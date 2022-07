Le CBD et les animaux

Tout le monde connaît sûrement le cannabis et ses effets psychotropes. D’ailleurs, les études sur la plante de cannabis montrent la présence des composés qui possèdent des vertus thérapeutiques remarquables. Les bienfaits sont dus à la molécule CBD ou cannabidiol dans les fleurs de la plante de chanvre sativa indica. Connus pour le traitement des problèmes de santé humains, les produits de CBD sont également disponibles pour les animaux de compagnie. Mais les CBD possèdent notamment des vertus thérapeutiques efficaces pour les animaux de compagnie.

Si les produits de CBD sont utilisés pour régler des problèmes de santé pour les humains, c’est grâce à son taux de THC à moins de 0,3 %. Suivez ce guide pour connaître les bienfaits du cannabidiol pour vos chats et chiens.

CBD pour les animaux : dans quel but ?

L’avancement des études sur la plante de chanvre donne des résultats qui sont bénéfiques pour vous et pour vos animaux de compagnie. En effet, vous pouvez maintenant trouver des produits de CBD destinés aux chats et aux chiens. Même si le cannabidiol ou CBD n’est pas encore considéré comme un vrai médicament pharmaceutique, ses vertus thérapeutiques ne sont pas négligeables.

Comme les CBD pour humains, les animaux comme les chiens et les chats peuvent également bénéficier des variétés de produits. Par exemple, vous pouvez acheter des friandises au CBD pour chien, des croquettes CBD pour chat et plus encore. Les humains, les chats et les chiens sont considérés comme des mammifères et réagissent sous les effets des cannabinoïdes. Ces composés des fleurs de cannabis agissent sur le système nerveux et sur les organes récepteurs.

Pour vos petits compagnons, l’utilisation du CBD avec un THC de moins 0,3 % et un bon dosage est bénéfique. De manière générale, l’huile de CBD est plus utilisée, car ce produit bio est facile à introduire dans la bouche ou la gamelle de votre chien ou de votre chat. En prenant soin de votre animal, l’utilisation des produits de CBD possède de nombreuses vertus pour le traitement de différents problèmes :

Propriétés antalgiques et anti-inflammatoires : huile CBD pour atténuer la douleur et pour le traitement de l’arthrose chez les animaux ;

Anti-convulsant pour chien : agissant sur le système nerveux, le CBD est utilisé pour traiter les crises d’épilepsie chez les chiens ;

Soulagement de l’anxiété et du stress pour les animaux âgés : le CBD libère la corticostérone et limite l’irrégularité de la fréquence cardiaque causée par l’anxiété ainsi que le stress ;

Soulagement des problèmes de digestion du chien et du chat : le CBD contrôle les problèmes de constipations ou diarrhées ;

Propriétés antiémétiques : le cannabidiol limite les nausées pour votre animal de compagnie ;

Amélioration des problèmes cutanés et atténuation des démangeaisons : l’huile de CBD limite la perte de poils pour votre chat et elle est utile pour garantir la santé du pelage de votre animal ;

Stimulation de l’appétit : les compléments alimentaires au CBD pour les animaux ont des effets appétants.

L’utilisation du CBD vous permet d’améliorer la santé vitale de votre animal de compagnie, chat comme chien. Ainsi, leur durée de vie est prolongée et l’animal aura un meilleur traitement de votre part.

Grâce aux effets anxiolytiques dans le CBD, l’animal de compagnie peut être traité contre l’épilepsie canine et d’autres maladies, voire le cancer.

Si votre chat ou chien est atteint d’un cancer, votre vétérinaire va vous conseiller l’utilisation du CBD. En effet, ce produit cannabinoïde réduit la prolifération des cellules cancéreuses en évitant qu’elles montrent des effets secondaires. Cependant, le CBD n’est efficace que si vous complétez le traitement par une chimiothérapie ou radiothérapie. Consultez un vétérinaire pour chat et chien afin d’effectuer un traitement de qualité.

Utiliser le CBD pour les animaux de compagnie : que faire ?

Non seulement pour les douleurs et le soin des autres maladies, les produits de CBD pour l’animal sont utilisés :

pour favoriser le bien-être de l’animal ;

pour l’encourager à faire une activité physique normale ;

pour améliorer l’état de santé et pour contribuer à l’éducation de votre chien ou chat.

De ce fait, vous pouvez constater que l’utilisation du CBD, qu’il soit de l’huile, des friandises ou autres, est indispensable. Pourtant, si vous voulez améliorer la qualité de vie de vos petits compagnons, aller vers un vétérinaire est judicieux. Ainsi, vous pouvez avoir la bonne dose et la bonne qualité de CBD à utiliser. En effet, la dose est variable selon les critères de votre animal : poids, tailles et autres. D’ailleurs, un surdosage de CBD peut provoquer des effets secondaires visibles sur le corps de l’animal.

Lorsque vous choisissez les produits de CBD pour petits compagnons, vous devez vérifier que le taux du THC est suffisamment faible. Un taux au-dessous de 0,3 % peut être vendu dans le marché en France. Dans le cas contraire, le produit sera considéré comme une drogue et son acheteur risque d’en payer le prix fort.

Une fois que le CBD pour l’animal est acheté, demandez au vétérinaire comment l’utiliser correctement. Si vous avez acheté des huiles, cette personne vous donnera souvent la dose pour l’animal. En outre, si vous achetez des friandises CBD pour chien, le vétérinaire vous conseillera la quantité à utiliser. En règle générale, le vétérinaire doit conseiller son client pour un bon usage du cannabidiol.

Application et efficacité du CBD sur votre animal

En appliquant le CBD, les produits faciles à absorber sont plus efficaces, comme les huiles. Vous pouvez utiliser une seringue sans aiguille ou une dosette pour introduire l’huile dans la bouche de l’animal. Pour vous protéger des griffures ou morsures, demandez de l’aide à une autre personne ou utilisez des équipements adaptés. Souvenez-vous que la dose doit être respectée afin d’éviter les effets inverses. Le vétérinaire calcule alors le dosage de l’huile de CBD en fonction du poids de l’animal. En outre, si l’absorption directe vous semble délicate, vous pouvez acheter des produits qui peuvent être associés aux produits de votre animal : croquettes, friandises, etc. Les conseils des vétérinaires sont toujours utiles, si vous ne savez pas quel produit choisir pour votre chat ou votre chien.

Plusieurs résultats montrent que les CBD pour animaux ne sont pas nocifs. Ces cannabinoïdes agissent bien sur les mammifères et leurs vertus thérapeutiques sont prouvables. N’oubliez pas de demander l’aide des vétérinaires afin de bien utiliser les soins.