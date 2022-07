Les hauts et les bas des émotions liées à la grossesse

Guide pour gérer les émotions de la grossesse

Voici un guide pour survivre et prospérer lorsque les émotions de la grossesse prennent le dessus. Ce billet va au fond de ce qu’on appelle communément le “cerveau de la grossesse”. Pendant votre grossesse, vous vivrez toute une gamme d’émotions, dont plusieurs peuvent être complètement nouvelles pour vous. Qu’est-ce qu’il y a à blâmer ? D’une part, vous pourriez éprouver des soucis financiers et autres ainsi qu’un bouleversement total de votre ancienne vie familiale. D’autre part, votre corps et votre cerveau subissent d’importants ajustements physiques.

“Les changements hormonaux jouent un rôle énorme dans votre humeur pendant et après la grossesse “, explique une experte en psychiatrie clinique. “Toutes les femmes sont différentes, mais chez certaines, les changements émotionnels peuvent être extrêmes.”

Pour vous aider à faire face aux fluctuations potentielles de votre tempérament, voici un guide des nouvelles émotions de votre grossesse, expliquant pourquoi et quand chacune de ces émotions et comment faire face à la situation difficile.

Les émotions de grossesse et les hormones

Une fois qu’un ovule fécondé s’implante dans votre utérus, le placenta en développement commence à sécréter les hormones essentielles à la croissance de votre bébé. Ironiquement, les hormones qui montent en flèche sont les meilleures amies d’une femme enceinte et le bail de la vie de son bébé.

La gonadotrophine chorionique humaine, ou hCG, maintient l’embryon fermement implanté dans la paroi utérine. Elle augmente fortement au cours du premier trimestre, puis diminue et se stabilise autour de quatre mois. La progestérone et l’oestrogène (qui augmentent tout au long des neuf mois) aident à maintenir la grossesse et provoquent l’accumulation de vaisseaux sanguins nourrissants.

“Ce bain hormonal, qui est si bénéfique pour le bébé, est parfois très difficile à prendre”, affirment les experts. L’HCG, par exemple, peut causer des nausées matinales. Et l’œstrogène peut produire une sensation de bien-être ou une humeur extrême.

Comment gérer les émotions communes à la grossesse ?

Heureusement heureuse

Pourquoi le ressentez-vous ?



Les œstrogènes peuvent produire un sentiment de bien-être. Mais beaucoup de femmes sont très excitées et heureuses d’être enceintes, surtout celles qui essaient depuis un certain temps.

Les stratégies d’adaptation



Profitez tant que ça dure !

Larmoyante et irritable

Pourquoi le ressentez-vous ?



Les hormones semblent jouer un rôle important dans la précipitation des problèmes émotionnels pendant la grossesse. Les symptômes courants sont l’irritabilité, la tristesse ou l’anxiété, et ils peuvent être plus marqués pendant certains mois de la grossesse. Par exemple, les niveaux fluctuants d’oestrogènes et de progestérone dans votre circulation sanguine peuvent vous rendre particulièrement maussade au cours du premier trimestre.

Les stratégies d’adaptation



Tout d’abord, expliquez à votre partenaire que vous vivez des émotions assez fortes. En vous assurant qu’il comprenne que votre humour inconstant n’a rien à voir avec lui, vous pouvez tuer toute tension relationnelle potentielle dans l’oeuf. Il en va de même pour les autres membres de la famille et les amis.

Deuxièmement, prenez soin de vous : des exercices réguliers et une alimentation saine peuvent aider à atténuer les sentiments négatifs et à intensifier les sentiments positifs. Un bon bien-être physique est important pour le bien-être émotionnel. Les données préliminaires suggèrent aussi que manger des acides gras oméga-3 peut améliorer les symptômes de l’humeur.

Enfin, si vous avez des antécédents de dépression, assurez-vous d’en parler à votre médecin. La dépression peut non seulement réapparaître pendant la grossesse, mais aussi s’attarder et devenir plus grave après l’accouchement.

Étonnamment sexuelle

Pourquoi le ressentez-vous ?



Les experts n’appellent pas le deuxième trimestre “la phase lune de miel” pour rien. À ce stade de la grossesse, votre taille de ventre est encore gérable et vos seins peuvent être plus gros ; votre partenaire pourrait vous trouver incroyablement sexy. L’augmentation du volume sanguin pendant la grossesse entraîne une augmentation du débit sanguin partout. Vos mamelons et vos organes génitaux sont plus sensibles, vous vous sentirez peut-être plus sexuelle. De plus, les contractions utérines pendant l’orgasme sont plus intenses quand vous êtes enceinte.

