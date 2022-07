© Comment réussir en tant que Mompreneur ?

Comme son nom l’indique, un Mompreneur est une femme qui est à la fois mère et entrepreneure. Un mompreneur est une femme propriétaire d’entreprise qui équilibre activement les rôles de mère et d’entrepreneur. Le terme a été introduit vers 1994.

L’expression mélange l’anglais « mom » et le français « entrepreneur ». Une mompreneur est une femme enceinte, ou une femme avec des enfants en bas âge, qui décide de devenir une entrepreneuse .

Ces dames motivées ne choisissent pas entre famille et carrière. Elles s’efforcent d’être d’excellents parents et propriétaires d’entreprise.

De plus en plus de mères créent leur propre entreprise. Élever un enfant est un travail difficile, mais c’est aussi un moyen d’autonomisation. L’expérience peut vous donner l’impression que vous pouvez tout accomplir. Cela vous donne aussi le désir d’offrir à vos enfants une vie formidable et de faire tout ce que vous pouvez pour faire du monde un endroit meilleur pour eux.

De plus, de nombreux emplois de 9 h à 17 h ne sont pas aussi accommodants qu’ils devraient l’être pour les mères. L’écart salarial entre les sexes persiste encore dans de nombreuses entreprises et les horaires de travail flexibles peuvent être difficiles à trouver.

Ces réalités, combinées au fait qu’il n’a jamais été aussi facile de démarrer sa propre entreprise, font du Mompreneur une entreprise attrayante.

Dans ce guide de l’entreprise, vous apprendrez comment relever les défis de la gestion d’une entreprise et de l’éducation d’une famille.

Les conseils pour réussir en tant que Mompreneur

La maternité et la création d’entreprise requièrent un sérieux engagement : combinez les deux responsabilités et il y a beaucoup de choses à organiser, à gérer et à soigner. Cela dit, c’est certainement possible.

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à avoir une entreprise prospère et une famille heureuse.

Soyez efficace et planifiez à l’avance : Cherchez chaque petite occasion de gagner du temps et de faciliter les choses. Prenez des raccourcis intelligents sur le chemin de l’école et dans votre entreprise. Essayez de terminer chaque jour en dressant une liste de choses à faire et en prenant les dispositions nécessaires pour le lendemain. Utilisez un calendrier principal pour faire le suivi de toutes vos obligations personnelles et professionnelles.

Restez en bonne santé : De nombreux entrepreneurs donnent la priorité à leur entreprise plutôt qu’à leur santé. Mais les mamans savent qu’un enfant malade peut soudainement arrêter toute la maison. Gardez de saines habitudes et ne vous inquiétez pas de faire une pause si vous ou votre enfant attrapez une petite maladie.

Demandez à vos enfants de vous aider : Si vos enfants sont jeunes, mettez-les au travail en faisant de petites choses qui les occupent et qui vous aident. S’ils sont plus âgés, pourquoi ne pas leur confier de sérieuses responsabilités qui vous aident à gérer votre entreprise ? Vous obtiendrez de l’aide pour votre entreprise et donnerez à vos enfants de précieuses leçons de vie.

Obtenez de l’aide quand vous le pouvez : Beaucoup de mamans veulent tout faire par elles-mêmes, mais les propriétaires d’entreprise les plus prospères délèguent et externalisent tout ce qu’elles peuvent. De nombreuses communautés offrent un large éventail de ressources aux mères qui travaillent, telles que des services de garde d’enfants, une aide au logement et des possibilités d’éducation. Renseignez-vous sur ce qui est disponible dans votre région.

Attaquez-vous d’abord aux problèmes graves : Les mamans n’ignorent pas les problèmes les plus importants auxquels leur famille est confrontée, mais cette urgence ne s’applique pas à tout le monde. Assurez-vous d’aborder les questions primaires avant les questions subalternes. Équilibrer vos livres ou répondre aux questions des clients n’est peut-être pas aussi amusant que de concevoir des cartes de visite ou d’écrire des messages sur Facebook, mais ces tâches sont plus importantes pour le succès de votre entreprise.

