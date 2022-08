Couverture polaire ultra chaude : on vous dit tout

Où trouver les meilleures couvertures polaires ultra chaudes ?

Vous recherchez une couverture polaire ultra chaude ? La couverture en hiver et parfois même en été pour certains, est un indispensable pour une bonne nuit de sommeil, et parmi les nombreux types de couverture, on retrouve la couverture polaire.

Cette couverture est douce et hypoallergénique, en plus d’être très moelleuse dotée d’une texture agréable au toucher, la couverture polaire offre de la chaleur et du confort à ses utilisateurs.

Pour que son achat ne soit plus un secret pour vous, nous vous expliquons dans cet article comment choisir une couverture polaire avec une liste des meilleures couvertures polaires ultra chaudes.

Comment choisir une couverture polaire ?

Le choix de n’importe quelle couverture, pas seulement la couverture polaire, repose sur plusieurs critères, à savoir :

La matière

Les couvertures polaires sont faites en fibre polyester émerisée, ce qui veut dire qu’elles sont adoucies avec de l’émeri abrasif, ce qui fait d’elle une couverture isolante, légère, douce et par-dessus tout, facile à entretenir.

Les dimensions

Les dimensions, puisque la couverture polaire se décline sous différentes dimensions, il faudra choisir la couverture en fonction des dimensions de votre lit.

Et pour plus d’assurance, prévoyez 80 cm de large en plus et 40 cm de long en plus.

Le grammage

Il y a aussi le grammage de la couverture polaire qui est important à considérer lors de votre achat, en effet, plus le grammage est élevé et plus la couverture sera chaude.

Le grammage de 200 g/m2 suffit en général pour une couverture polaire, mais si vous voulez que celle-ci soit très chaude, alors le grammage peut vite grimper vers 600 g/m2, idéal si vous êtes un dormeur frileux !

Le confort physiologique

Pour un meilleur confort physiologique, choisissez une couverture respirante qui a une capacité d’évacuation de l’humidité produite durant la nuit ; plus la couverture polaire est respirante, plus l’évacuation de l’humidité sera élevée.

Les traitements spécifiques

Les traitements spécifiques de la couverture polaire, sont antibactériens et anti acariens, des traitements qui sont intéressants surtout pour les personnes qui souffrent d’allergies.Par contre il faut faire attention à la faible toxicité qui résulte de ces traitement ce qui est contre-indiqué pour les enfants.

Couverture polaire ultra chaude : où l’acheter ?

Pour bien dormir et être au chaud, le choix de la couverture doit se faire judicieusement, pour cela, nous vous présentons les bonnes adresses pour acheter une couverture polaire très chaude !

Becquet

C’est un fabricateur de linge de maison sur internet qui collabore avec les meilleurs professionnels et stylistes, de plus, c’est un fabricant qui est écoresponsable puisque le coton est issu de l’agriculture biologique, ce qui fait que la demande en eau est diminué de la moitié par rapport à du coton conventionnel !

Pour avoir une petite idée, voici quelques modèles de Becquet ainsi que leurs prix :

Couverture très chaude Courtelle double-face à 60 € ;

Couverture laine très chaude Woolmark au prix de 100 € ;

Couverture polaire très chaude microfibre bicolore au prix de 130 €.

Blancollection

Cette marque propose des couvertures tendance, milieu et haut de gamme, et ce magasin est à la pointe de l’actualité.

Prenons l’exemple d’un de leur produit qui est la couverture polaire ultra chaude Thermotec qui est présentée avec 13 couleurs, un indice de 5/5 à 105 € en plus d’être

confortable !

Le Thermotec étant un polyester en fibres de bonne qualité, cette matière retient très bien la chaleur et ne retient pas l’humidité.

Des couvertures polaires ultra chaudes

À la recherche de couvertures polaires ultra chaudes, voici quelques modèles qui pourraient vous intéresser :

Hozy, une couverture en polaire très épaisse, très douce avec double face et surtout très chaude grâce aux 350 G/m².

Cette couverture est parfaite pour les gens à la peau sensible, elle est durable et résistante aux plis et à la décoloration et son prix est de 26 €.

Elle est notée sur Amazon à 4,6 étoiles/5 pour 6900 évaluations !

Hansleep une couverture qui ne contient aucune substance nocive, ce qui fait d’elle une couverture certifiée OEKO TEX.

Tout comme la première, cette couverture à deux faces très douces, de plus, il est possible de laver cette couverture en machine ce qui vous facilite grandement son entretien.

Cette couverture est réellement légère avec ses 280 grammes par mètre carré au prix de 22 € sur Amazon.