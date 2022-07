© Le marketing SMS, un outil pour la prospérité de votre entreprise

L’utilisation de SMS pour envoyer directement des messages texte aux clients est un moyen très efficace de communiquer directement de nouvelles informations et offres. Cependant, les règles qui régissent l’industrie sont très strictes en ce qui concerne ce qui est considéré comme du spam et ce qui ne l’est pas. Cela signifie que les entreprises qui veulent utiliser les méthodes du service de messages courts pour le marketing et la communication doivent faire attention à la façon dont elles gèrent cette tâche. Une entreprise doit s’assurer que le système de communication directe qu’elle a mis en place pour répondre aux besoins de marketing SMS a été conçu en tenant compte de ces préoccupations spécifiques.

Pourquoi utiliser le marketing SMS ?

Peu de formes de communication sont à la disposition d’une entreprise qui sont aussi directes et efficaces pour prendre un message et le remettre littéralement entre les mains du consommateur visé. Si le cabinet d’un médecin veut tenir ses patients au courant de la disponibilité du médecin, le SMS est le moyen idéal de le faire.

Il s’agit également d’une méthode de communication beaucoup moins coûteuse que d’autres méthodes de marketing direct, comme l’envoi de rappels par la poste ou les appels téléphoniques. Comme dans l’exemple d’un cabinet médical, il est plus facile et moins coûteux d’envoyer des rappels de rendez-vous aux patients par messagerie texte que de demander à un assistant de passer un appel téléphonique et d’essayer de parler directement avec le patient.

Les systèmes SMS permettent également aux expéditeurs de vérifier si un message a été correctement reçu. C’est supérieur aux résultats auxquels on peut s’attendre lorsqu’on laisse un message téléphonique sur un répondeur. Comme il est possible de suivre la réception des messages, ils peuvent également être introduits dans les systèmes de données afin de lier l’exécution des tâches attendues aux messages envoyés. Si les clients ne répondent pas correctement aux communications, vous savez qu’il est temps de revoir vos conseils de marketing SMS et d’essayer quelque chose de nouveau.

À quoi faire attention ?

Tout d’abord, il est important de savoir que toute campagne SMS doit être conforme à des directives légales strictes. Dans de nombreuses juridictions, à moins qu’un destinataire n’ait pleinement choisi de participer à une campagne et ne dispose d’un moyen facile de se retirer, il est illégal de lui envoyer des messages par SMS. Vous devriez toujours vérifier les questions juridiques dans votre région pour voir quelles préoccupations pourraient entourer les SMS comme méthode de communication.

La plus grande chose qui est nécessaire lors de la mise en place d’un système SMS pour le marketing et la communication est le système opt-in/opt-out. Lorsque vous sollicitez de l’information, que ce soit en personne, par écrit, sur le Web ou par le biais d’une application, assurez-vous qu’un langage clair explique comment votre entreprise utilisera l’information. Cette explication devrait également inclure une URL Web qui permet aux destinataires de se retirer de la campagne à tout moment.

De plus, l’acceptation de recevoir des messages devrait toujours être une adhésion directe aux conditions. En cas de doute, soyez trop minutieux. La plupart de vos inscriptions se feront probablement par le biais d’un formulaire Web. Il est essentiel que le formulaire en ligne comporte un lien clairement visible qui permet aux visiteurs d’accéder à une copie de la politique de confidentialité. Vous devriez aussi toujours inclure un lien clairement visible qui dirige les clients vers le formulaire de non-participation.

Traitez toujours votre campagne SMS comme une forme de permission marketing. Vous envoyez des messages au téléphone d’un client parce que c’est avantageux pour lui. Ne dépassez pas les limites de cette entente entre votre entreprise et le client. Si une campagne ou un appel à l’action en particulier vous touche, prenez le temps de l’examiner. Pensez-y à travers le filtre pour savoir si vous voulez vraiment recevoir des messages comme celui que vous proposez. Non seulement cela vous permettra d’éviter d’enfreindre la réglementation régissant la messagerie SMS, mais cela vous permettra également de réduire le nombre d’abonnés qui choisissent de se retirer d’une campagne.

