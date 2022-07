Les 4 compétences d’écoute active pour devenir un leader !

Les compétences pour devenir un leader

Les leaders qui brillent font ces quatre choses, qu’il s’agisse d’une conversation informelle ou d’une conversation à enjeux élevés.

Les leaders d’influence comprennent que leur capacité d’écoute est aussi importante pour leur impact sur les autres que leur capacité à communiquer.

Le rôle d’un leader peut façonner les décisions, les objectifs et les priorités au sein de son organisation. Toutefois, le rôle d’un leader influent peut façonner l’engagement, la loyauté et la culture des employés. L’un des principaux facteurs qui différencient un leader de tous les jours d’un leader influent est la capacité d’écouter d’une manière qui a un impact sur les autres et la façon dont ils perçoivent leur valeur au sein de l’organisation.

Les leaders influents gagnent en crédibilité et en confiance en faisant preuve de solides aptitudes à la communication de façon constante. Ils reconnaissent la valeur de l’écoute et la façon dont ils caractérisent leur engagement envers l’organisation et ses employés. Les leaders influents ne se contentent pas d’écouter passivement : ils écoutent activement et recherchent les informations que d’autres peuvent manquer.

Afin d’élever votre statut de leader pour qu’il devienne vraiment influent, quatre actions d’écoute doivent être pratiquées régulièrement pour devenir naturelles et authentiques, que ce soit dans une réunion à enjeux élevés ou dans une conversation informelle.

1. Calmez le dialogue intérieur

Avez-vous déjà essayé d’écouter quelqu’un parler pendant que votre esprit est en train de courir un marathon de pensées ? En plus des distractions externes quotidiennes, le dialogue intérieur peut créer une distraction silencieuse qui empêche tout auditeur d’entendre et de comprendre vraiment ce que l’autre personne essaie de transmettre.

Un aspect qui sépare les leaders de ceux qui ont de l’influence est leur capacité de penser stratégiquement, au-delà des tâches quotidiennes et des défis que chaque jour apporte. Afin d’être à l’écoute, les leaders doivent prendre le temps chaque jour d’être stratégiques dans leur réflexion et de réfléchir aux buts et objectifs de leur équipe. En accordant du temps pour la solitude et la réflexion, les leaders peuvent se libérer l’esprit pour qu’ils puissent se concentrer sur ce que les autres disent sans être distraits par leur propre dialogue interne.



Conseil : Pour libérer votre dialogue intérieur, pensez à prévoir 30 minutes par jour pour une réflexion. Exposez un à trois sujets pour faire un remue-méninges, en prenant des notes sur vos stratégies et vos besoins futurs en matière de conversation. Notez vos concepts afin de pouvoir consacrer toute votre attention aux idées et aux considérations des autres.

2. Faites passer les autres en premier

Les leaders influents font passer les autres en premier et inspirent le talent des employés en leur permettant de s’exprimer et de partager leurs idées plutôt que de fournir toutes les réponses. Ils sont à l’écoute de ce qui motive les employés et ce qui profite aux clients. Ils construisent leurs messages ultérieurs pour répondre aux besoins des autres. Les leaders d’influence peuvent lire entre les lignes pour trouver ce qui inspire les processus de pensée et les perspectives d’une personne.

Avant de répondre par des commentaires de quelque sorte que ce soit, les dirigeants influents examinent pourquoi le sujet est important pour leurs auditeurs. Ils posent des questions ouvertes qui aident à révéler le raisonnement derrière les besoins des auditeurs. Cela garantit que les interactions sont bilatérales et non perçues comme des conférences. En conséquence, ils se font une réputation de personnes engageantes et ne perdent pas de temps.



Conseil : Il est de la responsabilité du leader de respecter le temps, les priorités et les perspectives de chacun. Si une conversation déraille ou si la concentration est perdue, n’hésitez pas à la remettre sur la bonne voie et à la faire avancer en vous concentrant sur les besoins spécifiques des auditeurs.

