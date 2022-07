Est-il possible de débloquer Netflix avec un VPN ?

Il est facile de supposer que les services de streaming vidéo que nous utilisons tous les jours sont les mêmes partout dans le monde, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Ce qui est disponible sur les services de streaming, en particulier, peut être très différent d’un pays à l’autre. C’est vrai non seulement pour Netflix, mais aussi pour Amazon Video, Hulu et Sling.

C’est parce que des services de streaming comme Netflix concluent des accords avec d’autres sociétés de médias pour fournir des films et de la télévision sur des marchés spécifiques. Star Trek: Discovery est un bon exemple . Aux États-Unis et au Canada, vous avez besoin d’un compte CBS All Access pour pouvoir vous rendre là où personne ne s’est déjà rendu.

Cependant, la plupart des autres pays peuvent profiter de Discovery sans s’inscrire à un autre service de diffusion en continu, car Netflix est facilement accessible.

Cela peut sembler un peu brut pour les abonnés Netflix. Ils paient pour un abonnement, alors ne devraient-ils pas obtenir tout le contenu vidéo de Netflix? Mais ce n’est tout simplement pas le cas. Comme Netflix l’explique à la section 4.3 de ses conditions d’utilisation, vous n’avez droit qu’aux émissions du pays dans lequel vous avez créé votre compte.

4.3. des conditions d’utilisation Netflix : “Vous pouvez consulter le contenu de Netflix principalement dans le pays dans lequel vous avez établi votre compte et seulement dans les endroits géographiques ou nous offrons notre service et avons obtenu une licence pour ce contenu. Le contenu qui peut être disponible pour visionnement variera selon l’emplacement géographique et changera de temps à autre.”

Cet article essaye autant que possible de se focaliser sur un scénario particulier : Vous voyagez à l’étranger et ne pouvez pas regarder une émission que vous regardiez déjà sur Netflix. C’est un vrai problème, mais bien qu’un bon nombre de lecteurs sont peut-être plus intéressés par l’accès à du contenu Netflix qui n’est pas disponible dans leur pays d’origine.

Alors que la surveillance et les piratages sont en forte hausse, les VPN sont devenus des incontournables – tant sur mobile que sur ordinateur.

Cela soulève une question épineuse d’éthique : Utiliser un VPN pour regarder quelque chose n’est pas du piratage, mais c’est quand même comme de la triche.

Vous pourriez ne voir aucun problème à utiliser un service payant d’une manière (légèrement) au-delà de l’intention de ses créateurs. C’est à vous de voir.

Si vous utilisez un VPN pour regarder Netflix dans la région où vous payez l’accès, vous ne violez probablement pas les conditions de service de Netflix. Mais pratiquement toute autre utilisation d’un VPN avec Netflix enfreint probablement les conditions de service de l’entreprise.

VPN, le maître du déblocage

En examinant votre adresse IP, une entreprise, un site Web ou un service peut déterminer si vous devez ou non afficher le contenu disponible uniquement sur certains marchés . Les adresses IP sont attribuées géographiquement et parfois avec une précision alarmante. Si vous vous connectez à Internet depuis les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Vatican, vous aurez des adresses IP très différentes à chaque emplacement.

D’autres informations, telles que votre adresse MAC, vos données de cookie ou des paramètres de navigateur spécifiques peuvent également communiquer des informations sur votre emplacement.

Sur un appareil mobile, une application peut simplement demander un accès à vos données GPS. Toutefois, les adresses IP sont facilement accessibles pour inspection et ne nécessitent généralement pas d’autorisations spéciales ni d’astuces particulières.

C’est ici que les VPN entrent en jeu. Un VPN, ou réseau privé virtuel, fait deux choses : tout d’abord, il encapsule votre trafic réseau avec un cryptage qui empêche tout observateur de voir ce que vous faites. Deuxièmement, il transmet vos informations à un serveur distant exploité par la société VPN, masquant ainsi votre véritable adresse IP et rendant beaucoup plus difficile la corrélation des activités en ligne directement avec vous.

Pourquoi utiliser un VPN pour visionner Netflix

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un VPN, mais si vous avez besoin de faire croire que vous êtes dans un endroit très différent de celui de votre pays d’origine, c’est indispensable.

