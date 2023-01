Devoirs et responsabilités des enfants à la maison

Confier des devoirs et des tâches aux enfants, c’est les responsabiliser et leur faire preuve de confiance. En effet, les enfants de bas âge peuvent commencer à aider les parents dans les petites tâches à la maison, ceci en plus des activités à l’école. Cela contribuera également à parfaire son éducation pour qu’il devienne un enfant responsable. Cet article va vous expliquer en profondeur pourquoi déléguer des tâches à un enfant dès son plus jeune âge et quelle est la liste de responsabilités que les parents peuvent lui déléguer.

Pourquoi confier des tâches à un enfant dès son plus jeune âge ?

Certains parents sont réticents à l’idée de confier des tâches et des responsabilités dans la maison à leurs enfants, car ils croient qu’ils ne sont pas encore prêts. Or, les enfants ont besoin de se sentir utiles pour affirmer sa place dans la famille. Aider les parents dans la maison renforce son sentiment d’appartenance dans la famille, mais aussi son sens de responsabilité.

En effet, l’enfant a déjà la possibilité de renforcer ce sentiment grâce à des activités scolaires dans son école. Toutefois, il est aussi important que les parents contribuent à son éducation. Déléguer des tâches adaptées à votre enfant lui permet d’augmenter son autonomie et de développer ses compétences et sa confiance en soi. De plus, grâce aux tâches ménagères qui lui sont déléguées, l’enfant va se forger son auto discipline qui lui sera d’une grande aide dans sa vie future. De plus, cela l’aidera à s’exprimer et à prendre une décision dans une situation difficile. L’enfant va également découvrir progressivement l’effort à fournir pour effectuer les tâches ménagères à la maison et ce que ces dernières représentent dans le quotidien des parents.

Quelles tâches ménagères peut-on déléguer à un enfant ?

Il faut savoir que les tâches ménagères que la famille peut déléguer aux enfants dépendent de leurs âges et de sa capacité à les réaliser.

La liste des responsabilités adaptées aux enfants entre dix-huit mois et deux ans et demi

Les responsabilités ne doivent pas être trop épuisantes pour eux. Vous pouvez leur demander de :

Ranger leurs jouets, avec l’aide d’un membre de la famille ou d’une nounou ;

Appuyer sur les différents boutons de démarrage d’appareils électriques, comme la télévision ;

Préparer des plats simples dans la cuisine toujours accompagné d’un adulte

Bien évidemment, un enfant avec un handicap, ou des troubles mentaux ne peut pas effectuer les mêmes tâches ménagères qu’un enfant en bonne santé. Il faut donc attribuer des tâches ménagères adéquates selon la faculté de l’enfant à les réaliser.

La liste des responsabilités adaptées pour les enfants entre deux à trois ans

La famille peut commencer à donner des tâches ménagères plus complexes aux enfants âgés de deux ans et plus. Vous pouvez lui demander de :

Mettre les couverts sur la table, avec une nounou ;

Faire la liste des courses à faire ;

Nourrir les animaux de compagnies ;

Nettoyer la maison ;

; Faire son lit ;

Ranger ses jouets.

Cependant, les parents ont la responsabilité de montrer aux enfants comment achever convenablement le travail qui lui est donné. Cette petite formation va l’aider à parfaire ses techniques dans ses tâches et les finir sans accompagnement la prochaine fois.

La liste des responsabilités pour les enfants entre cinq et six ans

Un enfant ayant atteint l’âge de cinq ans commence à monter en grade en matière de tâches et de responsabilité. Vous pouvez leur demander de faire des choses comme :

Vous aider à planifier les repas et à faire des petites courses ;

Vous assister dans la préparation de son déjeuner à emporter à l’école ;

Mettre la table ;

Ranger sa chambre ;

Répondre convenablement au téléphone ;

Prendre soin des animaux de compagnies.

Vous pouvez aussi le laisser se laver et s’habiller tout seul en lui donnant les directives à suivre.

Les tâches ménagères évoluent avec l’âge de l’enfant. Il faut juste lui donner une formation aux nouvelles activités que vous lui incomberez.

Comment encourager les enfants à faire des tâches ménagères à la maison ?

Certains enfants ne veulent pas participer aux tâches de la maison, même en vacances, car ils croient que faire des activités scolaires à l’école est suffisant. Les parents doivent faire de leur mieux pour inciter leur enfant à prendre des responsabilités à la maison. Voici quelques conseils pour vous aider à encourager votre progéniture à être assidue dans les tâches ménagères à la maison :

Ne le bousculez pas trop et soyez patient parce qu’un enfant peut réaliser une tâche sur une longue durée ;

Montrez-lui comment réaliser les tâches complexes et félicitez-le à chacun de ses accomplissements ;

établissez des règles de base, comme fixer les horaires de jeux, pour éviter que l’enfant ne se défile au cours de la réalisation d’une tâche ;

Demandez son avis sur les tâches ou responsabilités qu’il veut accomplir ;

Faites en sorte que les tâches soient comme un jeu et non pas comme une corvée pour l’enfant.

Faire participer un enfant aux diverses tâches ménagères de la maison est très important dans son éducation. Cependant, vous pouvez, mis à part les tâches, lui demander de participer à un petit projet, comme la fabrication d’une niche. Cela l’aidera à prendre des décisions et complètera son éducation. Dans le cas où l’enfant décide de refuser des responsabilités, que ce soit à son école ou à la maison, vous pouvez demander des conseils à un référent officiant dans le cadre de l’éducation pour mieux cerner les raisons de ce refus.