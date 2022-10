La téléréadaptation

La téléréadaptation est une pratique de plus en plus répandue au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Les services à domicile, les cliniques spécialisées et la télémédecine permettent aux personnes de demeurer à leur domicile, tout en recevant les soins requis.

La téléréadaptation a pour objectif principal de réduire les délais et d’améliorer l’accessibilité des services en diminuant les déplacements des patients. Elle permet également de diminuer les coûts de transport et, par conséquent, d’améliorer la qualité des soins.

Les technologies utilisées pour la téléréadaptation sont de plus en plus diversifiées : la visioconférence, l’audioconférence, la télésurveillance à distance, le télémonitorage ou encore le téléphone intelligent.

La téléréadaptation qu’est-ce que c’est ?

La téléréadaptation – téléréhabilitation en anglais est un type de thérapie qui fait appel à des techniques de communication avancées pour aider les patients à surmonter les obstacles liés à leur handicap. Ce traitement peut aider à traiter les problèmes neurologiques et les maladies chroniques ; les blessures physiques, ainsi que d’autres problèmes de santé.

La télé-réhabilitation est un sujet en constante évolution et de nouvelles technologies sont développées chaque jour pour améliorer son efficacité. Les ingrédients clés d’une télé-réhabilitation réussie sont la collaboration, la technologie et la communication.

S’il s’agit de téléréadaptation ou de télérééducation, ces termes désignent des séances de consultation à distance avec le thérapeute.

Grâce à l’utilisation d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, elle facilite l’échange d’informations entre un patient et un professionnel de la santé qui peut évaluer l’état de santé du patient, suivre son évolution et proposer le meilleur traitement, le tout sans avoir à sortir le patient de chez lui.

Les défis sanitaires tels que les contraintes d’espace, le manque de place et l’augmentation des maladies chroniques… Il était essentiel de commencer à planifier ce que l’avenir réserve à la réadaptation.

Différence entre télérééducation et téléréadaptation

La télérééducation et la téléréadaptation sont toutes deux possibles lorsque le patient et le soignant peuvent utiliser efficacement le logiciel de téléconsultation, et surtout lorsque le patient a les capacités physiques et cognitives pour suivre un traitement à distance.

Les activités de télérééducationsont plus étroitement liées au système musculo-squelettique ainsi qu’au domaine de l’ergothérapie et de la physiothérapie. thérapie. Les activités de téléréadaptation sont plus générales et comprennent la réadaptation fonctionnelle et la réintégration dans l’environnement familial, social et professionnel…

La technologie au service de la médecine

L’évolution de la technologie dans le domaine médical a amené l’apparition de plusieurs outils modifiant la réalité de nombreuses interventions cliniques au quotidien. Qui aurait pensé voir un jour une intervention réalisée à distance par un chirurgien sur un

patient se trouvant sur un autre continent ?

La téléréadaptation, qui se définit comme un mode de prestation de services de réadaptation à distance au moyen des technologies de l’information et de la communication est l’une de ces avenues et constitue une stratégie innovatrice en réponse aux défis vécus par le système de santé et aux problèmes d’accessibilité aux services.

Les avantages de la téléréadaptation

Il y a quelques années, la télé-réadaptation était peu connue et peu utilisée. Aujourd’hui, c’est une approche thérapeutique qui gagne en popularité, car elle offre de nombreux avantages. La télé-réadaptation permet aux patients de bénéficier d’une thérapie de qualité sans se déplacer. Elle est également flexible et peut être adaptée à différents types de patients. Enfin, la téléréadaptation permet aux thérapeutes de suivre de nombreux patients en même temps.

Au cours des dernières années, plusieurs études ont cumulé les avantages de l’utilisation de la téléréadaptation. Elles ont notamment démontré que ce mode de prestation de services

•Permet d’améliorer la condition des clients ;

• Procure un taux de satisfaction chez les clients de près

de 95 % ;

• Est considéré par les patients comme étant de qualité et adapté à leurs besoins ;

• Diminue les coûts encourus par les patients et le système de santé

La téléréadaptation présente de nombreux avantages. Elle permet aux personnes vivant avec un handicap de bénéficier d’un suivi régulier et de recevoir des services de réadaptation adaptés à leurs besoins. Elle leur permet également de rester en contact avec leur famille et leurs amis, ce qui peut être particulièrement important pour les personnes vivant avec un handicap.

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à une bonne téléréadaptation. Parmi eux, il est important que les professionnels de la santé disposent d’un accès à une gamme complète de services de réadaptation, y compris les services d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute et d’un psychologue. De plus, il est important que les professionnels de la santé soient formés pour offrir des services de téléréadaptation de haute qualité et adaptés aux besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap.

Enfin, il est important que les services de téléréadaptation soient accessibles et abordables pour tous. Les professionnels de la santé doivent être en mesure de fournir des services à tous ceux qui en ont besoin, quels que soient leur lieu de résidence, leur revenu ou leur situation sociale.

Les technologies font de plus en plus leur apparition en réadaptation. Il n’y a pas si longtemps, elles représentaient le futur. Maintenant, elles nous sont accessibles et les études scientifiques démontrant leurs bienfaits se multiplient. Quelles sont ces technologies et

qu’en sont les avantages dans notre pratique clinique ?