D’une part, vous n’avez pas à vous soucier d’acquérir ou de reconfigurer votre ordinateur ou votre appareil mobile pour utiliser une adresse IP étrangère, la société VPN gère une flotte de serveurs avec de nombreuses adresses IP disponibles.

D’autre part, les applications VPN permettent de passer très facilement d’un emplacement à un autre. Il suffit de cliquer, et votre trafic est redirigé.

Voici comment cela fonctionne : si vous venez de la France et que vous avez regardé une émission Netflix à la maison, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous ne pourrez peut-être pas continuer à regarder votre émission.

Il vous suffit de configurer un VPN, de vous connecter à un serveur près de chez vous, et vous devriez pouvoir reprendre l’affichage là où vous l’avez interrompu.

Bien sûr, vous pourriez goûter le fruit défendu de Netflix étranger sans le prétexte ci-dessus. Si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez regarder quelque chose qui n’est disponible que sur Netflix dans un autre pays, connectez-vous simplement à un serveur VPN dans le pays approprié.

Cela semble si simple en théorie, mais en pratique, c’est un peu plus compliqué.

Netflix aime bloquer les VPNs

Afin de faire respecter ses exigences régionales pour certains contenus Netflix, la société s’efforce de bloquer l’utilisation du VPN. C’est un peu injuste pour les gens qui n’essaient pas de contourner les frontières numériques.

En fait, Netflix bloque les utilisateurs même lorsqu’ils sont connectés à un serveur VPN dans leur pays d’origine. Or, si, par exemple, vous regardez Netflix dans un café sur Wi-Fi, utiliser un VPN est une bonne idée.

Les sociétés VPN, d’autre part, travaillent dur pour garder leurs clients connectés à Netflix, en partie par commodité mais sans doute parce qu’elles comprennent que le déblocage de contenu est un atout majeur pour les clients VPN.

De même, Netflix et d’autres services de streaming travaillent dur pour bloquer les VPN. C’est comme un film sous-marin de l’époque de la guerre froide, avec des adversaires qui tournent lentement les uns autour des autres avec une intention mortelle.

Voyager dans le monde en VPN

Heureusement, grâce à quelques tests, nous avons essayer de trouver pour vous un VPN qui fonctionne avec Netflix à l’étranger. Maintenant, n’oubliez pas que ces tests ont été effectués avant la publication de cet article.

Lorsque vous essayez le service par vous-même, Netflix l’a peut-être déjà bloqué. Néanmoins, la lecture de la suite devrait vous donner une idée de ce qui est nécessaire pour trouver un VPN compatible Netflix par vous-même.

Pour faire ce test, onze services VPN ont été installés un à la fois, et des tentatives d’accès à Netflix ont été réalisées en se connectant à différents serveurs. Dans ces tests, les serveurs VPN en Australie, au Canada, au Japon et au Royaume-Uni ont été examinés.

Dans chaque cas, un épisode d’une émission de télévision a été diffusé. Lorsque c’était possible, nous avons essayer de visionner une série qui n’était pas disponible sur le marché spécifique de Netflix.

NordVPN a obtenu les meilleurs résultats lors de ces tests, avec trois connexions réussies sur quatre. Celui qui a échoué, se connecter à Netflix via un serveur japonais, n’a pas été bloqué complètement, mais n’a tout simplement pas été chargé. Les VPN Tunnelbear VPN, TorGuard VPN, Golden Frog VyprVPN et ProtonVPN ont été complètement battus.

Ces tests ont révélé des tendances intéressantes. L’accès à UK Netflix est apparemment une grande préoccupation pour les sociétés VPN, car il fonctionne dans tous les tests sauf quatre. Inversement, l’accès à Netflix via le Japon n’est possible avec aucun des services testés. Malgré la proximité de l’endroit où les tests ont été effectués, l’accès à Netflix via le Canada était étonnamment difficile à réaliser.

De plus, bien que l’Australie soit l’endroit le plus éloigné testé, la connexion n’a pas été interrompue lors des tests ; quand elle a été bloquée, elle l’a été définitivement. Les connexions australiennes ont toutefois semblé avoir plus de mal à maintenir un flux HD ; ce qui n’est pas surprenant, compte tenu des distances à parcourir.

Mais qu’en est-il de la vitesse ?

