiennent ces ingrédients relâchent les cellules mortes de la peau et l’huile qui obstruent les follicules pileux.

Ces ingrédients aident littéralement à débrancher les follicules. En tant qu’exfoliants chimiques, ils sont différents des exfoliants granuleux ou des exfoliants pour le visage. Les gommages faciaux n’enlèvent que les cellules mortes de la peau qui se trouvent sur votre peau. Ils ne peuvent pas enlever des points noirs, parce que le frottement ne pénètre pas dans votre pore pour la nettoyer de dehors.

En fait, les options en vente libre peuvent être tout aussi efficaces que les options sur ordonnance pour les cas plus légers. Les produits contenant des acides bêta-hydroxy comme l’acide salicylique peuvent aider à exfolier. Des peelings doux avec des ingrédients comme l’acide glycolique peuvent également aider à lisser l’apparence de la peau.

Notre dermatologue est également un partisan de l’acide salicylique qui combat l’acné. Vous pouvez également utiliser avec précaution des produits comme vos propres bandes de pore.

La clé, c’est d’être doux. Ne les utilisez pas autour des yeux ou sur une base quotidienne. Pensez aussi à vous faire faire un soin du visage. Lors d’un soin du visage, votre esthéticienne peut les enlever manuellement, efficacement sans endommager votre peau. Elle peut alors recommander exactement quels produits de soin de peau à employer à la maison afin de les empêcher de revenir.

Après que le point noir soit enlevé, est-il possible de fermer les pores pour éviter un autre ?

En bref, non. Certaines personnes ont des pores plus larges que d’autres, en particulier les personnes à la peau grasse, mais nous avons tous des pores et elles s’ouvrent et se ferment. Vous pouvez, cependant, faire de votre mieux pour prendre soin de votre peau afin qu’elles ne s’obstruent pas. Voici quelques conseils à garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de la peau de votre visage.

Ne touchez pas à votre visage.

Que vous appuyez votre tête sur vos mains par habitude ou que vous touchiez votre visage pendant la journée, les huiles et la saleté sur vos mains n’ont pas besoin d’être sur votre visage.

Vérifiez votre téléphone.

Regardez votre portable et vous verrez à coup sûr, de l’huile sur votre visage. Nettoyez votre téléphone tous les jours avec un chiffon imbibé d’alcool.

Enlevez votre chapeau de temps en temps.

Si vous portez un chapeau tous les jours, en particulier si vous avez la peau grasse, il y a de bonnes chances que vous voyez des points noirs et des points blancs sur votre front. Diminuez le temps que vous passez avec un chapeau sur la tête.

Exfoliez régulièrement.

De cette façon, vous pouvez éviter que les cellules mortes de la peau et le sébum ne s’emprisonnent dans vos pores et que d’autres points noirs ne se forment.

