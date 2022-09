Papier ou Digital, pourquoi choisir

Êtes-vous plutôt papier ou digital pour vous informer ? Au cœur de notre société hyper connectée, l’usage du digital se fait de plus en plus important. Pour la plupart d’entre nous, notre premier réflexe pour se tenir informés de l’actualité est de se tourner vers notre cher ami Internet. C’est normal, car Internet représente une source accessible et pratique mettant à notre disposition un nombre infini d’informations. Mais qu’en est-il du média papier, bien plus classique et traditionnel ?

La place de la presse papier à l’ère du digital

Pendant presque quatre siècles, la presse papier représentait le principal (et d’ailleurs le seul !) moyen d’information d’un grand nombre de lecteurs. Aujourd’hui, elle a évidemment perdu de sa superbe avec l’évolution de nouvelles technologies ; mais figurez-vous que la presse reste le média préféré de 47% des français devant la télévision. Quel plaisir d’avoir entre ses mains un véritable journal, et de parcourir consciencieusement ses pages l’une après l’autre ! De plus, la presse papier a l’image d’un média de confiance, apparaissant selon la nouvelle étude de l’ACPM comme le deuxième canal de communication le plus crédible. On peut d’ailleurs évoquer le concept de magazine quotidien, hebdomadaire ou encore mensuel : plus besoin de se déplacer, lorsque l’on reçoit directement dans sa boîte aux lettres tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois un magazine. Vous pouvez retrouver une multitude de magazines spécialisés dans divers domaines, ou encore tout simplement des magazines d’informations et d’actualités. Nous vous conseillons par exemple l’hebdo Le Point, qui traite toutes les semaines des grandes nouvelles internationales susceptibles de vous intéresser. Il est possible de s’y abonner en quelques clics directement en ligne.

Les médias digitaux ou l’accès à un nombre infini d’informations en tous genres

Ce n’est plus un secret pour personne : grâce aux différentes plateformes numériques prenant en compte Internet ou encore les réseaux sociaux, il est aujourd’hui possible de s’informer sur tout, en quelques secondes, où que l’on soit (pourvu qu’on dispose d’une bonne connexion). Représentant un véritable gain de temps, le numérique signifie que nous avons désormais la possibilité de nous tenir au courant des actualités en un coup d’œil sur son téléphone. Du coup, plus besoin de passer sa soirée devant la télé ou de se réserver un moment pour écouter la radio. Pour les 15-25 ans en particulier, le digital est la solution pour être alerté de la dernière news en temps réel. Sur les réseaux sociaux, de nombreux médias profitent de l’intérêt que porte cette génération au 2.0 : Brut propose par exemple une page Instagram informative, et publie tous les jours des posts relatant les derniers évènements mondiaux. Articles de blog, vidéos, publications via réseaux sociaux… La liste des formats d’informations est longue, et l’internaute a ainsi la possibilité de se renseigner de la manière qu’il le souhaite sur ses sujets favoris.

Alors, comment faire son choix entre média papier et média digital pour s’informer ? Malheureusement, nous n’avons pas la réponse… C’est à vous d’opter pour votre préféré : allez-vous plutôt craquer pour l’authenticité d’un magazine à l’odeur de papier imprimé, ou la praticité d’un journal digital ?