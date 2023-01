© Enfant turbulent : causes et solutions

Pour reconnaitre un enfant turbulent, il faut observer ses comportements qui tendent souvent à être difficilement gérables tant pour les parents que pour les personnes de son entourage. Un défi assez frustrant. C’est pourquoi, comprendre les causes et connaitre les solutions vis-à-vis de ce comportement d’un enfant turbulent seraient d’une grande aide pour les parents.

Quelles sont les causes du comportement turbulent d’un enfant ?

Il est important de comprendre les causes possibles derrière le comportement turbulent d’un enfant. Cela peut être dû au manque de communication, à un sentiment d’insécurité, à une mauvaise gestion des émotions, à un manque de discipline ou même à un problème de santé d’ordre physique ou mentale. Il est important de prendre les causes à la racine et les raisons pour lesquelles un enfant peut être turbulent.

Les raisons psychoaffectives et psychologiques

Le comportement turbulent d’un enfant peut être dû à la vie que les parents leur font vivre. En effet, les parents peuvent surcharger leur emploi de temps entre les heures de classe et les activités parascolaires de l’école. L’enfant va alors se montrer agité pour montrer que sa vie ne lui convient pas. Un enfant agité est également synonyme de manque de sommeil. À l’instar des adultes, les enfants âgés de 5 ans au moins, ne somnolent pas quand ils manquent de sommeil, car ils ont encore beaucoup d’énergie à revendre. Ils ont tendance à devenir très agités, au point de provoquer une hyperactivité ou un TDAH (trouble du déficit de l’attention).

En psychoaffective, un enfant possédant un emploi de temps chargé va manquer d’attention et d’affection venant des parents. Le comportement turbulent, l’agitation et la tendance à ne pas tenir en place vont apparaître, c’est sa manière de se faire remarquer par ses parents.

Les raisons sociologiques

C’est aussi une des raisons du comportement turbulent d’un enfant. Bien évidemment, un enfant a besoin d’être entouré pour se sentir en sécurité, même en dehors de la maison et sans ses parents. Si l’enfant ne se mélange pas avec d’autres enfants, il commencera à avoir des difficultés à communiquer à l’école. Du coup, il peut être victime d’agitation, d’hyperactivité et devenir turbulent au fil du temps.

Le développement mental de l’enfant

La turbulence d’un enfant peut-être juste une conséquence du développement et de l’évolution de son cerveau. Ce dernier est en voie de maturation, et donc a besoin de tester tous les comportements qu’ils jugent nécessaires dans son développement. Dans ce cas, les comportements d’un enfant turbulent sont ainsi une période que les enfants doivent passer pour trouver une sorte d’équilibre dans leur façon de vivre.

Un enfant agité a de ce fait besoin d’une surveillance rapprochée pour que son comportement ne devienne pas un danger pour sa santé physique ou mentale.

Quelles sont les solutions pour résoudre le problème ?

Les enfants turbulents et agités ont besoin d’attention particulière :

la solution la plus facile à adopter pour les parents est de rester calme. Bien évidemment, les enfants hyperactifs ont tendance à énerver avec leurs cris et leurs exigences. Pour cela, rester calme et demander à l’enfant ce qu’il veut vraiment. N’oubliez pas que les enfants ont l’habitude d’imiter ce que font les grands, si les parents restent calmes, ils se calmeront aussi d’eux-mêmes. Cela va aussi leur apprendre à canaliser leur énergie et les apaiser ; Se poser les bonnes questions : quand un enfant commence à se montrer agité, c’est qu’il a un souci. Les parents doivent alors se demander les bonnes questions, les conditions de vie de l’enfant (éducation, rythme au quotidien, etc). Il faut savoir qu’il y a toujours quelque chose derrière l’agitation et la turbulence d’un enfant. Mettez-vous à sa place et vous trouverez ce qui lui arrive ;

quand un enfant commence à se montrer agité, c’est qu’il a un souci. Les parents doivent alors se demander les bonnes questions, les conditions de vie de l’enfant (éducation, rythme au quotidien, etc). Il faut savoir qu’il y a toujours quelque chose derrière l’agitation et la turbulence d’un enfant. Mettez-vous à sa place et vous trouverez ce qui lui arrive ; Montrer de l’affection et de l’amour : c’est très important que l’enfant se sente aimer au sein de sa propre famille. Les parents doivent donc prendre le temps de lui faire un câlin, de lui dire des mots doux, ou de faire des gestes d’amour pour qu’il ne se sente pas seul dans la vie.

Une fois les causes détectées, il est possible de trouver des solutions pour résoudre le problème. Les parents doivent se montrer patients, signifier leur amour et offrir leur soutien à l’enfant pour l’aider à gérer ses émotions.

Il est également important de se montrer ferme dans le cadre des règles et des limites et d’offrir des moyens positifs pour que l’enfant exprime ses sentiments. Les parents doivent parler et écouter leur enfant pour mieux comprendre ses besoins et trouver facilement des solutions plus spécifiques.

Un enfant turbulent ne signifie pas que votre enfant est mauvais. Cependant, si les parents se sentent un peu dépassés par la situation, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un professionnel pour pouvoir accompagner l’enfant à passer le cap.