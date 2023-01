En ces temps extrêmement froids, chouchoutez vos pieds lorsque, vous êtes chez vous. Portez des pantoufles ou des chaussons pour les garder au chaud et vous éviter d’attraper une quelconque maladie due aux basses températures hivernales. Par ailleurs, pour vous assurer des pantoufles ou des chaussons de bonne qualité et qui peuvent réellement vous tenir loin du froid aux pieds cet hiver, optez pour les modèles de fabrication française. Pour vous guider, voici quelques modèles de paires de pantoufles qui sont à la fois confortables, originales et de qualités qui ont été fabriquées en France.

Qu’est-ce qu’une pantoufle ?

Les pantoufles, les chaussons, les mules ou les Charentaises sont des déclinaisons de chaussures d’intérieur. La semelle d’une Charentaise est généralement plus fine et bien rembourrée par rapport aux chaussures extérieures avec un meilleur amorti et une plus grande liberté de mouvement. Elles sont disponibles dans de nombreux styles, tailles, tissus, et de modèles pour homme, femme et enfants.

Quels sont les avantages des chaussons ?

Porter des chaussons d’intérieur représente son lot d’avantages, comme :

Une réduction sur les risques d’attraper des maladies : porter de chaussons d’intérieur permet de garder les pieds chauds, surtout durant l’hiver ;

Chaque semelle des chaussons est une barrière physique contre les infections qui se trouvent au niveau du sol ;

Le confort des pieds : les matériaux de fabrication, comme la laine de mouton, retiennent la chaleur sans pour autant étouffer vos pieds.

25 janvier 2023 18h54

Pantoufles made in France : pourquoi opter pour ces produits ?

Les pantoufles made in France sont des produits reconnus pour leur qualité supérieure et leur durabilité. Selon la préférence et le niveau de tolérance de chacun en termes de matières, il est possible de choisir parmi les pantoufles made in France fabriquées avec :

Du cuir ;

De la peau de mouton ;

De la laine ;

Du feutre ;

Du coton.

En effet, les marques françaises sont connues pour leur potentialité à produire des chaussons de qualité. C’est pourquoi les pantoufles fabriquées en France sont proposées sur le marché à des prix parfois élevés. À noter que ce n’est pas le cas pour toutes les pantoufles de fabrication française, ce sont en revanche, tous, des produits durables.

Les chaussons peuvent être portés tout au long de l’année, pas uniquement en hiver. Il vous suffit d’adapter le modèle à porter selon la saison. Des modèles classiques pendant les saisons plus fraîches et des modèles plus chauds pour les saisons où le froid commence à être rude. Il existe entre autres des modèles de Charentaises plus avant-gardistes avec des couleurs et des motifs variés, comme des mules rembourrées avec de laine ou de la laine de mouton, etc.

Sachez que certaines pantoufles fabriquées en France sont facilement personnalisables. Il est d’ailleurs possible de commander vos paires selon la taille, le motif, les matières (pour le dessus, l’intérieur et la semelle), le style, la couleur, etc.

Un vaste choix de pantoufles made in France

Le marché des pantoufles made in France est très vaste et regorge de produits de qualité divers. Vous y trouverez :

Des chaussons douillets et moelleux disponibles en toute taille, faits de laine, d’épais et élégant cuir, etc. ;

Des modèles plus exotiques faits de fourrures synthétiques, de velours, de laine de mouton, de satin ou même de dentelle ;

Les Charentaises et les mules : les véritables icônes de la mode française. Elles sont idéales pour passer des soirées confortables et cosy.

Côté semelles, les chaussons de fabrication française ont des semelles souples qui confèrent un total confort à vos pieds.

Comment choisir les pantoufles parfaites ?

Malgré le fait que les pantoufles fabriquées en France soient disponibles en plusieurs modèles, il faut tenir compte de quelques critères pour bien choisir vos chaussons :

La forme des Charentaises : les Charentaises ouvertes sont idéales pour les saisons chaudes, mais peuvent être portées pendant l’hiver avec des chaussettes en laine de mouton par exemple. Les Charentaises fermées sont, par contre, idéales pour l’hiver, mais restent pratiques et confortables pour les petites pauses sur le balcon en saison plus douce ;

: les Charentaises ouvertes sont idéales pour les saisons chaudes, mais peuvent être portées pendant l’hiver avec des chaussettes en laine de mouton par exemple. Les Charentaises fermées sont, par contre, idéales pour l’hiver, mais restent pratiques et confortables pour les petites pauses sur le balcon en saison plus douce ; La nature des semelles : si vous vous déplacez beaucoup dans votre maison, optez, dans ce cas, pour des chaussons souples dotés de semelles antidérapantes. Cela réduira les risques de glissade. Vous pouvez choisir des Charentaises à semelles rembourrées pour offrir plus de confort à vos pieds, surtout pour l’hiver ;

: si vous vous déplacez beaucoup dans votre maison, optez, dans ce cas, pour des chaussons souples dotés de semelles antidérapantes. Cela réduira les risques de glissade. Vous pouvez choisir des Charentaises à semelles rembourrées pour offrir plus de confort à vos pieds, surtout pour l’hiver ; La taille des pantoufles se définit uniquement en fonction de la taille de vos pieds et du niveau de confort que vous souhaitez avoir.

Comment entretenir les pantoufles made in France ?

Afin que votre paire de pantoufles made in France vous accompagne le plus longtemps possible, même en dehors de l’hiver, voici quelques conseils pratiques :

Lorsque vous essayez une paire de chaussons, portez des chaussettes pour obtenir les tailles adéquates de vos pieds ;

Portez toujours les Charentaises de fabrication française à l’intérieur et évitez de les porter si vous allez à l’extérieur. Les semelles de vos pantoufles peuvent se salir ou s’user plus rapidement ;

Les semelles de vos pantoufles peuvent se salir ou s’user plus rapidement ; Nettoyez-les régulièrement en suivant les instructions dictées par les fabricants de chaussures françaises ;

Chaussez les pantoufles avec soin et douceur afin d’éviter d’endommager les semelles.

Où acheter des pantoufles made in France ?

Vous pouvez trouver des pantoufles made in France dans de nombreux magasins spécialisés, en ligne ou chez des artisans locaux en France. Pour vous assurer d’acheter des pantoufles de qualité et authentiques, optez toujours pour des vendeurs de chaussures fiables et demandez des preuves sur l’authenticité du produit.

Quel prix pour des pantoufles made in France ?

Les pantoufles made in France sont plus chères que les pantoufles fabriquées dans d’autres pays. Le coût de ces pantoufles varie en fonction de leurs matériaux de fabrication et de leurs finitions. Si vous cherchez des chaussons luxueux et robustes, prévoyez entre 30 € et 80 €. Pour des chaussons plus simples et moins chers, comptez entre 10 € et 20 € approximativement.

Les pantoufles made in France sont des chaussures d’intérieur luxueuses, confortables et durables qui peuvent être portées toute l’année. Elles sont idéales pour profiter d’un moment de détente à la maison. Avec un large choix de matériaux et de designs, trouvez votre paire favorite en suivant nos conseils et en faisant attention aux contrefaçons.