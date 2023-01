© Idées d'activités à faire pendant les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d’année, en voilà une occasion parfaite pour se réunir avec sa famille, entre amis et profiter des effervescences de joie à l’occasion des journées de fête. Cependant, trouver de nouvelles idées sur les activités à faire peut s’avérer difficile. Nous avons rassemblé quelques activités pour les fêtes de fin d’année afin que vous puissiez profiter au maximum des fêtes et de la compagnie de vos proches et amis.

Que ce soit pour la soirée de Noël ou de fin d’année en famille, vous avez un large choix sur les idées d’activités à faire avec vos enfants et vos proches. Sachez qu’il existe des idées de jeux adaptés aux adultes, tout comme il y a des jeux et des animations spécialement dédiés spécialement pour les enfants. Aussi, pour votre réveillon de Noël et de fin d’année, nous vous suggérons quelques idées d’animations pour que grands et petits s’amusent ensemble.

Quels sont les jeux de société adaptés aux enfants ?

Les jeux de société sont une excellente activité pour les fêtes de fin d’année. Les traditionnels jeux de société comme le Monopoly ou le Scrabble connaissent toujours un grand succès en ces périodes de fête. Parallèlement, de nombreux autres jeux adaptés à tous les âges et à tous les niveaux de compétence sont également à envisager. Pour les plus petits, les jeux comme Memory ou Tetris seront parfaits, sachant que les jeux de société sont toujours amusants et peuvent être adaptés à tous les goûts et à tous les âges.

Le jeu de la mémorisation colorée, quels sont les principes de ce jeu ? Sachez que chaque joueur reçoit une carte sur laquelle figurent 2 dessins, l’un coloré et l’autre non. Les enfants devront mémoriser les couleurs sur le dessin. Lorsqu’ils sont prêts, les cartes sont retournées et les enfants commencent à colorer.

Avez-vous prévu de passer Noël à Paris ? Pour ne pas manquer d’animations durant la fête de fin d’année ou de Noël en famille, optez pour des jeux à la fois stimulants et ludiques pour les enfants.

Quelles activités peuvent être faites pendant les fêtes de fin d’année ?

La cuisine peut également être un bel endroit pour réaliser une merveilleuse activité pour les Fêtes de fin d’Année. Pour ce Noël, pourquoi ne préparerez-vous pas un repas festif avec des recettes spéciales. C’est une excellente façon de profiter de l’esprit en cette période de l’année… autrement. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour apprendre aux plus jeunes à cuisiner. Les enfants adoreront préparer des biscuits et des gâteaux pour célébrer le Nouvel An. Sinon, vous pouvez également proposer une variété de plats et de collations. Vous inviterez par la suite tous les membres de votre famille, vos amis et vos convives à deviner les ingrédients. Une nouvelle tradition que vous pourrez apporter à votre noël pour que chacun puisse profiter d’un bon repas.

Outre l’activité cuisine avec les enfants, d’autres idées sont aussi à mentionner afin que les invités s’amusent lors de la soirée du réveillon de Noël, mais surtout pour le réveillon du Nouvel An :

La chasse au trésor de Noël ou des friandises de fin d’année à Paris ;

Des histoires et des contes pour agrémenter la fête de Noël, mais spécialement celle du Nouvel An. Le saviez-vous ? En France, certaines familles respectent une tradition, celle de raconter des contes de Noël le soir du réveillon. Tout le monde prend place dans le salon pour écouter d’innombrables aventures de Noël ;

Mettre en place un petit spectacle fait maison constitue la meilleure des animations lors de la soirée de la fête du Nouvel An ou de Noël. C’est l’occasion de découvrir en famille les talents de comédien de chacun en optant pour le théâtre ;

Les chasses au trésor sont adaptées à toute la famille, que ce soit pour les grands ou pour les enfants. Par exemple, vous pouvez cacher les cadeaux de Noël des enfants et des grands.

Pour la soirée du réveillon du Nouvel An, troquez les cadeaux dans la chasse au trésor contre des friandises.

Habitez-vous à Paris, ou plus précisément en Ile-de-France ? Inspirez-vous de ces nombreuses animations. Il y a d’ailleurs plusieurs animations que vous pouvez faire en famille. Également, il y a des jeux qui vous serviront à mettre votre famille dans l’ambiance des fêtes de Noël et de fin d’année en ce début des vacances d’hiver. Par exemple :

Faire un tour dans le cœur de Paris avec les enfants pour admirer les enseignes de Noël et de fin d’année des magasins. Vous pouvez aussi profiter des guirlandes lumineuses qui ornent les grandes rues de la ville de Paris et du centre ;

Faire un tour dans les parcs d’attractions ;

Visiter le musée de Paris pendant les vacances d’hiver ;

Découvrir les marchés pour la fête de Noël et de fin d’année partout en France.

Les jeux ne manquent pas pour créer une ambiance parfaite lors de la soirée du réveillon, n’hésitez pas à demander l’avis de vos enfants.