Journée internationale des droits des femmes : féminisme et grève

Chaque année, le 8 mars marque la Journée Internationale des Droits des Femmes. Une journée particulièrement importante pour le mouvement féministe car elle permet de célébrer les droits acquis, de s’informer sur les progrès réalisés et enfin de sensibiliser à l’égalité entre les sexes.

Une histoire du mouvement féministe

Le mouvement féministe a vu le jour pendant la Révolution Française. C’est Olympe de Gouges qui publia en 1791 une Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne. A partir de ce moment-là, plusieurs associations furent créées pour défendre les droits des femmes, notamment sur le plan politique et social. Enfin, en 1977, l’ONU (Organisation des Nations Unies) décide d’instituer le 8 mars comme « Journée Internationale des Droits des Femmes » afin de promouvoir cette cause.

Les origines de la journée du 8 mars

Les origines de cette journée remontent à 1908. Alors que les ouvrières de l’industrie textile aux Etats-Unis luttent pour l’amélioration de leurs conditions de travail, ils organisent un grand rassemblement devant leurs usines. Suite à ce mouvement, en 1909, elles obtiennent des avancées significatives telles que le droit de vote, le droit de disposer de leur salaire, etc. C’est pourquoi, chaque année, le 8 mars est consacré à la célébration de leurs efforts et victoires.

Qu’est-ce que le féminisme ?

Le féminisme est un mouvement qui se bat pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Il se définit par l’idée qu’une société juste doit donner les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes. Le but est également de lutter contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes et d’obtenir l’égalité dans tous les domaines.

Quelques revendications féministes majeures

Les principales revendications féministes sont :

L’accès à l’éducation et à la formation pour les femmes.

L’accès à des emplois à temps plein et à des salaires équitables.

La lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes.

L’accès aux soins de santé pour toutes les femmes.

Le droit à l’autodétermination et au libre choix de la vie personnelle.

Le droit à un accès équitable à la justice.

Le droit à la participation politique pour les femmes.

Comment faire respecter les droits des femmes ?

Pour faire respecter les droits des femmes, il faut mettre en place des mesures concrètes et efficaces. Les pays peuvent par exemple instituer des lois pour protéger les femmes contre les discriminations sexuelles et raciales. De plus, il est nécessaire de former les forces de l’ordre, les magistrats et procureurs sur comment enquêter et poursuivre les violations des droits des femmes. En outre, il est essentiel de sensibiliser et de former les citoyens sur les questions liées aux droits des femmes afin qu’ils puissent comprendre et appliquer les lois et les principes relatifs aux droits humains.

Grève féministe

Depuis quelques années, des grèves féministes sont organisées pour rappeler l’importance de l’égalité entre les genres. Ces grèves ont lieu aux quatre coins du monde et ont pour but premier de protester contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Les grèves ont lieu le 8 mars mais également à d’autres dates pour différentes causes. En 2018, une grève féministe de 24 heures a été organisée en Espagne et a rassemblé plus de 5 millions de personnes à travers le pays. Malgré les progrès accomplis, il reste beaucoup à faire pour atteindre l’égalité entre les sexes. La Journée Internationale des Droits des Femmes est donc une occasion de prêter attention à cette cause, et de se mobiliser pour améliorer les conditions de vie des femmes à travers le monde.

Chaque année, le 8 mars marque la Journée Internationale des droits des Femmes et représente un événement important dans la lutte pour l’égalité des sexes. Cette journée est l’occasion pour les femmes et les minorités de genre de se rassembler et de faire entendre leurs revendications concernant les inégalités persistantes dans la société. Dans cette perspective, voici quelques citations inspirantes qui ont marqué l’histoire des mouvements féministes.

10 citations inspirantes pour la Journée Internationale des Droits des Femmes

Voici quelques citations pour la Journée internationale des droits des femmes :

« Les droits des femmes sont des droits humains » – Hillary Clinton « Je suis une femme, pas une princesse. Je n’ai pas besoin d’être sauvée » – Anonyme « Le féminisme n’est pas un bâton que vous utilisez pour battre les autres. C’est simplement une baguette magique pour transformer l’injustice en justice » – Emma Watson « Une femme est comme un sachet de thé – on ne sait jamais à quel point elle est forte jusqu’à ce qu’on la mette dans de l’eau chaude » – Eleanor Roosevelt « Le féminisme n’est pas de dire que les femmes sont meilleures que les hommes, c’est dire que les femmes et les hommes sont égaux » – Gloria Steinem « Je ne suis pas libre tant que toute femme n’est pas libre, même si ses chaînes sont différentes des miennes » – Audre Lorde « Je suis une femme et je suis fière de l’être » – Aung San Suu Kyi « Les femmes sont les vraies architectes de la société » – Harriet Beecher Stowe « Je suis féministe parce que je crois en l’égalité des sexes » – Chimamanda Ngozi Adichie « Le pouvoir ne sera jamais donné aux femmes, nous devons le prendre » – Roseanne Barr

