Conseils pour mieux choisir le meilleur bois pour faire du volet

3-EN-UN Technique Lubrifiant Portes et Fenêtres Aérosol Compatible tous métaux, plastiques et caoutchoucs Formule enrichie au silicone Ravive et protège les caoutchoucs 250 ML

⚒ FORMULE ENRICHIE AU SILICONE POUR UNE LUBRIFICATION LONGUE DURÉE de tous les battants et coulissants

⚒ IDÉAL POUR RAVIVER, ENTRETENIR ET PROTÉGER LES JOINTS EN CAOUTCHOUC (joints de portières ou coupe-froids de portes de garage)

⚒ BONNE RÉSISTANCE À LA CHALEUR ET L'HUMIDITÉ Y COMPRIS EN EXTÉRIEUR : Utilisation entre -40°C et +200°C

⚒ EMPÊCHE L'APPARITION DE ROUILLE ET DE CORROSION

⚒ COMPATIBLES AVEC TOUS LES MÉTAUX PLASTIQUES ET CAOUTCHOUCS

A l'aide de sa nouvelle formule enrichie en silicone, le lubrifiant portes & fenêtres 3-en-un technique supprime les grincements et frictions des gonds, paumelles, axes, roulettes, poulies, ressorts et glissières. il assure un entretien longue durée de tous les battants et coulissants : portes, fenêtres, volets, persiennes, portails, portes de garage, portières de véhicules... compatible avec tous métaux, plastiques et caoutchoucs, on pourra également l'employer pour raviver et protéger les joints de portières ou coupe-froids de portes de garage.