3. Formez les employés

Chaque membre de l’équipe fait un investissement, reconnaissant que les stratégies et les objectifs ne peuvent pas être mis en oeuvre seul, mais plutôt par un groupe qu’il forme et en qui il a confiance. Tout comme une équipe d’athlètes professionnels, un bon entraînement, une bonne formation et le développement des compétences sont essentiels.

Les leaders d’influence peuvent être à l’écoute des besoins de leur équipe et encourager les employés à identifier et à améliorer leurs propres faiblesses. Les dirigeants reconnaissent également que le temps passé à former les employés à être des auditeurs dévoués est aussi important que la formation qu’ils reçoivent sur les systèmes, politiques et procédures de l’entreprise.

Une étude a révélé que les employés passent en moyenne 17,5 heures par semaine à clarifier les problèmes de communication et les pannes entre pairs, dirigeants et clients, ce qui coûte à une entreprise de 100 employés plus de 500 000 euros par an en perte de productivité. Les leaders peuvent démontrer la valeur qu’ils accordent à chaque heure de travail, le succès de leur équipe et l’expérience client en étant intentionnels dans la formation des employés. Former les employés à devenir des communicateurs influents, c’est leur apprendre à être des auditeurs efficaces.

Conseil : Changer votre façon d’écouter les autres exige de changer vos propres habitudes. Créez des séances de routine où votre équipe peut mettre en pratique ses compétences et apprendre des stratégies à appliquer dans les conversations de travail quotidiennes. Les coachs professionnels en communication peuvent fournir des outils et des exercices pour améliorer les compétences de communication des employés et leur permettre d’avoir plus d’impact dans leur travail quotidien.

4. Donnez de l’exemple

Les leaders influents qui réussissent dans leurs interactions quotidiennes sont constants dans leurs compétences chaque jour. Ils gagnent en crédibilité et en confiance parce qu’ils s’engagent à démontrer ces compétences, peu importe l’importance de la conversation.

Les leaders d’influence comprennent que leur capacité d’écoute est aussi importante pour leur impact sur les autres que leur capacité à communiquer. Ils reconnaissent l’importance de donner des exemples positifs et de modeler les types de compétences qu’ils veulent que les employés adoptent. Des études ont montré que les employés imitent le comportement du leadership et l’intègrent dans la culture de l’entreprise. En fait, une étude a révélé que la majorité des employés réagissent en fonction de leur situation environnementale établie par leurs dirigeants, même si cela signifie compromettre leurs propres idéaux personnels.

Le rapport a révélé que 76 % des employés d’entreprise dont la culture d’éthique est faible observaient une mauvaise conduite de la part de leurs dirigeants, alors que seulement 39 % des employés d’entreprises dont la culture d’éthique est forte faisaient la même chose. 15 % des personnes issues de cultures faibles se sentaient poussées à commettre des fautes professionnelles, comparativement à seulement 4 % des employés travaillant dans une culture d’entreprise forte et éthique.

Conseil : Modélisez le comportement que vous voulez que les autres imitent. Lorsque les employés observent des leaders qui écoutent attentivement, qui font passer les autres en premier, qui font preuve de constance et qui investissent dans le perfectionnement continu de leurs compétences en communication, ils suivent leur exemple. Lorsque les employés ne voient pas le leadership agir comme prévu, ils se désengagent et perdent confiance en ceux qui occupent des postes de direction. Cependant, lorsque les employés voient des leaders d’influence modéliser le comportement attendu, la crédibilité augmente et le comportement suit.

Le rôle du leader est essentiel au succès de toute organisation. Diriger avec influence peut rehausser la relation, la crédibilité, la confiance et l’engagement de tous ceux qui l’entourent. Si vous voulez vous élever au-dessus du rôle d’un leader et influencer les autres pour qu’ils agissent volontiers selon ce que vous avez à dire, commencez d’abord par écouter attentivement avec ces quatre compétences d’écoute axées sur l’action.