Les clés d'une bonne téléréadaptation La collaboration est essentielle à la réussite de la téléréadaptation. Les thérapeutes et les médecins doivent travailler ensemble pour évaluer les besoins du patient et développer un plan de traitement individualisé. Les patients doivent également être impliqués dans le processus afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins et leur vision du traitement. La collaboration entre le patient, le thérapeute et le médecin est essential pour garantir que la téléréadaptation soit efficace. La communication est également importante pour la réussite de la téléréadaptation. Les thérapeutes doivent être en mesure de communiquer clairement avec leurs patients et de fournir des instructions claires sur les exercices à effectuer. Les patients doivent se sentir à l'aise de poser des questions et d'exprimer leurs préoccupations au thérapeute. La communication ouverte et honnête est essentielle pour garantir que la téléréadaptation soit efficace. Les outils informatiques de la téléréadaptation Enfin, la technologie est un élément essentiel de la téléréadaptation. Les thérapeutes doivent avoir accès à des outils de communication modernes comme les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Ces outils permettent aux thérapeutes de rester en contact avec leurs patients et leur fournir des instructions claires sur les exercices à effectuer. De plus, ces outils permettent aux thérapeutes de suivre l'état de santé du patient et de détecter les changements qui pourraient indiquer une déterioration de l'état du patient. La technologie est essentielle pour garantir que la téléréadaptation soit efficace. La téléréadaptation dans quels domaines ? Les professionnels de la réadaptation utilisent la téléréadaptation pour fournir des services de réadaptation à leurs clients dans les domaines suivants: • Apprentissage et enseignement de l'autonomie • Activités de la vie quotidienne • Gestion des symptômes • Interventions cognitives • Interventions comportementales • Réhabilitation physique Les bienfaits de la téléréadaptation La téléréadaptation peut réduire les coûts liés aux soins de santé, améliorer l'accès aux soins, réduire les délais d'attente pour les services de santé, améliorer la qualité des soins, et permettre aux patients de recevoir des soins dans le confort de leur foyer. Téléréadaptation et handicap La téléréadaptation permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'un suivi personnalisé adapté à leur situation, sans devoir se déplacer. De plus, elle leur offre la possibilité de suivre des programmes de réadaptation fonctionnelle à leur rythme et en fonction de leurs disponibilités. Enfin, elle leur permet de bénéficier d'un accompagnement individualisé par un professionnel de la santé expérimenté. Il est important de se rappeler que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les personnes valides et doivent être traitées de la même manière. La téléréadaptation est une solution permettant aux personnes handicapées de bénéficier d'un service de qualité, adapté à leurs besoins. Pour que cela soit possible, il est nécessaire de suivre quelques règles clés : – S'assurer que le matériel est adapté aux besoins de la personne handicapée ; – S'assurer que la personne handicapée est formée à l'utilisation du matériel ; – S'assurer que le matériel est entretenu régulièrement ; – S'assurer que la personne handicapée a un interlocuteur dédié.

Le futur de la téléréadaptation

Les exosquelletes

L’une des technologies de rééducation les plus avancées est l’exosquelette, qui permet la marche assistée sur le sol pour les personnes totalement paralysées des membres inférieurs. Le but de l’entraînement à la marche avec un exosquelette n’est pas forcément un usage quotidien. Il offre les mêmes avantages que les robots marcheurs , car il aide les personnes qui ne sont pas en mesure de se lever et de bouger leurs membres inférieurs et de fléchir les membres inférieurs.

La principale distinction est que la marche se fait sur le sol, et que l’individu doit maintenir son équilibre à l’aide d’un accessoire (déambulateur ou béquilles). Ce type d’entraînement est donc exigeant et peut même permettre une intensité d’entraînement allant de modérée à élevée, c’est pourquoi il s’agit d’un entraînement cardiorespiratoire. Il est également plébiscité par ceux qui en ont ressenti de nombreux effets positifs comme l’amélioration de leur santé générale et de leur endurance, la diminution de la spasticité, une meilleure qualité de sommeil et un bien-être psychologique.

La réalité virtuelle

La réalité virtuelle et la réalité augmentée ont fait l’objet d’un plus grand nombre de recherches, dont les résultats sont positifs. Elles sont particulièrement fascinantes car elles permettent de s’entraîner à des mouvements spécifiques et de développer des environnements virtuels. Ils permettent de travailler dans un cadre contrôlé lorsque l’on se trouve dans des situations qui peuvent être risquées, comme traverser une intersection ou affronter des obstacles. Certains appareils permettent également d’évaluer les performances et de mesurer le développement des compétences.

Téléréadaptation: ce que vous devez savoir

La médecine et la kiné (physio) à distance a changé ma vie et j’espère qu’elle pourra changer la vôtre. Cette nouvelle technologie nous permet, à nous les professionnels de la réadaptation de vous aider à soulager vos douleurs comme jamais auparavant la technologie nous aura aidé à le faire.

Les conseils et les exercices donnés dans cette vidéo ne remplacent pas une consultation médicale ou l’évaluation d’un professionnel de la réadaptation. Aucun de conseils et exercices ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Un programme d’exercices adaptés à votre condition devrait être la première option retenue pour traiter ou prévenir un problème de santé.