Récompensez vos efforts : Avez-vous déjà offert à vos enfants une récompense pour avoir fait quelque chose qu’ils ne voulaient pas ? Pourquoi ne pas faire la même chose pour vous ? Qu’il s’agisse d’un verre de vin à la fin de la journée de travail ou d’une soirée à la fin de la semaine, le fait de vous donner quelque chose pour travailler peut vous aider à rester motivé.

Concentrez-vous sur une chose le moment venu : Le multitâche est important pour Mompreneurs, mais parfois vous aurez besoin de vous concentrer sur une tâche spécifique. Ça peut vouloir dire se cacher dans votre bureau et faire du travail. Vous pouvez aussi ignorer les courriels pendant une heure ou deux pour profiter du temps de jeu avec vos enfants.

Ne soyez pas trop dur avec vous-même : Il y aura des moments ou vous aurez l’impression de ne pas accorder suffisamment d’attention à certains aspects de votre vie. Ne vous sentez pas coupable. Vous êtes motivé pour les bonnes raisons et vous vous efforcez de faire ce qui est le mieux pour vous et votre famille.

Ces conseils peuvent vous aider à devenir une excellente mère d’entreprise. Il y a aussi des communautés actives de Mompreneurs en ligne qui partagent de bonnes idées et offrent leur soutien. Il vaut aussi la peine de voir quels organismes de votre région peuvent vous aider à établir des liens avec des femmes aux vues similaires.

Les leçons apprises en tant que mère et entrepreneur

Vous apprendrez beaucoup de choses par vous-même en acquérant de l’expérience en tant que Mompreneur. Il existe de nombreuses leçons que la parentalité peut vous apprendre sur la gestion d’une entreprise et la gestion d’une entreprise peut vous apprendre sur la parentalité. En voici quelques exemples :

Apprendre sur le pouce : Peu de parents et d’entrepreneurs ont toutes les réponses quand ils commencent. Mais si vous avez les meilleures intentions et travaillez dur, vous avez tendance à trouver la meilleure façon de faire les choses.

Travailler à des heures irrégulières : Etre propriétaire d’une entreprise et parent signifie que vous n’êtes jamais en dehors des heures de travail. Vous êtes le leader, donc vous devez travailler de longues heures et être disponible en tout temps.

Faire des sacrifices personnels : Il y a des choses que les entrepreneurs et les parents doivent abandonner pour faire le meilleur travail possible. Il est facile de se débarrasser de ses mauvaises habitudes ou de ses habitudes égoïstes quand on a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer.

Sortir de votre zone de confort : Vous devrez faire des choses que vous ne voulez pas faire dans les deux cas. Mais après, vous serez heureux d’avoir relevé le défi et d’être devenu une personne plus équilibrée.

Augmenter votre motivation personnelle : Vous n’aurez pas de patron qui vous dira ce qu’il y a de mieux pour vos enfants et votre entreprise. C’est à vous de le découvrir et de vous débrouiller tout seul.

S’appuyer sur des systèmes de soutien : Les mamans et les entrepreneurs ont accès à de nombreuses personnes et ressources de soutien. Apprenez ce que vous pouvez des autres et soyez ouvert au soutien qu’ils vous offrent.

Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi d’être un Mompreneur

Il y aura des moments ou vous vous sentirez trop saturé. Vous pourriez penser à abandonner votre entreprise et obtenir un 9 à 17 ou de se concentrer entièrement sur votre famille. Les « mompreneurs » sont des mamans dynamiques et courageuses qui ont choisi de mener de front l’éducation de leurs enfants et le développement de leur entreprise.

Lorsque vous arrivez à ce carrefour, pensez à ce qui vous a inspiré à devenir un Mompreneur en premier lieu. Les mompreneurs revendiquent – elles sont notamment plus de sept millions aux Etats-Unis – le fait de concilier une vie de famille avec un travail épanouissant, grâce à des horaires flexibles, tout en travaillant de chez soi.

Que vous ayez pris la décision pour vos enfants, vous-même ou les deux, ne perdez pas le sens des proportions.

Est-ce qu’on parle de « Dadpreneurs » ?

Quoi qu’il en soit, le terme de « mompreneur » hérisse Brigitte Grésy, auteure d’un rapport sur la parentalité en entreprise :