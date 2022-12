Le Scrabble interdit certains mots

Le Scrabble a décidé de retirer certains mots qui sont considérés comme offensants, tels que des insultes racistes, homophobes et sexistes, de son lexique de référence utilisé lors des tournois officiels. Cette décision a été prise par Mattel, l’éditeur du jeu, qui a ajouté une règle « anti-injure » dans le manuel officiel du jeu en 2021. Selon « L’Express », Mattel a réussi à faire disparaître 62 mots au total sur les 109 qu’elle visait initialement, y compris des termes tels que :

Les mots interdits au Scrabble

« asiate », « boche », « chicano », « enculeur », « femmelette », « gogole », « goudou », « gouine », « lopette », « nabot », « nègre », « pédé », « poufiasse », « romano », « schleu », « sidaïque », « tafiole », « tantouse », « tarlouze » ou « travelo » mais aussi « bamboula », « bicot », « nègre », « poufiasse », « garce », « rital », « feuj », « chinoiser », « putassier », « bimbo », « travelo », « keuf », « beur » « beurette » ou encore « cagole », estimés trop péjoratifs, racistes ou sexistes. »

La société a expliqué que les mots ont le pouvoir de renforcer ou de décourager, et qu’il était important de s’assurer que le lexique du Scrabble ne soit pas utilisé pour manquer de respect ou affaiblir certaines personnes. La nouvelle édition de L’officiel du jeu du Scrabble, publiée par Larousse et fondée sur la liste officielle de mots autorisés par la Fédération Internationale de Scrabble francophone (FISF), devrait être amputée de plus de 20 mots.



Comment savoir si un mot est valable au Scrabble ?

Un mot est valide s’il figure dans l’édition en vigueur du dictionnaire L’Officiel du Scrabble® (ODS), édité par Larousse. A ce jour, l’édition en vigueur est l’ODS8, depuis le 1er janvier 2020. La prochaine édition (ODS9) sortira en juin 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le saviez-vous ? Le mot OK n’est pas valide au Scrabble ! « OK » est un sigle qui se prononce exclusivement par épellation, l’une des interdictions prévues par les règles du Scrabble francophone.

Il faut donc se tenir à jour. Les joueurs utilisent notamment des listes de nouveaux mots et parfois même « des logiciels spécialisés ». Résultat, chaque nouvelle publication de L’Officiel du Scrabble est un moment « attendu et redouté en même temps ».

Dans tous les cas, munissez-vous si possible d’un ODS (ou à défaut d’un dictionnaire Larousse ou Robert) pour vérifier les mots litigieux !

Scrabble : les règles du jeu

Le Scrabble est un jeu de lettres qui se joue à deux ou plusieurs joueurs. Chaque joueur dispose de jetons lettres et doit les placer sur un plateau de jeu pour former des mots en ligne horizontale ou verticale. Les mots doivent être formés en utilisant des lettres adjacentes et doivent être lus dans le sens de la lecture.

Voici les règles de base du Scrabble :

Chaque joueur tire au sort pour déterminer qui commence. Le joueur qui tire le jeton le plus élevé commence, suivi du joueur qui a tiré le jeton le plus bas, et ainsi de suite. Chaque joueur pioche sept jetons lettres et les place face cachée devant lui. Le premier joueur pose un mot sur le plateau de jeu, en utilisant au moins deux lettres. Le mot doit être formé avec des lettres adjacentes et doit être lu dans le sens de la lecture. Les mots peuvent être formés de manière horizontale ou verticale, mais pas diagonalement. Les joueurs peuvent ajouter des lettres à des mots déjà formés sur le plateau, à condition que le mot ainsi formé soit lui aussi valide. Les joueurs doivent utiliser toutes les lettres qu’ils ont placées sur le plateau lors de leur tour. S’ils ne parviennent pas à le faire, ils doivent retirer les lettres supplémentaires et perdre leur tour. Le joueur qui termine son tour pioche de nouveaux jetons pour remplacer ceux qu’il a utilisés. Si la pioche est vide, les jetons non utilisés des autres joueurs sont alors remélangés et utilisés comme pioche. Le jeu se termine lorsque l’un des joueurs n’a plus de jetons lettres ou lorsque tous les joueurs ont passé leur tour deux fois de suite. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Les points sont attribués en fonction de la valeur des lettres utilisées dans le mot et de l’emplacement des jetons sur le plateau de jeu. Certaines cases du plateau de jeu sont multiplicateurs, ce qui signifie qu’elles multiplient le nombre de points obtenus pour chaque lettre posée dessus.

Il existe de nombreuses autres règles et variantes du Scrabble, mais celles-ci sont les règles de base du jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles du Scrabble, il est recommandé de consulter le manuel officiel du jeu ou de jouer avec des personnes expérimentées.

Les règles du jeu Scrabble en détail

But du jeu

Cumuler le plus de points en formant des mots entrecroisés sur une grille de 15×15 cases. Les lettres possèdent des valeurs différentes et les cases, selon leur couleur peuvent multiplier la valeur des lettres (cases bleues) ou des mots (cases rouges).

