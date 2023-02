La journée internationale de la baleine le 19 février

La Journée Internationale des Baleines est une journée dédiée à la sensibilisation et à la protection de ces géants des mers. Elle est célébrée chaque année en février dans de nombreux pays du monde.

Elle a pour but de sensibiliser les gens aux menaces qui pèsent sur les baleines, telles que la pollution, la pêche excessive, la destruction de leur habitat et le changement climatique.

La Journée Internationale des Baleines est l’occasion pour les organisations de protection de la nature, les scientifiques, les gouvernements et les citoyens du monde entier de se mobiliser pour la conservation de ces mammifères marins majestueux et pour promouvoir une meilleure compréhension de leur rôle dans l’écosystème marin.

Les baleines sont des animaux emblématiques des océans et leur protection est essentielle pour maintenir l’équilibre de la vie marine. La Journée Internationale des Baleines est donc une occasion de rappeler l’importance de leur préservation et de mettre en place des actions concrètes pour protéger ces animaux fascinants.

Journée internationale de la baleine : défense des mammifères marins

Chaque année, le 19 février est l’occasion pour célébrer la journée internationale de la baleine. A noter que la date retenue pour les grandes associations internationales est le 3 ème samedi du mois de février, cependant depuis plusieurs années, les associations et organismes français la mettent en avant tous les 19 février. Cet événement a été instauré dans le but de sensibiliser et protéger l’espèce de mammifère marin qu’est la baleine. Sa protection est en effet essentielle car elle est menacée par la pêche commerciale et les pollutions. Ainsi, chercher à comprendre comment protéger ce mammifère marin est une nécessité.

Les baleines, des mammifères marins

On appelle baleine tous les mammifères marins qui vivent exclusivement dans les océans du monde entier. Ces mammifères sont généralement très grands et très lourds (certains peuvent peser plusieurs dizaines voire centaines de tonnes). Il existe plusieurs espèces de baleines comme la rorqual commun, le rorqual bleu, le cachalot, le marsouin commun, le cachalot commun, le petit rorqual… Certaines sont menacées par la chasse commerciale alors que d’autres subissent les conséquences des activités humaines telles que la pêche non durable, la pollution ou encore le changement climatique.

La journée internationale de la baleine

En 1979, le 19 février a été proclamée journée internationale de la baleine. Cet événement a été créé afin de promouvoir la protection et le développement durable des espèces de baleines menacées. Par ailleurs, cette date a été choisie pour célébrer la signature, le 23 juin 1982, de la première convention internationale relative à la protection de l’environnement marin.

Depuis sa création, chaque année est l’occasion de rappeler l’importance de protéger ces animaux et leur habitat naturel. Les actions à mettre en œuvre pour y parvenir sont multiples et variées et ne peuvent pas se résumer à un seul jour de l’année. Néanmoins, le 19 février permet d’accroitre considérablement la sensibilisation sur la situation des baleines et donne lieu à des campagnes de communication visant à informer les populations à travers le monde sur leurs droits et obligations.

Mesures à prendre pour la protection des baleines

De nombreuses mesures ont été adoptées ces dernières années pour la protection des baleines, notamment grâce à l’engagement des pays signataires de la Convention sur la conservation des mammifères marins. Il est ainsi possible de mentionner plusieurs exemples de mesures mises en place :

L'interdiction de certaines pratiques de pêche : il est notamment interdit d'utiliser certains types de filets ou encore de ne pas respecter les quotas autorisés pour la pêche à certaines espèces de baleines.

La limitation du transport maritime : les habitudes de navigation doivent être modifiées si elles font obstacle au libre passage des baleines.

Des sanctuaires pour la protection des baleines : des zones dites « sans aspersion sonore » sont instaurées pour protéger les baleines, notamment contre la contamination sonore due aux navires.

La lutte contre la pollution marine : l'impact des déversements illégaux de matières toxiques, des produits chimiques et des rejets industriels doit être limité.

La sensibilisation des populations locales : les populations situées le long des côtes doivent être informées et sensibilisées aux bonnes pratiques à adopter pour la protection des baleines.

La chasse commerciale est interdite : cette pratique est interdite depuis 1985 dans le cadre de l'accord de Washington.

Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour assurer la survie des espèces de baleines menacées. Étant donné que certaines espèces sont en danger critique, les mesures mises en place devront être renforcées et adaptées afin de garantir leur survie.

La journée internationale de la baleine est l’occasion de rappeler l’importance de protéger et de conserver ces mammifères marins. En effet, il est indispensable de mettre en place des mesures adaptées afin de limiter leur disparition. S’engager pour leur protection est devenu primordial pour l’avenir des baleines et de leur habitat.