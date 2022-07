Ignorer un homme pour l’attirer : les techniques à suivre !

Quelles sont les manœuvres pour attirer un homme en l’ignorant ?

Vous êtes sous l’emprise du charme d’un homme, peut-être que vous êtes même amoureuse de lui, malheureusement pour vous, vous êtes déjà acquise, une erreur de séduction vous a coûté bien cher. Il est grand temps pour vous de mettre un peu de distance avec votre soupirant, histoire de remettre les pendules à l’heure et que votre supposé amoureux reparte à la conquête de votre cœur, un jeu de séduction dont vous devez avoir la maîtrise. Comment ignorer un homme pour l’attirer ? Quelles sont les techniques les plus infaillibles ? Impossible n’a jamais été inclus dans le monde de la séduction.

Ignorer un homme pour l’attirer, c’est la guerre de la séduction

Faire taire sa hache de guerre, reculer pour mieux attaquer, ce sont les grands classiques dans les stratégies de guerre et parce que souvent, l’amour est une bataille à gagner et qu’une erreur de stratégie peut vous faire perdre la face, il est très important pour vous de ne plus commettre les erreurs du passé, par exemple, celle d’être acquise ou d’accepter de donner plus que vous ne recevez au nom de l’amour. Et voilà que l’écart s’est creusé, vous êtes devenue une mal aimée, renverser la vapeur ne tiendra qu’à vous, à la guerre comme à l’amour, c’est le résultat qui compte à la fin. Comment ignorer un homme pour l’attirer ? Ce sera votre butin de guerre, appliquer cette méthode sans le faire fuir repose sur votre intelligence émotionnelle, sur votre contrôle ainsi votre confiance en vous, si à cœur vaillant rien n’est impossible, ignorer un homme pour l’attirer est tout à fait possible.

Recommandations lorsque vous ignorez un homme pour l’attirer

Vous êtes dans l’impasse d’une relation amoureuse qui commence à être fébrile, il est plus que nécessaire pour vous d’ignorer celui qui a déjà commencé à vous faire sentir que vous êtes la quantité négligeable, bien sûr que votre démarche a pour but d’attirer cet homme qui, peut-être, vous a malmenée en pensant que vous êtes une valeur acquise, et même si ça peut vous paraître paradoxal, cette technique de séduction est parmi les plus efficaces, comme quoi, la nature humaine est tellement compliquée qu’elle ne cessera jamais d’étonner tous ceux qui font son étude. Pour revenir au cœur de notre thème, il faut déjà avoir la finesse de l’application, si votre homme s’en rend compte, le résultat sera sûrement contraire à ce que vous avez escompté. Pour ce faire, il faut suivre des recommandations, à savoir :

Laissez votre partenaire faire le premier pas.

Soyez disponible par intermittence.

Prenez relativement du temps pour répondre aux appels et au SMS de votre partenaire.

Revalorisez-vous.

Grosso modo, prendre les mesures de distance tout en prenant soin de soi-même est la meilleure façon pour ignorer un homme dont vous avez le but de l’attirer aux filets de votre passion.

Quand est-ce qu’il faut ignorer un homme pour l’attirer ?

Il est tout à fait clair que l’éloignement augmente le prestige, simplement, ce n’est pas évident, quand on aime une personne, de s’éloigner d’elle, par contre, pouvoir l’ignorer est tout à faisable, question de redonner du rayon à cette flemme qui a perdu sa couleur au fil des jours. Cependant, une question vous taraude l’esprit, celle de savoir quand est-ce qu’il faut le faire, la réponse est bien évidente, d’ailleurs, se trouvant dans la question elle-même, le fait de la poser suppose une situation ambiguë dans votre vie sentimentale, le manque d’attention ou d’investissement à votre égard sont souvent les composants de l’ambiguïté. Quelle que soit la cause et la situation dont vous êtes par rapport à votre partenaire, sachez simplement que ladite question que vous vous êtes posée est le déclencheur pour mettre en action votre théorie de la contre séduction, l’ignorer pour l’attirer.