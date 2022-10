© Halloween : Tarte à la citrouille à la farine d'avoine

Qui n’a jamais voulu s’essayer à l’art culinaire ? Autant commencer avec une recette simple : la tarte à la citrouille avec de la farine d’avoine. De la préparation jusqu’à la cuisson, cette recette est tout aussi simple que facile à réaliser. Idéale au déjeuner, la tarte à la citrouille avec de la farine d’avoine saura assouvir l’appétit de toute la maisonnée. Suivez cet article pour voir comment préparer ce plat à la fois économique et rapide tant à la cuisson qu’à la préparation.

Tarte à la citrouille à la farine d’avoine cuite au four sans gluten

La recette de la tarte à la citrouille mélangée avec de la farine d’avoine est incontestablement un plat délicieux et appétissant. De plus, l’avoine est connue comme étant naturellement sans gluten.

Au choix, vous pouvez manger votre tarte à la citrouille froide ou sinon la réchauffer au four pendant une quinzaine de minutes. La tarte à la farine d’avoine cuite au four peut être conservée et congelée jusqu’à 3 mois. Toutefois, avant de la mettre dans votre congélateur, pensez à la laisser refroidir entièrement. Dans ce cas, avant de servir votre tarte à la citrouille à la farine d’avoine cuite au four qui a été congelée, mettez la tarte sous une température ambiante. Pour la dégustation, soit vous la réchauffez quelques instants au four, soit vous vous coupez une jolie part de tarte à la citrouille froide. Le choix vous revient.

Réputée pour son goût à la fois doux et épicé, la recette de la tarte à la citrouille avec de la farine d’avoine cuite au four est d’un véritable régal pour les amateurs de petits plats faits maison. De plus, avec la réalisation de la recette de la tarte à la citrouille, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages puisque :

Les ingrédients sont à moindre coût ;

Le pétrissage de la pâte est facile ;

La cuisson ne prend que quelques minutes.

Avec cette recette de tarte à la citrouille, vous avez un plat diététique et vous consommez ainsi peu de calories.

« Ce qui spécifie cette tarte à la citrouille, c’est que c’est un plat très aromatique et légèrement humide au centre. »

Cette recette de tarte à la citrouille est sans beurre et sans sucre, puisque c’est le miel qui est utilisé dans cette recette. La cuisson de la tarte à la citrouille peut être réalisée dans un four ou dans un multicuiseur, le mode de cuisson est ainsi à votre convenance. Sachez que la tarte à la citrouille peut servir comme un gâteau d’anniversaire. Dans ce cas, couvrez la tarte d’un glaçage au chocolat ou sinon songez à l’enduire de crème caillée pour lui donner plus de goût. En utilisant la citrouille, le potiron ou la courge dans votre recette, vous pouvez créer plusieurs desserts aux différents goûts. Niveau apport calorique pour une tarte à la citrouille de 100 g, vous gagnez 144 kcal, quant au temps de cuisson :

15 minutes pour porter à ébullition la citrouille ;

20 minutes pour que la citrouille refroidisse ;

15 minutes pour le pétrissage de la pâte ;

40 minutes pour le temps de cuisson de votre tarte à la citrouille.

Ingrédients utiles pour préparer de la tarte à la citrouille

Pour réaliser la tarte à la citrouille-avoine, vous devez disposer des ingrédients suivants :

0,3 kg de citrouille (potiron ou courge) ;

0,15 kg de farine d’avoine (pour avoir de la farine d’avoine, veuillez moudre les flocons d’avoine au moulin ou les passer dans le mélangeur jusqu’à l’obtention d’une fine poudre) ;

5 g de son ;

Pomme ;

Citron ;

45 ml de miel ;

Noix de muscade moulue ;

Gingembre en poudre ;

1 pincée de sel.

Étape de la réalisation et cuisson au four de la recette de la tarte à la citrouille avec de la farine d’avoine

Pour réaliser la recette de tarte à la citrouille, la première chose à faire pour réussir votre plat de cuisine est de scinder la citrouille en morceaux, ce sera utile pour la tarte. Cependant, n’oubliez pas d’ôter la peau dure de la citrouille et d’enlever les graines.

Placez les morceaux de citrouille dans une casserole, mettez-la sur le feu puis attendez une quinzaine de minutes pour qu’elle porte à ébullition. Pour le temps de cuisson des morceaux de citrouille, cela dépend de l’épaisseur des morceaux de fruits que vous avez découpés. Égouttez l’eau de la casserole et laissez la citrouille (coupée en petits morceaux) refroidir avant de les broyer dans un mélangeur pour en obtenir une purée de citrouilles.

Prenez un bol à mélanger où vous verserez la farine d’avoine, le son, une pincée de sel, les 3 cuillerées à soupe de miel, la muscade, le gingembre et du jus de citron. Pour que la recette soit réussie, versez la purée de citrouilles dans le mélange et remuez bien. Dans un autre bol, battez les œufs jusqu’à l’obtention d’une mousse épaisse, puis versez celle-ci dans la pâte. Pétrissez la pâte avant de la verser dans un moule tapissé de papier cuisson. Notez que vous devez préchauffer le four à 180° pour 45 minutes de temps de cuisson de votre plat dans le four.

Une fois cuite, sortez votre tarte à la citrouille du four afin de la démouler. Dès que la tarte est froide, vous pouvez la saupoudrer de pépites de chocolat ou du sucre en poudre pour servir enfin le plat. La tarte à la citrouille à la farine d’avoine peut être également servie au petit-déjeuner avec une tasse de café ou un verre de lait chaud. Bon appétit !