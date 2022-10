Nos conseils pour un premier voyage en Corée du Sud 

Premier voyage en Corée du Sud : quelques conseils importants à savoir

La Corée du Sud est une destination qui ne cesse de charmer beaucoup de voyageurs provenant des quatre coins du monde. En dépit du fait qu’il est bâti sur des fondations ancestrales, le pays du Matin calme est par la même occasion une nation très modernisée. Sa visite vous permettra de découvrir ses multiples facettes. Parmi elles, il y aura la beauté de ses paysages naturels et de ses quartiers, la richesse de sa culture, mais aussi la courtoisie de ses habitants. Si vous envisagez de partir pour la première fois en Corée du Sud, voici quelques conseils qui pourront assurer le bon déroulement de vos vacances.

Que faut-il savoir sur un voyage en Corée du Sud ?

Elle est un pays d’Asie de l’Est occupant la partie sud de la péninsule de Corée, d’où son appellation. Elle est entre autres connue pour ses campagnes verdoyantes et vallonnées, ses cerisiers, ses temples bouddhistes qui datent de plusieurs siècles, ses villages de pêcheurs et plus encore. Pour ce premier voyage en Corée du Sud, voici quelques informations d’importance qui vous aideront sûrement.

Les meilleures villes où séjourner

En haut de la liste, il y a Séoul, la capitale du pays. Elle séduit de nombreux voyageurs avec ses magnifiques gratte-ciels modernes, mais aussi grâce aux anciens édifices qui ajoutent un charme de plus à certains quartiers de la ville.

À une trentaine de kilomètres au sud, il y a la ville de Suwon. Cette dernière possède un patrimoine culturel et historique particulièrement riche. D’ailleurs, les circuits à travers elle sont prisés par les amateurs d’histoire.

Vient ensuite Andong qui est l’endroit idéal si vous désirez vous ressourcer et séjourner dans un lieu relativement calme contrairement à d’autres villes sud-coréennes animées. Ce n’est pas sans raison si elle est considérée comme la capitale spirituelle du pays.

En dernier, mais non des moindres, il y a la ville côtière de Busan. Elle est célèbre pour avoir de belles plages, mais aussi pour ses majestueuses montagnes. Étant bordée par la mer, elle est incontournable pour les amateurs de fruits de mer, un véritable paradis pour les savourer des produits de la mer.

La bonne saison pour partir en Corée du Sud

Les meilleures périodes pour effectuer vos premières vacances en Corée du Sud se situent entre mi-septembre et fin octobre. Elles correspondent à un climat où l’air est doux et sec avec une température de 14 °C en moyenne.

se situent entre mi-septembre et fin octobre. Elles correspondent à un climat où l’air est doux et sec avec une température de 14 °C en moyenne. Aussi, si vous désirez assister à la période de la floraison des cerisiers, il suffit de planifier votre voyage d’avril à juin lors du printemps. Cela dit, il faut noter que la présence de pluie est fortement probable.

Par ailleurs, si vous souhaitez visiter le pays du Matin calme en hiver, il est recommandé d’y séjourner de décembre jusqu’en février. À cette période de l’année, les villes sud-coréennes sont très belles lorsqu’elles sont recouvertes de neige.

Les activités à essayer

Une fois arrivé dans le pays, la première chose que vous pouvez faire c’est d’essayer la fameuse cuisine sud-coréenne. En effet, goûter aux spécialités culinaires de la Corée du Sud est l’idéal pour vous donner un aperçu de la culture locale. Sinon, il y a aussi la visite des nombreux sites d’intérêt culturels, dont des palais, des temples, des musées, des villages, etc.

Vous pouvez aussi tout simplement réaliser une promenade dans les rues et ruelles ou encore flâner au sein des parcs urbains. Et ce, indépendamment de la ville que vous choisissez comme point de chute sur le territoire sud-coréen. Sans oublier la visite des nombreux parcs nationaux du pays à l’instar du parc national de Seoraksan si vous êtes un amoureux de la nature.

Les moyens de transport

Dans l’ensemble, se déplacer sur le territoire sud-coréen est relativement facile. Vous aurez l’embarras du choix des voies à emprunter aussi bien terrestres ou aériennes. Si vous choisissez de vous déplacer par l’intermédiaire des transports en commun, sachez qu’ils sont pratiquement tous très sûrs. Parmi eux, il y a surtout les bus express et les trains.

Toutefois, il est aussi possible de louer une voiture en Corée du Sud si vous désirez explorer le pays plus librement. Pour ce faire, il vous faudra un permis international de plus de 6 mois, votre carte d’identité ainsi que d’une carte de crédit. D’autant plus que les agences de location de voiture sont nombreuses.

Quels papiers sont utiles pour entrer dans le pays ?

Comme pour tout voyage à l’étranger, entrer dans le territoire sud-coréen implique certains documents indispensables. En effet, vous aurez surtout besoin d’un passeport qui devra être valable 6 mois après la date du retour, c’est-à-dire celle qui est indiquée dans votre billet. Mis à part cela, vous devez savoir que si votre séjour n’excède pas 90 jours, un visa n’est pas nécessaire.

Comment sont les hébergements ?

Pour ce premier séjour en Corée du Sud, vous aurez un large choix d’établissements d’hébergements et hôteliers où vous loger. À titre d’exemple, il y a à savoir :

Les auberges de jeunesse : si vous effectuez ce voyage avec un petit budget, cette option est la plus économique de toutes.

Les hôtels : surtout destinée à une clientèle d’affaires, cette option peut être coûteuse. Mais ils proposent des prestations qui pourraient vous intéresser (une salle de gym, un casino, une discothèque, etc.).

Les yeogwan : ils portent également les surnoms de motels, jang ou park. Ce type d’hébergement peut être simple, mais parfois bon marché. Aussi, certains d’entre eux disposent de bains publics.