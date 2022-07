L’application Revolut : tout savoir sur la néobanque Revolut

Que doit-on savoir pour utiliser l’application Revolut ?

Revolut est une néobanque britannique qui permet à ses clients de bénéficier de services bancaires sans commission. Cette banque mobile permet effectivement d’effectuer des paiements et des virements en différentes devises dans différents pays sans frais supplémentaires. La banque Revolut est accessible via une application mobile qui permet au client de gérer son compte à tout moment.

Si vous voulez aussi bénéficier des services de la banque Revolut, voici tout ce que vous devez savoir sur cette application.

Quels sont les avantages de l’application Revolut ?

L’application Revolut offre de nombreux avantages à ses utilisateurs, notamment ceux qui sont constamment en déplacement. Elle facilite les transactions grâce à ses nombreux services listés ci-dessous.

Des conditions d’entrée accessibles

Un client peut facilement avoir accès à la banque grâce à la facilité et à la rapidité d’ouverture du compte. Revolut ne nécessite aucun justificatif de revenus, contrairement aux autres applications ou banques en ligne.

De nombreuses fonctionnalités

Revolut offre de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la gestion du compte bancaire.

Des frais réduits

Le tarif des transactions et des services est un critère important lors du choix des plateformes financières. Si Revolut a tant d’avis favorables par les clients, c’est en partie grâce aux frais minimes qu’elle nécessite, notamment pour les transactions effectuées en devises et en monnaies étrangères qui ont tendance à avoir un taux plus élevé.

Des transactions de multi-monnaies

Revolut permet d’effectuer des transactions bancaires en utilisant différentes devises, à travers la carte visa par exemple. Le client peut utiliser l’euro comme il peut faire appel aux cryptomonnaies, telles que :

Le Bitcoin ;

Le Litecoin ;

Le Ripple ;

L’Ethereum.

Quels sont les inconvénients de l’application de la banque Revolut ?

Si l’application de la banque Revolut offre pas mal d’avantages aux clients, elle n’est pas exemptée d’inconvénients. L’application présente quelques avis négatifs signalés par les utilisateurs. Elle présente effectivement deux inconvénients principaux liés :

Au compte ;

À la sécurité.

Il faut savoir que le compte bancaire Revolut est un compte britannique, ce qui pourrait compliquer les paiements et les services de la carte, notamment suite au Brexit. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’application Revolut est plus utilisée à l’étranger par les clients qui ont tendance à beaucoup voyager et qui nécessitent des transactions bancaires en devises.

Ceci dit, l’inconvénient le plus handicapant est certainement les défauts sécuritaires de l’application et de la banque, puisque son système sécuritaire n’est pas mis à jour. Elle n’est pas dotée du système 3D qui permet d’effectuer des paiements en ligne plus sécurisés.

Comment utiliser l’application de la banque Revolut ?

L’utilisation de l’application Revolut est très simple et accessible à tous. En effet, grâce à son design ergonomique, la plateforme permet à tout client de s’y inscrire sans aucun problème en seulement quelques étapes que nous verrons tout de suite.

Télécharger l’application

L’application Revolut est disponible dans les boutiques d’applications des mobiles Android et iOS. Il suffit de chercher l’application sur Google play ou sur l’App Store pour la télécharger. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la banque pour vous y inscrire. Il suffit d’insérer votre numéro de téléphone pour recevoir le lien de téléchargement.

S’inscrire

L’inscription est, elle aussi, simple à effectuer. Il faut d’abord insérer votre numéro de téléphone et définir un mot de passe. Vous recevrez ensuite un code de confirmation sur votre smartphone que vous devrez entrer sur la plateforme Revolut. Il ne vous reste plus qu’à remplir un formulaire standard concernant vos renseignements.

Confirmer et vérifier l’identité

Vous passerez ensuite à l’étape de sécurité dans laquelle vous confirmerez votre identité. L’application enverra un code de vérification sur votre smartphone.

Alimenter le compte

Après la création de votre compte, vous allez devoir l’alimenter en monnaie et en devise. Revolut propose 3 méthodes d’approvisionnement :

À travers un virement bancaire ;

À travers Google Pay et Apple Pay ;

À travers la carte bancaire.

Commander une carte bancaire

Vous pouvez effectuer la commande de votre carte bancaire gratuitement depuis l’application sans frais supplémentaires. Il suffit de sélectionner l’onglet « ajouter une carte » pour créer et personnaliser votre carte bancaire. Il faut ensuite vérifier les informations qui figurent sur la carte et cliquer sur « commander la carte » pour finir le processus de création de carte.

Cette dernière vous sera envoyée directement via la méthode de livraison sélectionnée lors de sa création.

Quel type de compte choisir sur l’application Revolut ?

L’application Revolut vous donne le choix entre différents types de comptes qui diffèrent dans les services et les fonctionnalités. Vous avez le choix entre :

Le plan Revolut Standard

C’est un compte gratuit qui vous permet de profiter pleinement des fonctionnalités de l’application Revolut avec quelques restrictions, notamment en matière de retrait auprès des distributeurs.

Le plan Revolut Plus

Il s’agit de la première formule payante de Revolut. Le compte offre plus de services et de fonctionnalités, comme le support client prioritaire et des assurances de paiement.

Le plan Revolut Premium

Le compte Premium est celui qui offre le plus de fonctionnalités. Les utilisateurs de ce type de comptes ont accès à :

Des cartes bancaires virtuelles éphémères ;

Des assurances et des assistances de voyages ;

Un service support client ;

Un accès aux cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, etc.

Un pass d’aéroport ;

L’envoi gratuit de la carte.

Le plan Revolut Métal

Le compte Métal est également un compte haut de gamme qui propose les mêmes services que le compte Revolut Premium avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Le client bénéficie d’un Cashback et reçoit un taux sur chaque paiement. Il bénéficie également d’un service de conciergerie afin de le guider dans ses voyages pour trouver les meilleurs restaurants et faire des réservations.