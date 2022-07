La constipation chez l’enfant, quels sont les causes ?

La constipation chez les enfants

Les enfants peuvent souffrir de constipation lorsque les selles durcies deviennent difficiles ou douloureuses à évacuer. Si elle n’est pas traitée, la maladie peut devenir chronique, car l’enfant a peur de déféquer et se retient dans ses selles. Les ramollisseurs de selles et autres remèdes peuvent être sans danger, aident à soulager les symptômes de constipation et à ramener votre enfant à la régularité.

Les causes de la constipation

La constipation se produit lorsque votre enfant n’a pas assez d’humidité dans ses déchets pour les évacuer facilement. Les muscles de l’intestin inférieur et du rectum de votre enfant peuvent s’étirer ou s’affaiblir s’ils contiennent de grandes quantités de selles durcies, ce qui rend difficile l’évacuation des selles de son corps. L’effort pendant la défécation peut entraîner le rectum de votre enfant à développer de minuscules fissures douloureuses, l’amenant à craindre la défécation et à retenir ses selles, ce qui aggrave l’état.

Les symptômes

Votre enfant peut être constipé s’il passe moins de deux selles par jour, s’il semble se fatiguer ou rougir en déféquant, s’il se plaint de maux de ventre, s’il est anormalement irritable ou pleure ou refuse de manger. D’autres signes de constipation comprennent des selles dures, foncées ou teintées de sang ou, chez un nourrisson, des spasmodiques qui aspirent les jambes pendant la défécation.

Les émollients d’excréments

Les émollients ou ramollisseurs de selles en suppositoires pour enfants sont disponibles sans ordonnance à la pharmacie. Les minuscules capsules en forme de fusée sont remplies de glycérine, qui lubrifie la muqueuse anale de votre enfant lorsqu’elle est insérée profondément dans le rectum. La glycérine liquide est une autre forme d’émollient fécal que vous pouvez laisser tomber dans le rectum pour aider à relâcher et faciliter le passage des selles touchées. Bien que généralement sans danger, vous ne devriez utiliser des émollients fécaux en vente libre que sur les conseils de votre pédiatre et pour quelques jours au maximum à la fois.

Le autres remèdes contre la constipation

Donnez à votre enfant une alimentation riche en fibres, y compris du son d’avoine ou de blé, des grains entiers et des légumes-feuilles, et augmentez la quantité d’eau qu’il boit pour l’aider à détendre ses intestins et faciliter sa digestion. L’exercice aide à une bonne digestion, alors assurez-vous que votre enfant continue de bouger tous les jours. Utilisez des laxatifs naturels, comme des pruneaux, du jus de pruneaux dilué ou des purées de poires, de pêches ou de prunes pour aider votre enfant à garder ses intestins en mouvement.

