© Le Pass Warner sur Amazon Prime Video : tout ce qu'il faut savoir

Grandes manœuvres dans l’écosystème des plateformes en France. Alors que Canal+ vient d’annoncer le rachat d’OCS, c’est finalement le service Amazon Prime Video qui récupère dans l’Hexagone, pour une durée non communiquée, le prestigieux catalogue de séries HBO, comprenant notamment des productions phares comme Game of Thrones, Sex and the City ou Les Sopranos.

Canal+ a perdu les 8 chaînes du groupe Warner Bross à savoir les chaînes Warner TV, TCM Cinéma, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Boing et Toonami qui seront bientôt disponibles sur Amazon.

Les amateurs de cinéma et de séries vont bientôt pouvoir profiter d’un nouveau service exclusif et payant : le Pass Warner. Disponible sur Prime Video Channels, ce service regroupe les contenus de HBO et de 12 autres chaînes du groupe Warner Bros. Discovery, offrant ainsi une large gamme de films et séries. Ce nouveau service est inspiré du Pass Ligue 1 déjà existant et s’annonce comme une excellente option pour les fans de divertissement. Découvrez dans cet article comment le Pass Warner va révolutionner le monde du divertissement.

✖

10 février 2023 19h29

A partir de mars 2023, les abonnés Amazon Prime pourront souscrire, pour un prix encore confidentiel, au Pass Warner. Ce nouveau partenariat entre Amazon Prime Video et Warner Bros. Discovery va beaucoup chambouler le marché de la SVOD en France. En effet, la plateforme de streaming d’Amazon devient alors un acteur de la SVOD des plus puissants chez nous.

C’est quoi le Pass Warner ?

Disponible sur abonnement pour les membres Amazon Prime à partir de mars 2023, le Pass Warner est une nouvelle offre exclusive sur Prime Video Channels qui donnera accès aux téléspectateurs à l’ensemble des séries HBO et aux 12 chaînes du groupe Warner Bros. Discovery dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN, ainsi qu’aux services à la demande correspondants.

Si ce Pass Warner sera payant, Amazon n’a pas encore communiqué les détails de son prix.

Que contient le Pass Warner ?

Concrètement, le Pass Warner offre :

Tout le contenu HBO ;

Les chaînes Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Toonami ;

Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ;

Les chaînes Discovery Channel, ID et Discovery Science…

Quels contenus HBO seront disponibles ?

C’est l’ensemble du catalogue de la chaîne américaine HBO qui va débarquer sur Prime Video via le Pass Warner. Les abonnés auront donc accès à des séries iconiques de la chaîne, comme Game of Thrones, Les Sopranos, Sex And The City, The Wire, Veep ou encore Chernobyl, mais aussi à toutes ses nouveautés telles que The Idol, White House Plumbers et True Detective : Night Country.

À noter que les nouvelles saisons des séries à succès de HBO, comme Succession, Perry Mason, The Gilded Age et Barry seront aussi accessibles gratuitement sans surcoût, dès le 16 janvier, aux épisodes d’une nouvelle série très attendue de HBO, The Last of us.

Comment accéder aux films et séries HBO avec le Pass Warner ?

Le Pass Warner offrira aux téléspectateurs des douzaines de chaînes thématiques ainsi que l’accès à un grand nombre de séries cultes HBO, comme Game of Thrones, Les Soprano, Veep, Chernobyl, Watchmen, Band of Brothers, True Detective, The Wire et True Blood. En outre, il y aura des séries plus récentes, comme House of the Dragon, The Idol et White House Plumbers, ainsi que les nouvelles saisons de Succession, Perry Mason, The Gilded Age, Winning Time, Barry et True Detective: Night Country. Avec autant de contenu à votre disposition, vous pouvez être sûr que le Pass Warner ne vous décevra pas !

Comment profiter du Pass Warner avec Amazon Prime Video

Quels sont les contenus du Pass Warner d’Amazon Prime Video ? Le Pass Warner offre tout le contenu HBO, des chaînes telles que Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Toonami, des chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, des chaînes Discovery Channel, ID et Discovery Science, des chaînes Cartoon Network, Boomerang et Boing (pour la jeunesse) et la chaîne CNN pour l’actualité. Le catalogue HBO proposera également les anciens contenus (Game of Thrones, Les Sopranos ou encore The Wire), ainsi que les nouveautés (exemple : True Detective: Night Country).

La saison 1 de House of the Dragon est aussi disponible sur OCS. Quand le Pass Warner d’Amazon Prime Video sera-t-il disponible ? La date de sortie est prévue pour mars, bien que le prix n’ait pas encore été communiqué. Il faudra être abonné à Amazon Prime (6,99 par mois ou 69,90 par an) pour bénéficier du Pass Warner. La série The Last of Us sera disponible en exclusivité pour les abonnés Prime dès le 16 janvier, sans surcoût.

Quelles sont les avantages du Pass Warner ?Le Pass Warner offre un large catalogue de films, séries et documentaires provenant des studios Warner Bros. Discovery et HBO, ainsi qu’une série de The Last of Us sans avoir besoin du Pass Warner. Il est une option proposée sur Prime Video pour un prix mensuel compris entre 7,99 euros et 12,99 euros, à ajouter à l’abonnement à Prime Video.

Discovery va conserver Discovery+ en option autonome, malgré la fusion avec HBO Max

Le Pass Warner sera disponible à partir du mois de mars 2023. Aucune date précise n’a encore été révélée.

Le service de streaming de Warner lancé en 2024

Selon les informations de Variety , WarnerMedia devrait lancer son propre service de streaming en 2024. Un peu comme Hulu en Amérique du Nord, l’offre regrouperait les catalogues des chaînes TNT, TBS et TruTV US, ainsi que leurs contenus exclusifs. La plateforme intégrerait le catalogue HBO et toutes les chaînes diffusées par WarnerMedia. Aucun nom n’a été dévoilé pour le moment.

En attendant, le Pass Warner sur Amazon Prime Video permettra aux abonnés prime de profiter de tous les contenus proposés par Warner Bros. Discovery, sans rater une miette des séries HBO, qu’elles soient cultes ou à venir.