Le streaming vidéo peut prendre beaucoup de bande passante, surtout si vous recherchez la qualité HD ou mieux, ce qui est le cas, car nous sommes au 21e siècle, après tout. La vitesse, au cas où vous l’ignoriez, n’est que le revers de la médaille de la bande passante. Avec une connexion plus rapide, vous pouvez obtenir plus de données, et donc une meilleure résolution, pour votre vidéo.

Lors des tests précédents, le VPN TorGuard était le VPN le plus rapide que nous ayons testé, avec une faible latence et le moins d’impact sur la vitesse de téléchargement. Malheureusement, il a été bloqué dans tous les tests Netflix à l’étranger.

En comparant les résultats des tests, IPVanish est un concurrent de taille si vous cherchez à équilibrer la vitesse et la disponibilité de Netflix à l’étranger. Il a obtenu le deuxième meilleur score de téléchargement, et était disponible au Royaume-Uni et en Australie. NordVPN et l’accès privé à Internet semblent également très bons, avec plus de disponibilité Netflix et des scores de téléchargement comparables.

Les autres options

Si votre VPN favori est bloqué par Netflix dans une configuration dont vous avez vraiment, vraiment besoin, il y a quelques options supplémentaires à votre disposition.

Netflix vous permet de télécharger des émissions de télévision et des films pour les regarder hors ligne. Cependant, il semblerait que les fichiers téléchargés ne fonctionneraient pas si vous voyagez dans une autre région géographique.

Donc, si vous téléchargez à la maison et allez en ligne à Kyoto, vous pourriez ne pas être en mesure de regarder vos émissions. Vous pouvez peut-être contourner ce problème si vous n’êtes pas connecté à Internet lorsque vous regardez vos émissions, mais rien ne le garantit.

Certains services VPN incluent des serveurs spécialisés pour la diffusion vidéo en continu, et parfois ces serveurs sont ciblés sur des marchés géographiques spécifiques. CyberGhost, par exemple, dispose d’un serveur pour accéder au iPlayer de la BBC depuis l’extérieur du Royaume-Uni. Cela a aussi fonctionné pour le streaming de Netflix dans les tests. Fouillez autour de votre VPN et voyez s’il n’y a pas quelque chose de similaire.

Différents serveurs ont des adresses IP différentes. Si votre VPN vous permet de voir les serveurs individuels d’une région particulière, essayez différents serveurs et voyez si vous avez plus de chance. Peut-être que les serveurs de tels pays seront bloqués mais les serveurs de tels autres fonctionneront bien avec Netflix. Beaucoup de VPNs vous permettent de préférer des serveurs spécifiques, alors utilisez cette fonctionnalité si vous en trouvez un qui fonctionne.

De nombreux services VPN vous vendront une adresse IP statique. Cela signifie qu’au lieu de changer votre adresse IP pour une adresse IP attribuée au serveur VPN, vous aurez la même adresse IP chaque fois que vous allumez votre VPN.

L’inconvénient, c’est que vous perdrez un peu d’anonymat. L’adresse statique est la vôtre et seulement la vôtre ; les observateurs avisés auront plus de facilité à établir une corrélation directe entre les activités en ligne et vous.

Mais Netflix et d’autres services ne peuvent pas bloquer les adresses IP statiques. Cela peut coûter cher, donc c’est un peu risqué si vous ne vous préoccupez que du contenu en ligne en streaming.

Vous pouvez également essayer d’éviter les blocages sur les VPN connus en mettant en place un service VPN à déployer soi-même. Jigsaw, qui fait partie d’Alphabet qui possède Google, a un produit VPN appelé Outline VPN. Il nécessite que vous apportiez votre propre serveur, ou que vous en louiez un, pour pouvoir l’utiliser comme serveur VPN. Outline est assez intelligent et assez simple pour être l’installé sans aucune connaissance de la location d’infrastructure cloud.

Faites votre propre test, on ne sait jamais

Si vous êtes patient et prêt à fouiller dans votre client VPN (et peut-être essayer plus d’un service VPN), il y a de fortes chances que vous puissiez en trouver un qui vous permette de regarder vos émissions et films Netflix depuis les régions où ils sont bloqués.

Voici une sélection de VPN

ExpressVPN “haut débit, sécurisé et anonyme” CyberGhost VPN, “rapide et sécurisé” NordVPN “meilleur service de VPN” Surfshark VPN q “sécuriser votre vie numérique” Private Internet Access VPN (PIA) ProtonVPN Ivacy VPN ZenMate VPN Avast SecureLine VPN PureVPN

