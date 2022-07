© Les problèmes technologiques liés au commerce électronique

Déjouez les problèmes technologiques du commerce électronique !

Le lancement d’une entreprise électronique est un bon moyen d’étendre votre portée au-delà de la communauté locale. Il n’est pas difficile de faire fonctionner votre site ; il suffit d’acheter un nom de domaine et un espace d’hébergement Web. Assurez-vous de bien comprendre les problèmes que ce genre de technologie peut entraîner.

Les problèmes de serveur et d’hébergement

Lors de l’utilisation d’un hébergement Web externe, les serveurs de l’hébergeur peuvent subir des temps d’arrêt. Lorsque les serveurs sont hors service, votre site est hors service, et lorsque votre site est hors service, vous ne pouvez pas faire de ventes, ce qui se traduit par une perte de profit.

Pour réduire le risque de problèmes de serveur, choisissez une société d’hébergement avec des serveurs de sauvegarde et assurez-vous qu’elle garantit au moins 99,5 % de temps de disponibilité pour ses serveurs réguliers. Pour choisir un bon hébergeur n’hésitez pas à vous tourner vers des comparatifs ou avis sur internet.

Les problèmes de bande passante

Choisissez un bon hébergeur : La plupart des hébergeurs limitent la quantité de bande passante que votre e-business peut utiliser chaque mois. Certaines affaires électroniques commencent petit et ne nécessitent pas beaucoup de bande passante, mais plus vos affaires électroniques prennent de l’expansion, plus vous aurez besoin de bande passante.

Si vous prévoyez que votre entreprise pourrait éventuellement dépasser la largeur de bande allouée, choisissez un hôte qui offre la possibilité de passer à un serveur dédié. Un serveur dédié est votre propre serveur avec une bande passante illimitée. Sinon, vous devrez passer par les tracas de déplacer l’ensemble de votre site Web à un autre hébergeur.

Les problèmes d’adresse IP dynamique

Le nom de domaine de votre entreprise se voit attribuer une adresse de protocole Internet “dynamique”, ou IP. Une adresse IP est une série de chiffres associés à votre nom de domaine. Une adresse IP dynamique est partagée avec de nombreux autres propriétaires de sites Web, ce qui diminue la stabilité de votre site Web d’affaires électroniques. Les adresses IP dynamiques changent constamment, ce qui diminue également la stabilité de votre site.

L’adresse IP statique

Pour éviter un problème d’adresse IP dynamique, pensez à acheter une adresse IP “statique”, qui est votre propre adresse IP, elle ne change jamais et n’est pas partagée. Il en résulte une plus grande stabilité du site.

Pour acheter une adresse IP statique, contactez votre hébergeur Web ou votre fournisseur de services Internet. Si vous achetez par l’intermédiaire de votre FAI, demandez-lui d’associer l’adresse IP statique à votre nom de domaine e-business.

Des questions de sécurité

Les pirates informatiques peuvent pénétrer par effraction dans la base de données de votre site Web d’entreprise pour voler des informations confidentielles et exclusives, ainsi que les données des clients. De nombreux clients ont appris à rechercher les “sceaux de sécurité” sur les sites Web et ne feront pas d’achats sur des sites qui ne sont pas sécurisés.

Pour prévenir les piratages et augmenter la confiance de vos clients, sécurisez votre site Web en achetant un certificat SSL (Secure Socket Layer). La plupart des hébergeurs Web offrent des certificats SSL moyennant des frais supplémentaires.

Enfin n’oubliez pas qu’une fois réglés tous ces problèmes techniques qu’il faudra rendre visible votre site internet sur Google !