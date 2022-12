© Comment se passe un remplacement pare-brise sans franchise ?

Même en roulant avec la plus grande des prudences, un sinistre peut toujours avoir lieu sur votre véhicule, et votre pare-brise peut en être le principal cible. D’ailleurs, une fissure ou une vitre brisée du côté de votre pare brise constitue un réel danger durant vos déplacement avec votre auto. Dans ce cas, il faut à tout prix, et sans perdre de temps, procéder à une réparation ou bien un remplacement du pare-brise.

C’est une procédure importante qui n’est pas très compliquée, surtout si vous avez souscrit à une assurance pour votre véhicule. Cependant, il arrive parfois que dans le cadre d’un remplacement de pare-brise, vous soyez obligé de payer une franchise malgré votre contrat d’assurance. Alors, comment faire pour effectuer la réparation de votre pare-brise sans passer par cette étape de payement d’une franchise ?

Une franchise, qu’est-ce que c’est ?

Lors d’un remplacement de pare-brise ou d’une réparation d’impact sur l’une des vitres de votre auto, il arrive que vous preniez à votre charge une partie du prix de la réparation. C’est ce montant qu’on appelle franchise.

En règle générale, la prise en charge de l’intervention d’un professionnel pour le changement du pare-brise de votre voiture dépend de la garantie souscrite. Cela dépend aussi de votre assureur ou de votre compagnie d’assurance. Dans le cas d’un bris de vitrage, l’assuré doit prendre en charge une partie de la somme des travaux nécessaires. Il devra le régler directement auprès du réparateur au moment du remplacement.

À quel moment est-il nécessaire de procéder à la réparation du pare-brise ?

En dehors de l’esthétisme, le pare-brise garantit votre confort et votre sécurité au volant de votre véhicule. Il permet entre autres de :

Empêcher les débris extérieurs de pénétrer à l’intérieur de l’auto ;

Protéger les occupants du véhicule ;

Offrir une bonne visibilité au conducteur ;

Soutenir le toit de la voiture pour éviter qu’il ne s’effondre en cas de retournement.

Pour toutes ces raisons, la qualité du pare-brise de votre véhicule est un élément essentiel pour éviter les risques d’accidents ou de blessures. Si vous constatez une fissure, le remplacement de pare-brise ou la réparation d’impact est indispensable. Toutefois, vous devez décider de procéder à un changement ou à une réparation en fonction de la taille et de l’emplacement de la fissure.

Une réparation de pare-brise est à privilégier si vous constatez de petites fissures ou de petits éclats de pierre, dont la taille ne fait pas plus de 2 cm.

En revanche, un remplacement est nécessaire si l’éclat sur votre pare-brise est important. Dans tous les cas, grâce à la garantie bris de vitrage incluse dans votre assurance, vous pourrez profiter d’une intervention prise en charge intégralement par votre assureur.

Comment remplacer un pare-brise sans franchise ?

En cas de bris de glace ou autre sinistre similaire, vous devez d’abord le déclarer auprès de votre compagnie d’assurance. Ensuite, vérifiez les modalités de votre contrat d’assurance.

Trouvez, par la suite, un centre de réparation de vitres de véhicule qui travaille en collaboration avec votre compagnie d’assurance.

Normalement, l’assurance n’effectue le remboursement que lorsque vous avez payé la franchise. Toutefois, si votre compagnie d’assurance et le garagiste sont partenaires, vous pouvez obtenir le remboursement sans même devoir payer la franchise. En tout cas, la réparation d’impact ou le remplacement du pare-brise de votre véhicule peut se faire soit dans un centre spécialisé, soit à votre domicile.

Pour limiter les risques d’accident ou de blessure au volant de votre automobile, réparer ou remplacer votre pare-brise est toujours conseillé. Afin d’éviter les surprises au moment où vous payez la franchise, pensez à bien vérifier votre assurance et à demander des informations supplémentaires à votre assureur si nécessaire.

Questions fréquentes sur le changement d’un pare-brise

Le bris de glace, ou tout impact accidentel ou volontaire sur un des éléments vitrés du véhicule (acte de vandalisme compris) n’affecte pas le système de bonus-malus. Selon l’article L. 113-2-4 du Code des assurances, vous disposez d’un délai de 5 jours ouvrés pour déclarer votre sinistre auprès de votre assureur. Votre bris de glace peut être déclaré par courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception.

Autres questions posées sur le changement ou le remplacement d’un pare-brise

Quel est le coût d’un remplacement de pare-brise ?

Le prix d’un pare-brise est très variable et varie entre 500€ et 2000€. Cet écart tient compte du modèle de votre voiture, de la vitre et des options (détecteurs de pluie, radar etc). La part la plus important est la main-d’œuvre du professionnel.

Comment changer son pare-brise sans payer ?

Qu’il s’agisse du remplacement complet, la réparation d’un impact ou d’une fissure il faut contacter votre assureur. Si vous êtes assuré en bris de glace, vous n’avez rien à payer sauf la franchise. Pour rappel le bris de glace concerne toutes les parties vitrées du véhicule : pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, toit ouvrant mais aussi les phares avant et leurs ampoules. A noter que certains réparateurs vous offrent la franchise, bien souvent avec un plafond bas.



Quel document pour changer un pare-brise ?

Chez le réparateur n’oubliez pas votre carte verte d’assurance et de votre carte grise.

Comment déclarer un bris de glace à son assurance ?

La déclaration de bris de glace se fait par courrier ou par internet à la compagnie d’assurance. Dans certains cas il existe un plafond de garantie, ou une franchise peut être demandée à l’assuré

Comment se déroule un changement de pare-brise ?

Vous devez changer votre pare-brise, vos vitres latérales ou votre lunette arrière à cause d’un bris de glace ? Visualisez le reportage sur le remplacement de pare brise par Carglass. Quel que soit le dommage subi sur votre pare-brise, Carglass® répare ou remplace votre pare-brise.Le remplacement de pare brise est garanti à vie selon les modalités de nos conditions générales de vente et de réparation ! Faites confiance au spécialiste mondial en la matière !