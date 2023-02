Le Belline runique, l’oracle de la divination

Le Belline runique est un oracle utilisé en divination. Il combine les différents aspects des cartes du tarot et des runes pour offrir une lecture claire et précise en termes d’orientation future. Il est considéré comme étant un outil puissant qui peut être utilisé pour explorer la vie personnelle, ainsi que pour prendre des décisions importantes concernant le bonheur et le bien-être.

Bien que moins connue et utilisée que le Tarot de Marseille ou l’Oracle de Belline, la voyance avec les runes demeure un support de prédilection pour certains voyants expérimentés. Son fonctionnement diffère quelque peu de celui de la cartomancie, dans la mesure où les runes sont piochées dans un petit sac et un certain nombre est sélectionné pour effectuer le tirage. Selon la question posée, le voyant demandera un nombre précis de runes à choisir, puis effectuera différents types de tirages, tels que le tirage en ligne ou en croix. Contrairement à la plupart des tirages en cartomancie, où chaque carte éclaire la précédente, chaque rune a une signification indépendante. De plus, chaque pierre est associée à un emplacement spécifique relatif aux trois axes temporels : passé, présent et futur.

Dans cet article, nous explorerons les origines et les principes sous-jacents de ce type de divination, ainsi que son application pratique.

Qu’est-ce que le Belline runique ?

Le Belline runique est un système divinatoire basé sur les symboles magiques des runes et des cartes du tarot. Il s’agit d’un système très ancien qui remonte à l’Antiquité et qui a évolué au fil des siècles. Le Belline runique se compose d’une variété de cartes runiques et tarotiques qui sont mélangées et tirées afin de former des combinaisons et des interprétations symboliques. Chaque carte est censée représenter un aspect différent de votre vie, et ceux-ci peuvent être reliés entre eux pour créer des messages plus globaux.

Les origines du Belline runique

Le Belline runique est un système divinatoire dont les racines historiques remontent à l’Antiquité. Les premières traces connues de ce système remontent aux temps druidiques, dans lequel les druides auraient utilisé des pierres et des plantes pour répondre aux questions des personnes qui cherchaient conseil ou orientation. Plus tard, durant le Moyen-Âge, les Européens ont commencé à utiliser des symboles plus complexes pour les lectures divinatoires, y compris des runes, des cartes de tarot et des symboles astrologiques. Ces symboles étaient censés donner un aperçu des forces et des événements qui influençaient leurs vies et leur avenir.

Les principes sous-jacents du Belline runique

Le Belline runique repose sur deux principes fondamentaux : le pouvoir des runes et le pouvoir des symboles. Les runes sont considérées comme les « lettres » de l’alphabet divinatoire qui, une fois assemblées, peuvent créer des messages puissants et apporter des réponses à des questions complexes. Les symboles, quant à eux, sont censés représenter des réalités plus vastes et plus profondes, et ils sont censés être capables de triompher de toute limitation spatiale et temporelle. En combinant ces deux principes, le Belline runique permet d’accéder à des informations intuitives sur les domaines spirituels, mentaux et émotionnels.

L’application pratique du Belline runique

Pour appliquer le Belline runique dans la pratique, on commence par mélanger les runes et les cartes du tarot pour former un ensemble unique. Une fois que cela est fait, on tire ensuite trois cartes du jeu, qui se rapportent chacune à un aspect différent de la question posée. On peut alors interpréter ces cartes individuellement et/ou trouver des liens entre elles pour former un message plus global. Ensuite, on peut compléter la lecture avec des interprétations numérologiques. En effet, chaque rune et chaque carte du tarot a une signification particulière attribuée à un nombre spécifique. Cela permet d’ajouter une couche supplémentaire d’interprétation à la lecture et de fournir des informations supplémentaires sur le sens général de la lecture.

15 février 2023 10h25

Utilisation des listes pour interpréter les runes et les cartes du tarot

Une fois que les runes et les cartes du tarot ont été tirées, on peut les interpréter individuellement. Pour cela, il est utile de consulter une liste des significations des runes et des cartes du tarot. Cette liste peut inclure des informations sur leur symbolisme, leur sens spirituel et leurs relations avec d’autres cartes et/ou runes. Elle peut également fournir des informations sur les influences planétaires et les mouvements cosmiques associés à chaque carte. Enfin, une fois qu’on a rassemblé toutes ces informations, on peut alors interpréter le message général que renvoie la lecture.

La signification finale dépendra ensuite de la façon dont on interrompt les runes et les cartes et de la façon dont on les relie entre elles. Il est donc important de garder à l’esprit que les lectures peuvent varier d’une personne à l’autre, selon leurs propres croyances et leurs expériences personnelles.

Le Belline runique est un système divinatoire puissant basé sur les symboles magiques des runes et des cartes du tarot. Sa pratique demande une compréhension approfondie des différents aspects de l’interprétation des runes et des cartes. Si l’on s’investit suffisamment dans l’apprentissage de ces symboles et de leur signification, il est possible d’obtenir des interprétations riches et précises. Grâce à ces révélations, le Belline runique peut servir de guide précieux pour répondre à diverses questions concernant le passé, le présent et le futur.

L’Histoire de l’oracle de Belline

Marcel Belline, un célèbre voyant du XXe siècle, était connu pour ses prédictions qui étaient publiées dans des grands journaux. Belline de son vrai nom Marcel Forget est un des plus grands voyants du 20ème siècle. Il est connu entre autres pour ses prédictions et les jeux portant son nom (Oracle Belline et Tarot du même nom conçu par le mage Edmond).

Un jour, il a découvert par hasard d’anciens manuscrits et un jeu de tarot dans l’ancienne demeure du mage Edmond, un célèbre voyant du XIXe siècle qui était le voyant préféré d’Alexandre Dumas et de Victor Hugo. Belline a tout de suite attribué ces trouvailles au fameux mage et s’est mis au travail pour comprendre et utiliser ce jeu. De nos jours, on peut se procurer un oracle de Belline dans des boutiques spécialisées en ésotérisme ou sur Internet.