Les achats compulsifs et impulsifs

Qui n’aime pas le shopping ? Se balader dans les magasins, chercher de bonnes affaires et acheter des choses qui sont esthétiquement agréables peuvent être considérés comme une thérapie bénigne par certains, mais pour d’autres, le shopping peut se transformer en une dépendance, tout comme la toxicomanie et l’alcoolisme.

Les achats compulsifs et les achats impulsifs

Les experts qui se sont penchés sur la question disent qu’il existe une distinction importante entre les achats compulsifs et les achats impulsifs et que c’est la motivation interne, ou la raison, qui motive l’achat. Alors que l’achat impulsif est en grande partie non planifié et se produit en ce moment en réaction à un déclencheur externe tel que voir l’article désiré dans le magasin, les achats compulsifs sont plus motivés vers l’intérieur. Un acheteur compulsif planifiera l’expérience d’achat comme un moyen d’éviter ou de soulager les sentiments internes inconfortables, comme l’anxiété.

Être compulsif, c’est quand un individu a une irrésistible envie de faire quelque chose. Être impulsif, c’est quand un individu agit sur son instinct. La différence essentielle entre ces deux formes de comportement réside dans le fait que tout en étant compulsif inclut la réflexion sur l’acte de performer, dans un comportement impulsif, l’individu agit simplement sans réfléchir.

Les acheteurs compulsifs sont également plus susceptibles de subir des conséquences négatives en raison de leurs achats que les acheteurs impulsifs, comme des difficultés financières, des disputes avec des membres de la famille et une confusion émotionnelle. Ils sont également plus susceptibles de tomber dans un comportement de dépendance, dans lequel ils font de plus en plus d’achats dans le but d’éviter le stress et l’anxiété.

Il y a une différence importante entre l’achat compulsif pathologique et l’achat impulsif sans réflexion au préalable. Dans le premier cas, les achats se répètent et, surtout, l’individu les effectue sous le coup d’une émotion négative (culpabilité, stress, colère, etc.).

Les types de dépendances d’achats

Selon des spécialistes, un groupe de soutien pour aider les accros à se rétablir, il existe plusieurs cas typiques.

Les accros du shopping compulsifs qui achètent lorsqu’ils ressentent de la détresse émotionnelle.

Des accros du trophée qui sont toujours à la recherche de l’objet parfait.

Les accros du shopping qui veulent l’image d’être un grand dépensier et qui aiment les articles flashy.

Les chercheurs d’aubaines qui achètent des articles dont ils n’ont pas besoin parce qu’ils sont en vente.

Les clients boulimiques qui se retrouvent pris dans un cercle vicieux d’achat et de retour.

Les collectionneurs qui ne se sentent pas comblés à moins d’avoir un article dans chaque couleur ou chaque pièce d’un ensemble.

Les signes de la dépendance au shopping

Comme ceux qui sont dépendants d’autres substances et comportements, les consommateurs deviennent souvent dépendants de ce comportement à cause de la façon dont ils se sentent lorsqu’ils font leurs courses. Pour ces personnes, l’acte d’achat libère des endorphines et de la dopamine dans le cerveau, créant des sensations agréables qui créent une dépendance. Certains experts estiment que 10 à 15 pour cent de la population pourrait être prédisposée à ces sentiments parce que “acheter” est une activité à laquelle tout le monde doit s’adonner. Dans une certaine mesure, il peut être difficile de dire quand les achats ont dépassé la limite de la dépendance. Beaucoup de gens aiment faire le shopping et même dépenser plus qu’ils ne le devraient, mais ces caractéristiques ne les rendent pas dépendants. Pour savoir si vos achats ou ceux de quelqu’un d’autre sont devenus incontrôlables, faites attention aux signes suivants :

cacher les achats ou le montant dépensé pendant les achats ;

dépenser plus que vous ne pouvez vous le permettre ;

acheter pour vous consoler lorsque vous vous sentez en colère ou déprimé ;

acheter pour éviter de se sentir coupable d’avoir déjà fait des emplettes ;

avoir des relations difficiles en raison de dépenses ou d’achats excessifs ;

perdre le contrôle pendant les virées d’achats.

une santé financière fragile ou des endettements élevés par carte de crédit.

Le traitement à suivre

Le traitement de la dépendance à ce problème exige souvent une approche multidisciplinaire, comprenant une thérapie professionnelle, des médicaments au besoin et le soutien des entourages. Bien qu’il n’y ait pas de dépendance au shopping, de nombreux accros du shopping sont capables de reprendre le contrôle et d’améliorer leurs finances et leurs relations en conséquence. Maintenir le progrès est essentiel car le shopping fait partie de la vie quotidienne et ne peut être évité, et la tentation est donc toujours présente.