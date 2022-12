© DOE numérique ou Dossier des Ouvrages Exécutés : c'est quoi et pour quelle utilisation ?

Lors de la clôture d’un projet de construction, on entend toujours parler d’un dossier DOE, le résumé des informations relatives à la construction. Alors, qu’est-ce qu’un Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOE numérique ? En quoi est-ce utile ? Les réponses dans les lignes suivantes.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est un document qui rassemble tous les éléments techniques et administratifs relatifs à la réalisation d’un ouvrage de construction. Il est établi par l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage et doit être remis au maître d’ouvrage (généralement le propriétaire de l’ouvrage) une fois l’ouvrage achevé.

Le DOE est un document important qui permet de s’assurer que l’ouvrage a été réalisé conformément aux plans et aux spécifications techniques, et qu’il répond aux normes et réglementations en vigueur. Il contient notamment des informations sur les matériaux utilisés, les techniques de construction employées, les essais et contrôles effectués, ainsi que les éventuels problèmes rencontrés et les solutions apportées.

Le DOE est généralement constitué de plusieurs documents, tels que les plans de l’ouvrage, les spécifications techniques, les procès-verbaux de réception et de contrôle, les certificats de garantie et de conformité, ainsi que tout autre document pertinent pour la documentation de l’ouvrage. Il est important de conserver le DOE dans les années suivant la réalisation de l’ouvrage, car il peut être utile en cas de problème ou de litige concernant l’ouvrage.

Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) numérique : qu’est-ce ?

De nos jours, toutes les entreprises commencent petit à petit à transiter vers le monde numérique. Ce qui rend primordial l’utilisation du BIM pour parfaire les leviers d’une construction. Afin de mieux cerner le concept du DOE ou Dossier des Ouvrages Exécutés, prenons un exemple. Lors de la clôture d’un chantier, le maître d’œuvre, dit MOE ou Maître d’Ouvrages Exécutés, s’occupe du transfert du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) au maître d’ouvrage (MOA). Le but étant de l’informer, via un document, les informations détaillées liées à la construction du bâtiment en question.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOE est ainsi un ensemble de documents qui regroupent les informations utiles pour le gestionnaire de patrimoine. Ce dernier se charge de la suite lorsque la phase de construction est entamée. De ce fait, un Dossier des Ouvrages Exécutés est constitué principalement de :

Les documents qui regroupent les notes de calculs ;

Les plans détaillés qui sont conformes à l’exécution ;

Les instructions sur le mode de fonctionnement à suivre ;

La liste de matériaux qui ont été utilisés pour la construction ;

La qualité des matériaux qui ont été utilisés lors des travaux de construction.

L’utilité du Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOE regroupe les documents contractuels qui seront fournis au client lors de la clôture d’un chantier et de la remise des clefs. Étant élaboré et regroupé par l’entreprise qui est chargée du projet de construction, le DOE comporte un grand nombre de documents qui ont pour vocation de rendre plus aisée la compréhension du mode de fonctionnement d’un bâtiment.

Le maître d’œuvre (MOE ou Maître d’Ouvrages Exécutés) ainsi que le client final doivent avoir chacun une copie du Dossier des Ouvrages Exécutés. Le DOE est la plupart du temps sous forme de papier. Toutefois, il est possible de le livrer sous forme de dossier numérique si les parties concernées l’ont prévu depuis l’élaboration du cahier de charges.

Les avantages que procurent le fait d’avoir un DOE bien exécuté

Un DOE ou Dossier des Ouvrages Exécutés est considéré par beaucoup comme étant une contrainte administrative, notamment lorsque le projet de construction prend fin.

Ainsi, pour rendre plus facile la lecture de ce dossier, il est primordial de le réaliser de façon plus structurée et soignée. En procédant ainsi, la lecture des explications écrite par le maître d’œuvre sera plus compréhensible pour le client final. Ainsi, pour rendre encore plus aisé l’exécution du DOE, il est conseillé d’opter pour une version de dossier numérique lors de la livraison.

Le DOE numérique est ainsi devenu un alternatif assez pratique pour faciliter le reporting du maître d’œuvre vers le client final, en substitut à la version papier lors de la clôture d’un projet de construction de bâtiment.