Les stratégies d’adaptation



Demandez à votre médecin si tout va bien, et allez-y !

Fatiguée et brumeuse

Pourquoi le ressentez-vous ?



En tandem avec la progestérone, les taux d’hCG peuvent causer l’épuisement écrasant et les nausées matinales dont souffrent de nombreuses femmes au cours du premier trimestre. La fatigue peut causer la baisse d’acuité dont se plaignent de nombreuses femmes.

Cependant, ce n’est peut-être pas la seule raison pour laquelle vous n’êtes plus aussi claire d’esprit qu’avant. Vos priorités changent. Autrefois, vous vous concentriez sur les réunions et les échéances ; maintenant, vous fantasmez sur les noms des bébés et sur le fait d’être mère.

Stratégies d’adaptation



Si vous avez un emploi, vous devez compartimenter. Essayez de continuer à travailler et concentrez-vous sur votre liste d’inscription de bébé et d’autres tâches de “maman” lorsque vous êtes à la maison. Il est également utile de noter vos pensées et vos tâches. Cela vous aidera non seulement à vous sentir organisé, mais aussi à ne pas les oublier complètement. Plus important encore, faites bouger votre corps même si vous n’en avez pas envie.

Les experts recommandent vivement de faire de l’exercice pour stimuler votre énergie et votre humeur. Si vous êtes extrêmement épuisée et mentalement paresseuse, dites-le à votre médecin. Il pourrait vouloir faire des tests pour écarter la possibilité d’une anémie (causée par un manque de globules rouges) ou d’une hypothyroïdie (une glande thyroïde qui fonctionne mal).

Femme enceinte

La dépression pendant la grossesse

Pendant des décennies, on a pensé que la grossesse était une période de bien-être émotionnel. Cependant, des études récentes ont suggéré que la grossesse pose un risque de récurrence de la dépression chez les femmes ayant des antécédents de dépression majeure.

Bien que 10 % ou plus des femmes présentent des symptômes de dépression majeure pendant la grossesse, elles pensent souvent qu’elles résultent de changements hormonaux normaux et ne consultent donc pas leur médecin. Mais sans traitement, la dépression peut être dangereuse pour la mère et l’enfant. Elle peut entraîner une mauvaise alimentation, la consommation d’alcool et le tabagisme. Ces comportements, à leur tour, sont liés à la naissance prématurée, à un faible poids à la naissance et à des problèmes de développement.

Si vous présentez l’un des symptômes suivants pendant deux semaines ou plus, discutez-en immédiatement avec votre médecin :

une tristesse ou une anxiété intense,

une difficulté à se concentrer,

dormir trop ou pas assez,

un changement des habitudes alimentaires,

une perte d’intérêt pour les activités préférées,

des pensées récurrentes de mort, de suicide ou de désespoir,

des sentiments de culpabilité ou d’inutilité.

Les options de traitement comprennent les groupes de soutien, la thérapie cognitivo comportementale, la luminothérapie ou les antidépresseurs sans danger pour la grossesse.

7 façons de survivre aux émotions liées à la grossesse

Voici quelques règles simples pour vous aider à traverser la grossesse et la nouvelle maternité avec une santé mentale intacte.

1. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de façon parfaite d’être enceinte.

Si vous êtes capricieuse et inconfortable, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas une mère merveilleuse.

2. Soyez flexible et patient et libérez-vous des attentes déraisonnables.

3. Lorsque vous pleurez à cause d’une publicité sordide, réalisez que c’est normal.

4. Parlez ouvertement de vos humeurs et de vos sentiments

à vos amis, à votre partenaire et aux autres membres de votre famille. Cela les aidera à être plus compréhensifs.

5. Retirez de votre vocabulaire les mots ”

Je n’ai pas le droit de me sentir fatiguée”.

6. Sachez que les six premières semaines après l’accouchement sont difficiles

pour toute nouvelle maman et qu’il est tout aussi important de prendre soin de soi que de son bébé.

7. Gardez la mémoire et répétez ce mantra : ”

Je n’ai pas besoin d’être Supermaman.” Et après l’accouchement, ça vous aidera à vous en sortir.

Les émotions et les maux pendant la grossesse

