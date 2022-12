Que visiter au Cameroun ?

À la recherche d’une nouvelle destination pour votre voyage ? Un pays avec des paysages et des cultures atypiques ? On vous invite cette fois-ci à partir à la découverte du Cameroun, un des meilleurs pays d’Afrique. C’est une destination de séjour parfaite pour les assoiffés d’aventures et de paysages à couper le souffle. Cameroun est composé de diverses merveilles touristiques comme les parcs, les monts, les chutes, les lacs, etc. Avant de boucler vos bagages, laissez-vous déjà émerveiller par ces cinq plus beaux endroits à visiter en Cameroun.

Yaoundé, la capitale du Cameroun

Pour votre voyage au Cameroun, qu’il soit de court ou long séjour, professionnel ou touristique, visitez en premier lieu Yaoundé, sa capitale. Cette ville se trouve dans le nord du Cameroun et c’est un endroit vivant et riche en culture, une véritable image du pays tout entier. Connue comme étant la ville aux sept collines, de nombreux touristes viennent chaque année à sa découverte.

Vous pouvez faire une balade au cœur de la ville de Yaoundé dans laquelle vous trouverez l’hôtel Hilton. C’est un endroit incontournable de la capitale pour découvrir de magnifiques et intéressantes attractions ;

Si vous cherchez un endroit où les bonnes adresses se concentrent, vous êtes à la bonne place dans la capitale du pays. En outre, le quartier de Bastos est un immanquable, c’est le paradis occidental de la ville de Yaoundé.

Pour terminer la visite dans la capitale du Cameroun, n’oubliez pas de passer au Mont Fébé, au musée d’art du monastère des Bénédictins et le musée du sanctuaire Notre Dame de Lourdes. Vous pouvez aussi profiter d’une splendide vue de la ville du haut de ce Mont.

Les parcs nationaux à visiter

Comme dans beaucoup de pays d’Afrique, au Cameroun, la nature et l’environnement sont respectées et préservés au maximum. Raison pour laquelle on peut y découvrir des paysages et des spécimens vivants uniques et gardés dans leur jus.

Le Cameroun fait partie de ces pays africains réputés pour la richesse de ses parcs nationaux. En ce moment, les parcs les plus connus au Cameroun sont les suivants :

Le parc national de Waza, au nord du Cameroun

C’est l’un des parcs les plus célèbres au Cameroun. Dans ce parc, vous aurez l’occasion d’apercevoir des animaux sauvages tels que les guépards, les lions et les hyènes. Ne le ratez pas, ce parc national fera rêver petits et grands.

Le Parc national de Campo Ma’an

Êtes-vous un fana de la faune ? Pour votre voyage au Cameroun, visitez le parc national de Campo Ma’an qui se trouve au nord du Cameroun. Ce parc est d’une vraie splendeur naturelle où vous trouverez de rares espèces fauniques, qui font le renom du Cameroun, notamment les gorilles ainsi que les chimpanzés.

Les chutes d’Ekom au nord du Cameroun

Durant votre voyage au Cameroun, profitez de ses merveilleux paysages, plus particulièrement les chutes d’Ekom. Un endroit légendaire qui précède la réputation du Cameroun. Envie de voir en vrai le paysage du film Tarzan ? Rendez-vous aux chutes d’Ekom. Ces paysages étaient inspirés de la végétation luxuriante de ces chutes.

Kribi : une station balnéaire du Cameroun

Pendant votre passage dans ce pays qui se trouve au centre de l’Afrique, n’oubliez pas d’insérer dans votre programme un séjour au bord de la mer. Faites un arrêt à Kribi lors de votre voyage au Cameroun. En plus d’être une station balnéaire du Cameroun, la ville fait partie des endroits les plus beaux du monde. Le temps d’un week-end, la ville de Kribi est le carrefour entre touristes et amateurs d’activités de plage. Ici, les sables blancs, les cocotiers, les restaurants sont juste paradisiaques.

La réserve de faune du Dja.

Vous êtes amateur de faune ? Visitez la réserve de Dja lors de votre voyage en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Délimitée par la rivière naturelle Dja, cette réserve figure dans la liste des régions protégées d’Afrique. Elle dispose d’une biodiversité fertile où quelques espèces sont menacées.

N’hésitez plus ! Réservez dès maintenant votre voyage à destination du Cameroun. Un séjour touristique rien que pour découvrir les merveilles et les incontournables du Cameroun. Dans ce pays situé au centre de l’Afrique, en plus de ces paysages sensationnels, vous pouvez découvrir plusieurs endroits intéressants. A commencer par la visite de sa capitale, puis de ses divers parcs nationaux et ses chutes, de sa station balnéaire ainsi que sa réserve de faune.

