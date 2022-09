Jean-Luc Godard, le père de la Nouvelle vague, s’est éteint le 13 septembre 2022 à l’âge de 91 ans. Florilège de ses formules les plus connues.

Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie.

5 citations de Jean-Luc Godard issues de ses films

« J’ai bien réfléchi, je ne t’aime plus » Citation extraite de La Chinoise sorti en 1979 « Écrire, tu vois, c’est quand même disparaître un peu. C’est être derrière quelque chose » – Citation extraite de Sauve qui peut (la vie), sorti en 1979 « Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville… Allez vous faire foutre! » Citation extraite de A bout de souffle sorti en 1960 « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses? » Citation extraite de Le Mépris sorti en 1955 « Qu’est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire? » Citation extraite de Pierrot le fou sorti en 1965

Les citations de Jean-Luc Godard sur le cinéma

« Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse.»

Avec Hitchcock, les gens ont été contents de redécouvrir que le cinéma avait encore cette puissance extraordinaire que rien n’égalait.

-« Je représente encore le cinématographe, mais les gens ne voient pas, ou plus, mes films, alors que je ne suis que le serviteur de mon oeuvre. Ça me fait mal, j’en suis responsable, hélas pour moi »

« Aujourd'hui, les festivals de cinéma sont comme les congrès de dentistes. C'est tellement folklorique que c'en est déprimant. » (1997)

Hitchcock, c’était un « voyant ». Il voyait ses films avant de les écrire.

«La télévision fabrique de l’oubli. Le cinéma fabrique des souvenirs.»

« Le cinéma n’a jamais fait partie de l’industrie du spectacle mais de l’industrie des cosmétiques, de l’industrie des masques, succursale elle-même de l’industrie du mensonge. » (1994) « Le cinéma va-t-il mourir avec vous ? » – « C’est même la seule espérance que j’ai. Ça me fait un but dans la vie ! J’ai cru, quand j’étais jeune, qu’il était éternel, mais c’est parce que je croyais que j’étais éternel. » (1983)

Il y a plusieurs façons de faire un film. Comme Jean Renoir et Robert Bresson qui font de la musique. Comme Sergueï Eisenstein qui faisait de la peinture. Comme Stroheim qui écrivait des romans parlant à l’époque du muet. Comme Alain Resnais qui fait de la peinture. Et comme Socrate, je veux dire Rossellini, qui fait de la philosophie. Bref, le cinéma peut être à la fois tout, c’est-à-dire juge et partie.

Les formules choc de Jean-Luc Godard

« Les miroirs devraient plus réfléchir avant de renvoyer une image »

« Je suis marxiste tendance Groucho »

« Il n’y a qu’une façon d’être un intellectuel révolutionnaire c’est d’abandonner le fait d’être un intellectuel »

« Je ne suis pas Suisse dans mes tripes mais dans mon portefeuille »

« Je me sens solidaire d’Edouard Leclerc dans l’épicerie. Moi je fais dans le cinéma ce que Leclerc fait dans l’épicerie en France.»

«Je suis fier quand je me compare, humble quand je me considère»

« Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? Devenir immortel…et ensuite mourir »

D’autres citations de Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard est mort le 13 septembre 2022 à l’âge de 91 ans. Le cinéaste star de la Nouvelle vague a laissé derrière lui plus de 70 films mais il aura surtout influencé durablement le cinéma français. Avec une carrière débutée dans les années 1960 avec « A bout de souffle », l’un de ses meilleurs films, Jean-Luc Godard a ensuite suivi le vent révolutionnaire de mai 68.

Son cinéma comme sa vie n’a été que révolutions. Contre sa famille d’abord, avec laquelle il a eu des relations compliquées, puis cinématographique bien sûr. Comme un astre, Jean-Luc Godard a enfin opéré sa propre révolution, revenant à la fin des années 70 à la terre de son enfance en Suisse sur les bords du lac Léman. Depuis, il s’est très peu montré en public, allant même jusqu’à donner une conférence de presse virtuelle au festival de Cannes, en 2018.