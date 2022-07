L’application N26 : pourquoi la télécharger ?

Pourquoi et comment télécharger l’application N26 ?

Basée à Berlin, la N26 est une néobanque 100 % mobile qui propose des crédits et des comptes courants pour les auto-entrepreneurs et les particuliers. Elle est d’ailleurs présente dans plus de 17 pays. Ouvrir un compte dans cette banque se fait depuis son application mobile et la gestion du compte se fait depuis cette application ou depuis le site officiel de la banque. Envie d’en savoir plus sur la banque en ligne N26 ? Nous vous expliquons ses offres, ses fonctionnalités et l’intérêt de la télécharger.

Qu’est-ce que l’application N26 ?

La banque N26 est une start-up allemande fondée en 2013. Elle est l’un des partenaires de la banque Wirecard. Grâce à son offre gratuite et à son expérience, elle a conquis des milliers de clients. La banque N26 a créé sa propre application mobile dont l’inscription est totalement gratuite et ne nécessite pas beaucoup de documents. En quelques minutes, vous aurez votre propre compte en banque N26. D’ailleurs, quelques jours après votre inscription, vous recevrez votre carte bancaire. Le tout fait depuis votre smartphone.

Pour pouvoir accéder à l’application de la banque N26, il faut :

Que vous soyez majeur ;

Que vous ayez un smartphone compatible avec l’application ;

Que vous habitiez dans un pays où la banque opère.

Vous pouvez télécharger l’application N26 sur Android et sur iOS. Les pays où la banque est active sont la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, etc. Avant de télécharger l’application N26, nous vous recommandons de consulter les avis des utilisateurs et des clients de la néo-banque sur les différentes plateformes.

Télécharger l’application N26

Pour pouvoir profiter de toutes les offres et les fonctionnalités de la néo-banque, il faut installer son application sur votre téléphone. Si vous avez un Apple, rendez-vous sur l’App Store. En revanche, si vous avez un Android, rendez-vous sur Play Store. L’utilisation de l’application est très facile.

Pour pouvoir la télécharger, il faut que vous ayez au moins un iPhone 5s si vous possédez un iPhone ou au moins un Android 6.0 si vous utilisez un autre smartphone. Sur la page d’accueil de l’application, vous trouverez facilement vos transactions, retraits, paiements, virements ainsi que le solde de votre compte bancaire.

Les offres et les tarifs de l’application N26

La banque mobile N26 s’impose de plus en plus sur le marché et sur le secteur des banques. Juste après votre inscription, elle propose 3 types d’offres :

L’offre gratuite ;

L’offre You ;

L’offre Metal.

L’offre gratuite vous permettra d’ouvrir votre compte bancaire courant sur l’application mobile où il sera associé à une carte MasterCard. Peu importe la devise avec laquelle vous effectuez vos achats, vous n’aurez pas de commissions avec votre MasterCard. Il faut effectuer au moins 9 paiements en 12 semaines pour que vous puissiez bénéficier des services gratuits. En plus, cette offre vous permettra de faire 5 retraits gratuits chaque mois. Après avoir dépassé les 5 retraits, vous aurez une commission de 2 € sur chaque retrait.

L’offre You est à 9.90 € par mois. Cette offre vous permettra d’associer votre compte courant à la carte You MasterCard. Vous effectuerez le nombre de paiements que vous voudrez. Vous ferez tous vos transferts en devises étrangères via CurrencyFair. La garantie d’assurance est comprise dans le tarif de l’offre. Pour les retraits, le processus est identique à celui de l’offre gratuite.

L’offre Metal est presque pareille à l’offre You, sauf qu’elle a plus d’offres et a un support client plus complet. Grâce à la Metal MasterCard, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages. L’offre Metal est au prix de 16.90 € par mois.

Les avantages de l’application N26

Les services que propose l’application sont assez limités, mais ils ont suffi pour séduire des milliers et des milliers de clients à travers le monde.

Elle a plusieurs avantages dont :

Les tarifs ;

L’utilisation ;

L’instantanéité ;

La sécurité ;

L’évolution.

Vu que cette néo-banque ne possède aucune agence physique, que ce soit en France ou à l’étranger, les tarifs proposés par l’application sont automatiquement réduits. En plus, elle est très facile à utiliser.

Si vous effectuez un paiement ou un retrait, vous recevrez immédiatement une notification. Si vous allez à l’étranger, tout ce que vous aurez à faire, c’est d’activer le mode de paiement à l’étranger via l’application.

C’est une application très sécurisée. Vous pouvez effectuer vos transactions en toute sécurité. En plus, elle a un service client performant et elle améliore toujours les services qu’elle propose.