A) Matériel

Scrabble : Matériel

Un plateau de jeu de 15×15 cases. Les plateaux Deluxe et de compétition sont tournants.

Un sac opaque comportant 102 lettres dont deux Joker (blancs).

Un chevalet pour chaque joueur destiné à placer les lettres et les cacher partiellement. (Les autres joueurs doivent être en mesure de les compter, mais pas de voir la valeur des lettres).

Une feuille de marque par joueur concernant les « mots joués » et le score afin de contrôler en fin de partie la concordance des résultats.

B) Déroulement du jeu

Déterminer le 1er joueur : Chaque joueur tire une lettre, celui qui obtient la lettre la plus proche de A commence. Joker non pris en compte.

Tirer les lettres : Les joueurs tirent les lettres à hauteur des yeux afin de ne pas voir les lettres du sac. Elles sont tirées une à une et déposées faces cachées sur la table afin que les autres joueurs puissent contrôler le nombre de lettres tirées.

Premier tirage : Le 1er Joueur mélange les lettres et en tire 7.

Les autres Joueurs font de même tour à tour.

1- Tour de Jeu

A chaque tour, un joueur peut au choix : A) Placer un mot B) Passer C) Défausser une/des lettre(s)

a. Placer un mot



Longueur minimum : deux lettres.

Premier mot : Le premier mot doit toujours couvrir la case étoile centrale.

Placement des mots suivants : soit perpendiculairement, soit parallèlement à un mot déjà placé.

Sens d’écriture : Les mots doivent toujours être écrits de gauche à droite ou de haut en bas.

Prolonger un mot : Possibilité de continuer un mot déjà placé en le prolongeant par l’avant, l’arrière ou les deux à la fois.

Le Joueur compte les points marqués (voir score) et annonce le score qui est ensuite écrit.

Il tourne ensuite le plateau dans le sens de l’adversaire, complète ses lettres à 7 en piochant dans le sac et met fin à son tour.

b. Passer son tour

Le Joueur annonce « je passe » et tourne le plateau dans le sens de l’adversaire.

Il est possible de passer autant de fois que vous le souhaitez.

Si tous les joueurs passent chaque fois à leur tour; trois fois de suite, la partie s’arrête et les Joueurs déduisent de leur score les lettres non posées.

c. Défausser une/des lettre(s)

S’il reste au moins 7 lettres dans le sac, un joueur peut changer une ou plusieurs lettres.

Le joueur annonce le nombre de lettres échangées et place le même nombre de lettres faces cachées devant son adversaire. Il tourne le plateau vers son adversaire et pioche ce même nombre de lettres dans le sac.

2- Contester un mot

Les mots admis au Scrabble sont répertoriés dans L’Officiel du Scrabble (ODS).

Il est possible de contester un mot posé par l’adversaire s’il n’a pas encore découvert les dernières lettres piochées : « Je conteste ».

Sanction : Si les mots sont interdits : le joueur contesté reprend ses lettres et passe son tour.

Si les mots sont admis, la personne qui conteste à tort est pénalisée de 5 points par mot contesté.

Il peut arriver que des mots non admis soient posés sur la grille. Si un mot non admis est prolongé, ce dernier peut être contesté.

3- Fin du jeu

Plusieurs fin de parties sont possibles :

Reliquat épuisé : La situation la plus courante : le joueur a épuisé toutes ses lettres et le sac est vide.

La valeur des lettres restantes de l’adversaire et déduite de son score et ajouté au cumul du joueur ayant terminé.

Blocage : Les Joueurs ne trouvent plus de mots à jouer et il ne reste plus suffisamment de lettres dans le sac (moins de 7) pour les changer. Les joueurs déduisent (défalquent) donc de leur score (cumul) la valeur des lettres qui leur restent.

Temps épuisé : Si vous jouez avec pendule et que le temps arrive à 0.

Le joueur ayant le plus de points est déclaré vainqueur

IV- Calcul du score

Chaque lettre a une valeur indiquée dans son angle inférieur droit, sauf les jokers qui sont de valeur nulle.

a.Valeur des lettres

Il est important d’avoir en tête la valeur des 100 lettres (les deux jokers ne rapportent aucun point), selon qu’elles entrent dans l’une des trois catégories :

Les 10 lettres courantes valant 1 point. Il y a 9A, 15E, 8I, 5L, 6N, 6O, 6R, 6S, 6T, et 6U. Soit au total 73 jetons.

Les 9 lettres semi-chères peuvent valoir :

– 2 points. (3D, 2G, et 3M)

– 3 points (2B, 2C et 2P)

– 4 points (2F, 2H et 2V)

Les 7 lettres chères, chacun en un seul exemplaire, valent soit :

– 8 points (J et Q)

– 10 points (K, W, X, Y et Z)

Vous pouvez suivre ainsi la sortie des lettres et anticiper les choix de votre adversaire.

b. Incidence des cases de couleur

Les cases, selon leur couleur peuvent multiplier la valeur des lettres (cases bleues) ou des mots (cases rouges).

Tout joueur plaçant ses sept lettres en un seul coup («Scrabble») reçoit une bonification de 50 points.

Liste de mots de 7 lettres commençant par A