Quels sont les messages adaptés aux SMS ?

Le SMS est un format très simple, et il est sage de limiter la verbosité des messages que vous envoyez. L’un des meilleurs conseils de marketing par SMS est de toujours le garder court et doux. Si vous faites passer les spéciaux de cette semaine pour un restaurant, essayez de vous en tenir à la poignée que vous voulez vraiment promouvoir et aux types que vous vous attendez à voir impressionner un client. Les clients adorent recevoir des conseils par SMS sur un grand nombre de sujets. N’oubliez pas que si un client s’est inscrit pour recevoir des messages, c’est qu’il est déjà très intéressé par votre produit ou service. La chose la plus importante que vous voulez faire est de vous concentrer sur ce type particulier de client.

Chaque campagne doit être axée sur la création de valeur que les clients fidèles et engagés attendent avec impatience de découvrir. Par exemple, un garage fera bien d’envoyer des rappels par SMS aux clients lorsque leur voiture arrive à échéance pour les vidanges d’huile et les inspections d’état.

Les choses qui sont idéales pour la messagerie texte SMS sont :

Les rendez-vous

. Les rappels de rendez-vous annuels ou mensuels pour les examens dentaires ou médicaux, ou service de mécanique automobile,

Par exemple des offres spéciales quotidiennes ou hebdomadaires dans les bars, restaurants, cafés, etc.,

Par exemple, offres spéciales limitées dans le temps pour la vente de produits et de services,

Par exemple, la mise à jour automatique du client lorsque la maintenance est terminée, la mise à jour du magasin lorsque l’état de la commande a changé.

Pour commencer avec les SMS en masse

1. Choisissez un fournisseur de SMS en vrac

La plupart des systèmes CRM populaires incluent déjà un moyen de brancher des modules pour gérer les campagnes SMS, donc la chose la plus importante dont vous avez besoin pour commencer est de trouver un fournisseur SMS en vrac capable. Cela signifie trouver une entreprise qui peut traiter le volume de trafic dont vous avez besoin à un prix qui convient à vos besoins. Vous devriez également demander au fournisseur quel montant de frais généraux pour la croissance chaque régime offre et comment les excédents sont traités.

Il est également important de discuter des questions juridiques avec le fournisseur des SMS en vrac. Si l’approche d’une entreprise semble douteuse, allez de l’avant jusqu’à ce que vous trouviez une entreprise dont les méthodes sont adaptées à votre situation. Enfin, vous devez vérifier que le fournisseur peut effectivement envoyer des SMS aux téléphones portables de votre zone géographique cible. Cela pourrait impliquer de jeter un coup d’oeil à la liste des fournisseurs de réseau cellulaire que le fournisseur de SMS en vrac peut livrer.

2. Intégrez un fournisseur de SMS en masse

Vous devrez également vous assurer que le système s’intègre correctement avec le logiciel CRM et le logiciel de site Web que vous utilisez. Pour les CMS comme Drupal et WordPress, il y aura généralement un plugin pour les principaux fournisseurs des SMS en masse. Bien que l’intégration de la solution SMS à votre site Web soit la solution la plus propre, même si le fournisseur de SMS ne s’intègre pas à votre site Web, il est toujours possible de l’utiliser s’il possède sa propre interface Web sur laquelle vous vous connectez et téléchargez votre liste de numéros. Discutez toujours de ces problèmes potentiels à l’avance et méfiez-vous des fournisseurs qui rejettent vos préoccupations en disant qu’ils régleront les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent.

3. Envoyez des SMS en masse

Une fois que vous avez tout branché et testé, il est temps d’envoyer ce premier texte ! L’un des meilleurs conseils que nous pouvons transmettre par SMS est de s’assurer que le premier message est poli et explique pourquoi le message est envoyé. Il y aura des clauses de non-participation, et l’important est de s’assurer que tous ceux qui reçoivent des messages veulent les recevoir. Une fois que vous et vos clients serez sur la même longueur d’onde, tout le monde trouvera que le SMS est un excellent moyen de se tenir au courant des offres, des rendez-vous et des informations critiques.