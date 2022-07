S’équiper d’un climatiseur mobile vous permet d’avoir un confort thermique tout au long de l’année. Les climatiseurs mobiles offrent à la fois une température agréable et une mobilité. On énumère plusieurs modèles de ces appareils de climatisation. Pour faire une bonne affaire, nous vous proposons trois meilleurs produits testés et comparés. Découvrez dans ce guide d’achat et comparatif 3 meilleurs climatiseurs mobiles avec nos avis pour chaque produit.

Quelques critères de choix du meilleur climatiseur mobile

Avant l’achat d’un climatiseur mobile, certains critères de choix sont importants pour trouver le meilleur modèle qui convient à vos besoins.

Avec un aspect moderne, un bon climatiseur mobile doit être puissant, silencieux et multifonction.

Le design du produit

Misez sur un climatiseur mobile discret qui ne va pas faire tache sur la décoration des pièces de votre maison. Le modèle de climatiseur gainable, par exemple, est un appareil qui s’installe dans le plafond ou dans les combles. C’est de ce fait un modèle parfait pour éviter que le climatiseur n’encombre la pièce.

Si vous souhaitez opter pour un modèle de climatiseur portable que vous pourrez transporter et utiliser dans chacune des pièces de votre maison, choisissez un modèle moderne et sobre qui peut s’adapter avec la décoration de chacune de ces pièces.

La surface de la pièce et la puissance de refroidissement du climatiseur portable

La puissance de refroidissement et la consommation énergétique d’un climatiseur mobile dépendent de la superficie de la pièce (m2). Notez que cet appareil de climatisation portable est conçu pour rafraîchir une seule pièce. De ce fait, avant l’achat du produit, choisissez un climatiseur mobile avec une puissance adéquate à la surface de votre pièce. Cela vous évite la consommation énergétique élevée et également de vous procurer un appareil de climatisation inefficace.

La puissance de l’appareil doit être définie en fonction de la taille de la pièce à rafraîchir. Le choix dépend aussi de l’ensoleillement ainsi que du nombre de fenêtres de la pièce. La puissance s’exprime généralement en BTU. Un climatiseur mobile a une puissance d’environ 7000 BTU à plus de 18 000 BTU. Pour déterminer la puissance adaptée à votre pièce, vous devez compter 341.21 BTU par mètre carré. Voici des exemples :

Pour les pièces avec une superficie inférieure à 25 m2, misez sur un climatiseur mobile dont la puissance de refroidissement est de 9 000 BTU ;

Pour les pièces supérieures à 50 m2, une puissance de plus de 18000 BTU est idéale ;

Pour les pièces comprises entre 25 et 40 m2, optez pour un appareil avec une puissance de 13 000 BTU.

Le niveau sonore

Selon le modèle, un climatiseur portable peut disposer d’une fonction « mode silencieux » dans votre pièce. Sachez que les climatiseurs mobiles ont un fonctionnement bruyant. Pour confort optimal, le choix d’un modèle avec un mode silencieux est parfait.

Le niveau sonore d’un climatiseur mobile est généralement entre 40 et 60 décibels. Les modèles avec un mode silencieux sont en ventes à un prix très élevé. Ainsi, soit vous penchez pour un appareil silencieux à un prix plus onéreux, soit vous choisissez un climatiseur portable avec un niveau sonore peu élevé.

À savoir que contrairement aux climatiseurs mobiles de type monobloc, les modèles de type split sont plus silencieux du fait qu’ils possèdent deux unités (intérieur et extérieur).

La classe d’efficacité énergétique

Les climatiseurs mobiles sont énergivores. Donc, pour une consommation réduite, choisissez un appareil de climatisation portable avec une classe d’efficacité énergétique A ou A++. Un modèle de ces classes a une faible consommation énergétique.

La réversibilité

C’est l’option chauffage que les modèles réversibles proposent. Les climatiseurs mobiles ayant cette fonction peuvent vous offrir aussi bien un point de chauffage d’appoint en hiver qu’une fraîcheur en été.

Les fonctionnalités complémentaires du climatiseur portable

Pour un appareil puissant et multifonction, penchez-vous sur un modèle possédant le maximum de fonctionnalités et accessoires indispensables :

Fonction de déshumidification ;

Fonction ventilateur à plus de 2 niveaux de ventilation ;

Fonction ioniseur ;

Télécommande ;

Fonction minuteur ;

Tuyau d’évacuation et filtres ;

Mode veille ;

Thermostat.

Le prix du produit

Comme tout achat d’appareil électrique, il est important d’évaluer le prix en ce qui concerne le climatiseur mobile. Faites donc le choix du modèle adapté à votre budget. Pour avoir le meilleur climatiseur mobile, le prix peut être élevé, mais défendable. Méfiez-vous des produits d’occasion.

Le prix des climatiseurs mobiles sans évacuations est plus abordable. Si vous avez un budget moyen, choisissez un modèle monobloc. Ces appareils de climatisations possèdent un bon rapport qualité-prix. Enfin, les modèles de type split sont plus onéreux. Il s’agit d’un modèle de climatiseur mobile plus performant.

Tableau comparatif et avis pour 3 meilleurs climatiseurs mobiles de cette année 2022

Pour bien choisir un climatiseur mobile parmi les modèles existants, voici un tableau comparatif des 3 meilleurs produits 2022 :

Détails du produit Klarstein Breeze REMKO RKL 495 Olimpia Splendid 01922 Dolceclima Silent Type du climatiseur Climatiseur mobile monobloc Climatiseur portable split Climatiseur mobile monobloc Style Liquide de refroidissement R290, éco Gaz réfrigérant R32 Gaz naturel R290 Couleur Blanc Silver Blanc Poids de l’appareil 39.5 kg 50 kg 32.5 kg Dimensions du climatiseur (cm) 80 x 50 x 46 47 x 33,5 x 69,5 39.6 x 46 x 76.2 Température de refroidissement 16 à 32 °C 21 à 43 °C 35 °C Puissance du climatiseur mobile 14 000 BTU 15 000 BTU 12 000 BTU Surface d’une pièce adaptée 42 à 68 m2 Jusqu’à 80 m2 Jusqu’à 90 m3 Consommation énergétique Faible consommation, 1.65 kW 4.3 kW 2.7 kW Classe d’efficacité énergétique A B A Niveau sonore Silencieux, 65 dB Plus silencieux, 62 dB Silencieux, 64 dB Fonctionnalités Refroidissement

Fonction de déshumidification

Mode nuit

Ventilateur : 4 vitesses de ventilation

Minuteur Refroidissement

Fonction de déshumidification

Ventilateur : 3 niveaux de ventilation

Fonction minuteur Refroidissement

Ventilateur : 3 vitesses de ventilation

Fonction de déshumidification

Mode nuit

Mode auto

Mode turbo Accessoires inclus Tuyau d’évacuation, télécommande Télécommande infrarouge Télécommande, roulettes, tuyau d’évacuation inconvénients Manuel d’utilisation un peu difficile à suivre Très lourd Consommation énergétique élevée Prix élevé

